La crisis se agrava. Irán no cede; Trump no acepta menos de lo que pide

Según cifras de gobiernos y organizaciones no gubernamentales, aproximadamente 3750 personas han muerto en la región desde que comenzó la guerra el 28 de febrero con un bombardeo estadounidense e israelí en Irán. La agencia de noticias Human Rights Activists News Agency, con sede en USA, informó que más de 3000 personas murieron en Irán en las últimas dos semanas. Decenas de personas han fallecido en los países del Golfo y en Israel, mientras que Estados Unidos ha perdido a 11 militares.