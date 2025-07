Fue grabado ofreciendo reuniones con legisladores, jueces y prensa al director Tim Ballard

Sin embargo, se ha visto envuelto en una serie de acusaciones que han puesto en duda su reputación y el futuro de la organización que fundó.

Fue acusado de agresión sexual y comportamiento inapropiado en los Estados Unidos.

En octubre de 2023, Celeste Borys, ex asistente de Ballard, y su esposo, Michael, presentaron una demanda en su contra acusándolo por agresión sexual y mala conducta. Alegaron que Ballard agredió sexualmente a la citada mujer en varias ocasiones y que los líderes de OUR fueron informados de su comportamiento inapropiado, pero no tomaron medidas para detenerlo.

El periodista Rolando Graña grabó un descargo e Ballard y lo difundió en América TV.

El “prontuario” de Mariano Cúneo Libarona

Fue la primera designación de Javier Milei tras ganar el balotaje.

Pero, el líder libertario nunca planteó en la campaña que un abogado tan cuestionado tendría a su cargo una cartera tan estratégica.

Defendió a figuras tales como Sergio Taselli (imputado por su accionar en la Mina de Rio Turbio, donde murieron en un accidente por negligencia 16 personas), la familia Yoma, Guillermo Cóppola, acusados por el atentado contra la AMIA como el comisario Ribelli y también al condenado ex gobernador de Tucumán, José Alperovich.

En 2001, fue contratado por el ex presidente Carlos Menem para representarlo en cuatro causas penales.

Su ex esposa, Lourdes Di Natale, secretaria de Emir Yoma, cayó desde el décimo piso de un edificio en 2003, luego de anunciar sucesivas amenazas de muerte.

Sigue siendo uno de los casos más oscuros de la historia judicial argentina.

Su momento más complicado a nivel personal y profesional lo vivió en 1997.

En medio de la investigación por la voladura de la AMIA, surgió un video en el que se veía al entonces juez Juan José Galeano negociando con Carlos Telleldín, uno de los detenidos más relevantes del caso (supuestamente, había vendido la Traffic con la que se perpetró el ataque terrorista).

La filtración de este video fue un golpe bajo para el sistema judicial.

image Mariano Cúneo Libarona pasó varios días detenido por el caso AMIA

El hecho terminó por involucrar a Cúneo Libarona en el escándalo judicial y fue detenido, acusado de coacción agravada y encubrimiento, tras ser señalado como responsable de ocultar el video para proteger los intereses de su defendido.

Legisladores pidieron el juicio político de Mariano Cúneo Libarona

El diputado nacional (mandado cumplido) Alejandro "Topo" Rodríguez presentó el 27 de enero de 2025 presenté formalmente el pedido de Juicio Político al Ministro de Justicia de la Nación por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.