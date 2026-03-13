Cómo el ejército de Donald Trump usa IA para planificar ataques militares

El jefe digital del Pentágono dijo en una conferencia reciente que Maven se despliega en todo el departamento, incluyendo el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y el Comando Central.

Sobre esa base opera otra capa: la plataforma AIP de Palantir, que incorpora modelos de lenguaje de terceros. Es ahí donde entra Claude.

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Del radar al plan de ataque

Una demostración publicada por Palantir muestra el proceso completo. Un analista monitorea actividad militar. El sistema detecta movimiento inusual en imágenes de radar y envía una alerta automática.

El analista le pregunta al chatbot qué unidad enemiga está en la zona. La respuesta: “probablemente un batallón de ataque blindado, según el patrón del equipamiento”.

El analista solicita un dron de reconocimiento para confirmar. Luego le pide al sistema 3 cursos de acción para atacar el objetivo.

En segundos, el chatbot propone un ataque aéreo, artillería de largo alcance o un equipo táctico. El analista envía las opciones a un comandante, que elige el equipo táctico.

Lo que sigue es más rápido: el sistema analiza el terreno, genera una ruta para las tropas y asigna equipos de interferencia electrónica para bloquear las comunicaciones enemigas. El analista revisa el plan y ordena la movilización.

La decisión final fue humana. Pero cada paso del camino fue sugerido por la IA.

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Estrategias con nombre propio

Otras demostraciones muestran el mismo sistema aplicado a operaciones de la OTAN. Un analista selecciona objetivos en un mapa digital, los carga en el chat del sistema y pide que los interprete y sugiera opciones.

Con un clic, la IA genera cinco estrategias militares posibles. Una de ellas se llama “Support-by-Fire-then-Penetration-Shock-and-Destruction”.

El sistema también puede interpretar imágenes satelitales. En otro ejemplo, un analista selecciona tres detecciones de camiones cisterna en un mapa y le pide a la IA que sugiera qué hacer a continuación.

Lo que el propio Anthropic mostró

En junio de 2025, un ejecutivo de Anthropic demostró ante clientes gubernamentales cómo Claude puede generar en minutos reportes de inteligencia detallados sobre operaciones militares reales.

El ejemplo fue un análisis del ataque ucraniano conocido como “Operación Tela de Araña”: un dashboard interactivo, un análisis de desarrollos recientes en las provincias fronterizas de Rusia y una síntesis de los efectos militares y políticos de la operación.

“Normalmente esto me llevaría cinco horas con una taza de café, leyendo Google, entrando a think tanks, escribiendo reportes y citas”, dijo el ejecutivo. “Pero no tengo ese tiempo”.

Su evaluación final del resultado: “Llevo 20 años leyendo este tipo de cosas. Yo mismo los escribía, fui académico. Esto es bastante bueno”.

Lo que las demos no dicen

Lo que ninguna demostración aclara es exactamente en qué sistemas opera Claude dentro del ejército actualmente, ni en cuáles no. Palantir nunca lo especificó.

Lo que sí está documentado es que Claude está disponible dentro de la plataforma AIP de Palantir para clientes de defensa e inteligencia, y que el propio Pentágono sigue usando esos sistemas mientras litiga contra la empresa que los alimenta.

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