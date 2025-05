Afuera las copas menstruales: Mariano Cúneo Libarona eliminó programas "ideológicos"

"Ninguno de los 13 programas, creados entre 2020 y 2023, contaba con evidencia contrastable de impacto real, criterios de evaluación o control de resultados”, agregó.

“El cierre de estos programas ideológicos se encuadra en el compromiso que asumimos junto al Presidente Javier Milei de achicar el Estado, reducir el gasto público y dar más libertad a los argentinos”, finalizó Cúneo Libarona.

El detalle de los programas eliminados

PROGRAMA NACIONAL MENSTRUAR

REGISTRO NACIONAL DE PROMOTORAS Y PROMOTORES TERRITORIALES DE GÉNERO Y DIVERSIDAD A NIVEL COMUNITARIO

PROGRAMA NACIONAL ARTICULAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

PROGRAMA NACIONAL GENERAR

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA DISPOSITIVOS TERRITORIALES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS EN CONTEXTO DE VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GÉNERO

PROGRAMA NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNEROS EN EL TRABAJO, EL EMPLEO Y LA PRODUCCIÓN IGUALAR

PROGRAMA PRODUCIR

PROGRAMA NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO E IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD EN EL DESARROLLO RURAL ‘SEMBRAR IGUALDAD’

PROGRAMA PARA EL APOYO URGENTE Y LA ASISTENCIA INTEGRAL INMEDIATA ANTE CASOS DE VIOLENCIAS EXTREMAS POR MOTIVOS DE GENERO

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A DERECHOS PARA PERSONAS TRAVESTIS, TRANSEXUALES Y TRANSGENERO

PROGRAMA ESCUELAS POPULARES DE FORMACION EN GENERO Y DIVERSIDAD MACACHAS Y REMEDIOS

PROGRAMA DE CAPACITACION EN PERSPECTIVA DE GENERO Y DIVERSIDAD PARA EL SECTOR PRIVADO ‘FORMAR IGUALDAD’

PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL Y CIUDADANA EN MATERIA DE GENERO Y DIVERSIDAD

Qué era el programa MenstruAR

El Programa MenstruAR, según la web oficial aún en línea, fue una "política integral que acompaña y asesora a gobiernos locales para el fortalecimiento de los programas que llevan adelante sobre gestión menstrual".

"A través del Programa MenstruAR se entregan copas menstruales a municipios de todo el país para garantizar el acceso igualitario de las personas menstruantes a insumos de gestión menstrual. Además, se promueve el cuidado del ambiental a través de la utilización de productos sustentables como toallitas reutilizables, copas menstruales, entre otras", precisaba el Ministerio de la Mujer.

También se realizaban "capacitaciones para agentes territoriales sobre educación sexual comunitaria".

En julio de 2023, ante las críticas al programa, la por entonces ministra de las Mujeres Ayelén Mazzina, defendió el MenstruAR y dijo que quienes lo criticaban "no saben que hay pibas que no van a la escuela porque no tienen toallitas".

"Cuando ridiculizan esto, es porque han tenido otra realidad y no saben que hay pibas que dejan de ir a la escuela o a hacer deportes porque no tienen qué ponerse o donde viven no existen las farmacias y tienen que comprar las toallitas en un kiosquito, que las venden tres veces más caro que lo que sale en las ciudades", argumentó Mazzina.

