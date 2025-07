Francia y 14 países en NY llaman a reconocer al Estado de Palestina y presionan a Israel

Embed Declaración de la ONU aboga por una #solución de dos Estados al conflicto israelí-palestino



Los 17 países que exigen la legitimación mundial del Estado de Palestina y piden por el desarme de Hamás

La declaración “Llamado de Nueva York” fue firmada el martes por los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Arabia Saudita, Andorra, Australia, Canadá, Finlandia, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, San Marino, Eslovenia y España, muchos de ellos miembros de la Unión Europea.

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, y el ministro de Asuntos Exteriores saudí, Faisal bin Farhan Al-Saud, presidieron la conferencia especial en la sede de la ONU en Nueva York en la que París, Riad y otros 15 países hicieron un llamado a la comunidad internacional para que reconozca formalmente la existencia de un Estado palestino a fin de presionar a Tel Aviv para un alto al fuego en Gaza, o al menos que levante el bloqueo de ayuda humanitaria que no sólo está afectando a los palestinos, sino a médicos y periodistas, quienes se encuentran sin poder salir de dicho campo de martirio a cielo abierto, Gaza, dado el cierre de cruces fronterizos.

image 147 de 193 Estados miembros de pleno derecho de la ONU reconocen un Estado de Palestina, que tiene actualmente estatus de observador no miembro en la ONU | GENTILEZA DW

Horas antes, desde Downing Street, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, también salió a presionar a Israel para un alto al fuego en Gaza y le dio un ultimátum a Benjamin Netanyahu.

Starmer anunció que Reino Unido reconocerá un Estado palestino en septiembre a menos que el gobierno israelí tome medidas sustanciales para poner fin a la crisis humanitaria en Gaza.

"El Reino Unido reconsideraría su postura si Israel adopta medidas sustanciales para poner fin a la terrible situación en Gaza y se compromete con una paz sostenible a largo plazo, incluso permitiendo que la ONU reanude sin demora el suministro de ayuda humanitaria a la población de Gaza para acabar con la hambruna, aceptando un alto el fuego y dejando claro que no habrá anexiones en Cisjordania", reza el comunicado oficial de Starmer.

image

El jueves pasado, el presidente francés Emmanuel Macron fue otro de los que anunció que Francia reconocería oficialmente un Estado de Palestina en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, pero sin condiciones, como sí lo hizo Starmer para presionar a Tel Aviv para que declare un alto al fuego.

Del mismo modo, en una acción conjunta en mayo pasado, Irlanda, Noruega y España ya oficializaron el reconocimiento de Palestina como Estado independiente y soberano, tal como hizo el Vaticano, molesto después de que un tanque israelí atacara la Iglesia Sagrada Familia en Gaza, y que volvió a poner el tema sobre la palestra esta semana, reconocimiento que aplica desde 2015.

Mientras tanto, la Casa Blanca, aliada de Tel Aviv, está presionando al premier israelí Benjamin Netanyahu para que levante el bloqueo humanitario impuesto en Gaza, dada la actual situación de hambruna de la población civil, de los médicos y de los periodistas de las agencias AP, BBC y Reuters, entre otros, quienes ya han denunciado que beben agua con barro y están muriendo de hambre por el cierre de los cruces fronterizos.

El presidente estadounidense Donal Trump ha reconocido "la hambruna en Gaza" y dos ONG´s israelíes hablan de genocidio en el enclave.

Donald Trump criticó el domingo al premier israelí Benjamin Netanyahu, quien ha dicho que no existe hambre en Gaza, y aseguró que "no se puede fingir la hambruna real" que existe hoy en día en el enclave (debido a las devastadoras imágenes de las que son testigos el mundo), haciendo responsable a su gobierno por no permitir el flujo de la ayuda humanitaria.

Hay situaciones reales de hambruna en Gaza...Lo veo, y no se puede fingir. Así que vamos a involucrarnos aún más Hay situaciones reales de hambruna en Gaza...Lo veo, y no se puede fingir. Así que vamos a involucrarnos aún más

