Rusia a Ucrania: "Peleamos 21 años contra Suecia, podemos seguir 3 o 4 años más"

Según Bloomberg, los representantes rusos también exigieron que Ucrania adopte un estatus neutral, que no haya tropas extranjeras ni armas de destrucción masiva en su territorio y que Kiev rechace reparaciones militares de Moscú. Por último, la delegación rusa rechazó un alto el fuego de 30 días.

Reuters y Sky News, citando una fuente diplomática ucraniana, informaron que la delegación rusa había hecho demandas a Ucrania que "van mucho más allá de lo discutido previamente".

Según una fuente de Sky News, Moscú exigió la retirada de las tropas ucranianas del territorio ruso para cumplir con el alto el fuego.

El jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, dijo: "En general, estamos satisfechos con el resultado y estamos listos para continuar los contactos".

Medinsky también informó que las partes acordaron intercambiar prisioneros en el formato “1.000 por 1.000”.

La delegación ucraniana solicitó negociaciones directas entre los líderes Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, y la parte rusa “tomó nota de la solicitud”.

“Acordamos que cada parte presentaría su visión de un posible futuro alto el fuego. (...) Tras presentar dicha visión, consideramos oportuno continuar nuestras negociaciones”, resumió el jefe de la delegación rusa.

Diputados ucranianos:

Yaroslav Zheleznyak: " Eso era lo que había que demostrar. El resultado de las negociaciones en Estambul fue... nulo. Este es un caso excepcional en el que nuestros hombres hicieron todo bien. Como suele decir Trump: «Jugamos a la perfección con las cartas que nos tocaron». Pero los socios están todos en problemas. Y el principal problema es que después de Estambul tampoco pasará nada. Me refiero a las "sanciones infernales" con las que se amenazó."

Alexéi Goncharenko: "No había traductor. Hablaban ruso. Rusia exigió la retirada de las tropas ucranianas de todas las zonas que había añadido a su Constitución. La tregua de 30 días fue abandonada."

ucrania mapa.jpg Mapa de Ucrania antes del golpe de Estado de 2014, ¿cuánto quedará en pie?

Una diferencia fundamental:

Rusia considera a estas negociaciones como una continuación de las suspendidas en 2022,

Ucrania niega rotundamente que las negociaciones en 2025 puedan ser una continuación del proceso suspendido en 2022.

El jefe de la Oficina del Oresidente ucraniano, Andriy Yerma, afirmó: “Los rusos quieren establecer vínculos con 2022. Pero lo único que conecta estas negociaciones es exclusivamente la ciudad de Estambul. <...> Todos los intentos rusos de vincular el presente con 2022 no funcionarán”.

En esencia, no ocurrió nada sensacional.

El periodista estadounidense Doug Bandow, en un artículo para la revista The American Conservative (AC), citado por la web rusa Gazeta, afirmó que Zelensky está “haciendo una comedia” en las negociaciones sobre el conflicto ucraniano con la expectativa de que el líder estadounidense Donald Trump aumente la ayuda a Ucrania.

Antes de reunirse con la parte rusa, la delegación ucraniana se reunió por la mañana con sus colegas turcos y estadounidenses. El secretario de Estado, Marco Rubio, llegó para las conversaciones, procedente de una reunión de ministros de la OTAN en la ciudad turca de Antalya. A la delegación estadounidense también se unió el enviado especial del Presidente de Estados Unidos, Keith Kellogg.

"Sinceramente, no creo que vayamos a tener un avance en Estambul hasta que el presidente Trump se siente cara a cara con el presidente Putin y determine cuáles son sus intenciones de cara al futuro", dijo Rubio a los periodistas después de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN el jueves.

A su vez, el presidente Donald Trump, a bordo del Air Force One en ruta desde Emiratos Árabes Unidos hacia Washington DC, dijo que Kiev y Moscú no podrán lograr ningún resultado “hasta que Putin y yo nos reunamos”. Trump lleva días insinuando la posibilidad de su participación en las conversaciones en Turkiye. Dijo que hizo esto para "atraer" a Putin a Estambul.

En Gazeta.Ru opinó el politólogo Rafael Ordukhanyan para explicar el enfoque de Moscú:

"(...) Soy muy escéptico sobre la idea misma de estas negociaciones. Claro que muchos dirán que las negociaciones son el camino hacia la paz. Sin embargo, la conclusión es que, cuando pase la euforia, ayer escuchamos claramente de Zelenski que Ucrania no reconoce a Crimea ni a las cuatro regiones que pasaron a formar parte de Rusia. Si Kiev no está dispuesta a admitir lo obvio, entonces ¿de qué hay que hablar?, dijo Ordukhanyan. (...)".

medensky.webp El segundo desde la derecha es el jefe de la delegación, asistente del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Medinsky. 16/05/2025, Estambul. FOTO: RIA Novosti.

Medensky

La revista opositora rusa Meduza hizo un resumen de las declaraciones de Vladimir Medinsky al corresponsal de VGTRK, Evgeny Popov, después de las negociaciones en Estambul:

##"Mucha gente dice que primero se necesita una tregua y luego negociaciones para lograr la paz. Esto es lo que dice la gente que no conoce nada de historia. Como decía Napoleón (Bonaparte), la guerra y las negociaciones se llevan a cabo simultáneamente."

##"La historia se repite de formas asombrosas. Recuerde la guerra soviético-finlandesa. (Iosif) Stalin propone una tregua a Finlandia, la conclusión de la paz. Los británicos y los franceses los incitan: "No podemos negociar con los soviéticos. No se puede lograr la paz. Les proporcionaremos asistencia militar. Luchen contra los rusos hasta el último finlandés". Luego, a medida que avanza la lucha, se llevan a cabo negociaciones de paz, se establece un plazo y se firma la paz."

##"La Guerra del Norte con Suecia duró 21 años. Pero sólo unos años después del comienzo, Pedro I ofreció la paz a los suecos. Dijo, no necesitamos nada, tenemos acceso al Mar Báltico / San Petersburgo, dennos un poco de espacio alrededor, una zona de seguridad. Históricamente, estas son tierras rusas, porque toda la región de Leningrado y la mayor parte de Karelia son tierras que alguna vez estuvieron sujetas a la República de Nóvgorod. Suecia los cortó pieza por pieza. ¿Qué dicen los suecos? No, lucharemos hasta el último sueco. Lo más curioso es ¿quién apoyó a Carlos XII? ¡Inglaterra y Francia! Proporcionan financiación ilimitada a Suecia. Al final llegamos a un acuerdo sobre las conversaciones de paz. Negociaciones directas entre Rusia y Suecia. Inglaterra y Francia están en desacuerdo: no hay negociaciones. Les beneficia cuando dos grandes potencias pelean."

##"(Otto von) Bismarck, quien fue embajador en San Petersburgo durante muchos años, comprendía y sentía a Rusia, y siempre decía : «Nunca intenten engañar a los rusos ni robarles nada. Porque el tiempo pasa, y tarde o temprano los rusos siempre vienen a por lo suyo».

-------

Más contenido en Urgente24

Indemnizaciones: El gobierno está creando un negocio financiero con el modelo que las elimina

La miniserie de 6 capítulos que todos piden prolongar

Walter Klix le sigue el juego a Gabriel Anello y lleva a Riquelme a la Justicia

Albanesi no cumplirá con el pago de intereses de su ON

La película de 2 horas que está en Netflix y tenés que ver cuanto antes