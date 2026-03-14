En una entrevista telefónica exclusiva de casi 30 minutos con la cadena NBC, el presidente Donald Trump endureció su postura respecto al conflicto bélico actual. El mandatario afirmó que, aunque Irán ha mostrado disposición para negociar el fin de las hostilidades, él no está dispuesto a firmar un acuerdo en esta fase porque las condiciones actuales carecen de la solidez necesaria para los intereses estadounidenses.
EL CONFLICTO POR EL FIN DE LA GUERRA
La crisis se agrava. Irán no cede; Trump no acepta menos de lo que pide
El presidente Donald Trump descarta el fin de la guerra en Medio Oriente; Teherán rehúsa dar fin a la guerra en términos inconvenientes. Crece la tensión
No obstante, Bloomberg dijo, citando a Reuters que Irán ha rechazado hasta ahora la idea de un alto el fuego.
Según cifras de gobiernos y organizaciones no gubernamentales, aproximadamente 3750 personas han muerto en la región desde que comenzó la guerra el 28 de febrero con un bombardeo estadounidense e israelí en Irán. La agencia de noticias Human Rights Activists News Agency, con sede en USA, informó que más de 3000 personas murieron en Irán en las últimas dos semanas. Decenas de personas han fallecido en los países del Golfo y en Israel, mientras que Estados Unidos ha perdido a 11 militares.
Retomando el hilo de la conversación entre el presidente de USA y la NBC, Trump evitó precisar los puntos exactos que exigiría para un cese al fuego, limitándose a señalar que cualquier mandato deberá ser "muy sólido" y que la renuncia total de Irán a sus ambiciones nucleares es una condición innegociable. "Irán quiere llegar a un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque los términos aún no son lo suficientemente buenos", sentenció el presidente.
El Estrecho de Ormuz y el factor Rusia
La entrevista también abordó la crítica situación energética. Trump confirmó que trabaja con una coalición internacional para asegurar el Estrecho de Ormuz, el paso marítimo más crítico para el flujo petrolero mundial.
El presidente desestimó la preocupación de los ciudadanos por el aumento del 23,5% en los precios de la gasolina en USA, vinculando la estabilidad futura a la presión militar. No obstante, su administración enfrenta cuestionamientos globales tras haber aliviado recientemente las sanciones al petróleo ruso, una medida interpretada como un intento desesperado por contener la inflación energética global tras dos semanas de ofensiva conjunta con Israel.
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