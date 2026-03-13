Nvidia responde a OpenClaw con su plataforma IA de código abierto

OpenAI y Anthropic han mejorado significativamente la fiabilidad de sus modelos en los últimos años, pero sus chatbots aún requieren asistencia. Por otro lado, los agentes de IA específicos, o garras, están diseñados para ejecutar múltiples pasos sin tanta supervisión humana.

NVIDIARESPONDEAOPENCLAWCONSUPLATAFORMAIADECODIGOABIERTOFOTO3 Nvidia responde a OpenClaw y se prepara para lanzar la plataforma IA de código abierto, dijeron a WIRED personas familiarizadas con los planes de la compañía.

Nvidia apunta al uso de las “garras” en entornos empresariales

El uso de garras en entornos empresariales es controvertido. WIRED informó anteriormente que algunas empresas tecnológicas, incluida Meta, han pedido a sus empleados que se abstengan de usar OpenClaw en sus ordenadores de trabajo debido a la imprevisibilidad de los agentes y los posibles riesgos de seguridad. El mes pasado, una empleada de Meta, encargada de la seguridad y la alineación del laboratorio de IA de la empresa, compartió públicamente la historia de un agente de IA que se volvió intrusivo en su ordenador y borró masivamente sus correos electrónicos.

NVIDIARESPONDEAOPENCLAWCONSUPLATAFORMAIADECODIGOABIERTOFOTO4 Nvidia responde a OpenClaw y se prepara para lanzar la plataforma IA de código abierto, dijeron a WIRED personas familiarizadas con los planes de la compañía.

Para Nvidia, NemoClaw parece formar parte de un esfuerzo por atraer a las empresas de software empresarial al ofrecer capas adicionales de seguridad para los agentes de IA. También supone un paso más en la adopción de modelos de IA de código abierto por parte de la compañía, como parte de una estrategia más amplia para mantener su dominio en la infraestructura de IA en un momento en que los principales laboratorios de IA están desarrollando sus propios chips personalizados. Hasta ahora, la estrategia de software de Nvidia se ha basado en gran medida en su plataforma CUDA, un sistema conocido por ser propietario que obliga a los desarrolladores a crear software para las GPU de Nvidia y que ha creado una ventaja competitiva crucial para la compañía.

El mes pasado, The Wall Street Journal informó que Nvidia también planea presentar un nuevo sistema de chip para computación de inferencia en su conferencia para desarrolladores. El sistema incorporará un chip diseñado por la startup Groq, con la que Nvidia firmó un acuerdo de licencia multimillonario a finales del año pasado.

Más notas de Urgente24

Engagement en redes sociales: la regla que superó al algoritmo

Anthropic crea una IA para revisar el código que genera su propia inteligencia artificial

Nueva corona para YouTube: La impresionante cifra con la que derrocó a gigantes de Hollywood

Argentina ya tiene 26 millones de gamers y es uno de los mercados más importantes de la región

OpenAI canceló Instant Checkout: Fin de las compras online en ChatGPT

Qué pasa cuando los agentes de IA se interrumpen entre sí