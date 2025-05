Brasil: Fernando Sarney, nuevo presidente de la CBF, confirma a Ancelotti

Cabe aclarar que Fernando Sarney está enfrentado políticamente con Ednaldo Rodrigues, inclusive no participó de la nueva votación que se produjo en marzo y reeligió a Rogrigues como presidente de la CBF. En su primer día como presidente interino tomó dos decisiones, no tocar a Carlo Ancelotti, a pesar de no haberlo nombrado, y llamar urgente a elecciones.