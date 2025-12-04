Ante el avance de la IA, definen los perfiles digitales más buscados en Argentina

“Las organizaciones no deben enfocarse solo en la capacitación, sino también en acompañar emocional y culturalmente a sus equipos en el proceso de transformación”, sostiene Rocío Mondino, People Manager de Softtek Argentina.

ANTEELAVANCEDELAIADEFINENLOSPERFILESDIGITALESMASBUSCADOSENARGENTINAFOTO3 La Inteligencia Artificial (IA) avanza, los perfiles demandados serán los talentos que combinen dominio tecnológico, pensamiento crítico y sensibilidad humana.

Los perfiles digitales más buscados en Argentina

El futuro laboral estará impulsado por perfiles digitales capaces de integrar tecnología, análisis de datos y comprensión humana. En Argentina, los más demandados serán:

. Especialistas en integración humana e IA: unirán inteligencia artificial y humana para optimizar procesos en manufactura, salud y finanzas.

. Analistas de seguridad cuántica: protegerán datos frente a la computación cuántica, un área crítica para bancos y fintechs.

. Expertos en ética de sistemas autónomos: evaluarán el impacto social de la robótica, los autos autónomos y los algoritmos de decisión.

. Desarrolladores de algoritmos avanzados: crearán sistemas transparentes y responsables, con foco en la justicia algorítmica.

. Especialistas en comportamiento de IA: combinarán psicología y tecnología para diseñar experiencias más humanas y empáticas.

¿Cómo se está adaptando el mercado argentino?

Un estudio de Strategy Latam, consultora del Grupo Ceta, reveló que la mayoría de las organizaciones ya utiliza inteligencia artificial en sus áreas de Recursos Humanos, principalmente en procesos de selección y desarrollo de talento. Sin embargo, más del 70% de los líderes consultados admitió no haber recibido formación formal en IA.

Las empresas reconocen que la tecnología mejora la eficiencia, pero también que la gestión humana sigue siendo clave. Las preocupaciones no se centran tanto en el reemplazo laboral, sino en los dilemas éticos y en la capacidad de los equipos para adaptarse a nuevas herramientas.

El reto argentino: formar y retener talento digital

Argentina cuenta con una sólida base educativa y un ecosistema tecnológico en crecimiento, pero aún enfrenta brechas de actualización. Las empresas comienzan a invertir en reconversión laboral, alianzas con universidades y formación continua, aunque la velocidad del cambio tecnológico exige ir más allá.

“Transformar la cultura organizacional es esencial. Los profesionales con mentalidad innovadora impulsan la evolución y desafían lo establecido”, destaca Rocío Mondino.

El futuro del trabajo no será sólo tecnológico, sino también humano y colaborativo. Los empleos más valiosos combinarán conocimiento digital, pensamiento crítico y sensibilidad social.

Con creatividad y capacidad de adaptación, Argentina puede posicionarse como exportadora de talento digital para la economía global. Pero para lograrlo, deberá formar profesionales capaces no solo de usar la tecnología, sino de entender su impacto en la vida de las personas.

