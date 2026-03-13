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Nvidia responde a OpenClaw con su plataforma IA de código abierto

Nvidia responde a OpenClaw y se prepara para lanzar la plataforma IA de código abierto, dijeron a WIRED personas familiarizadas con los planes de la compañía.

13 de marzo de 2026 - 11:11
Nvidiaresponde a OpenClaw y se prepara para lanzar la plataforma IA de códigoabierto, dijeron a WIRED personas familiarizadas con los planes de la compañía.

Nvidia responde a OpenClaw y se prepara para lanzar la plataforma IA de código abierto, dijeron a WIRED personas familiarizadas con los planes de la compañía.

La tecnología no para de avanzar y, cada día que pasa, sorprende con nuevas innovaciones y, ahora, Nvidia está preparando un nuevo enfoque de software que adopta agentes de IA similares a OpenClaw de código abierto.

“Nvidia está planeando para lanzar una plataforma de código abierto para agentes de IA”, dijeron a WIRED personas familiarizadas con los planes de la compañía.

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¿De qué se trata el producto conocido como NemoClaw?

El fabricante de chips ha estado promocionando el producto, conocido como NemoClaw, a empresas de software empresarial. La plataforma permitirá a estas empresas enviar agentes de IA para realizar tareas para su propio personal. Las empresas podrán acceder a la plataforma independientemente de si sus productos utilizan chips de Nvidia, según fuentes.

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Esta decisión se produce mientras Nvidia se prepara para su conferencia anual de desarrolladores en San José la próxima semana. Antes de la conferencia, Nvidia se ha puesto en contacto con empresas como Salesforce, Cisco, Google, Adobe y CrowdStrike para forjar alianzas para la plataforma de agentes. No está claro si estas conversaciones se han concretado en alianzas oficiales. Dado que la plataforma es de código abierto, es probable que los socios obtengan acceso anticipado gratuito a cambio de contribuir al proyecto, según fuentes. Nvidia planea ofrecer herramientas de seguridad y privacidad como parte de esta nueva plataforma de agentes de código abierto.

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El interés de Nvidia en las herramientas de IA de código abierto

El interés de Nvidia en los agentes surge a medida que las personas adoptan las “garras”, o herramientas de IA de código abierto que se ejecutan localmente en el equipo del usuario y realizan tareas secuenciales. Las garras suelen describirse como autodidactas, ya que se supone que mejoran automáticamente con el tiempo. A principios de este año, un agente de IA conocido como OpenClaw —que primero se llamó Clawdbot y luego Moltbot— cautivó a Silicon Valley por su capacidad de ejecutarse de forma autónoma en ordenadores personales y realizar tareas para los usuarios. OpenAI acabó adquiriendo el proyecto y contratando a su creador.

OpenAI y Anthropic han mejorado significativamente la fiabilidad de sus modelos en los últimos años, pero sus chatbots aún requieren asistencia. Por otro lado, los agentes de IA específicos, o garras, están diseñados para ejecutar múltiples pasos sin tanta supervisión humana.

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Nvidia apunta al uso de las “garras” en entornos empresariales

El uso de garras en entornos empresariales es controvertido. WIRED informó anteriormente que algunas empresas tecnológicas, incluida Meta, han pedido a sus empleados que se abstengan de usar OpenClaw en sus ordenadores de trabajo debido a la imprevisibilidad de los agentes y los posibles riesgos de seguridad. El mes pasado, una empleada de Meta, encargada de la seguridad y la alineación del laboratorio de IA de la empresa, compartió públicamente la historia de un agente de IA que se volvió intrusivo en su ordenador y borró masivamente sus correos electrónicos.

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Para Nvidia, NemoClaw parece formar parte de un esfuerzo por atraer a las empresas de software empresarial al ofrecer capas adicionales de seguridad para los agentes de IA. También supone un paso más en la adopción de modelos de IA de código abierto por parte de la compañía, como parte de una estrategia más amplia para mantener su dominio en la infraestructura de IA en un momento en que los principales laboratorios de IA están desarrollando sus propios chips personalizados. Hasta ahora, la estrategia de software de Nvidia se ha basado en gran medida en su plataforma CUDA, un sistema conocido por ser propietario que obliga a los desarrolladores a crear software para las GPU de Nvidia y que ha creado una ventaja competitiva crucial para la compañía.

El mes pasado, The Wall Street Journal informó que Nvidia también planea presentar un nuevo sistema de chip para computación de inferencia en su conferencia para desarrolladores. El sistema incorporará un chip diseñado por la startup Groq, con la que Nvidia firmó un acuerdo de licencia multimillonario a finales del año pasado.

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