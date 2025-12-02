Marito Baracus ridiculiza al Chiqui Tapia con un video brutal en pleno escándalo AFA

Di María arranca casi suplicante: "Usted sabe que yo siempre fui un hombre de finales, de goles decisivos... Mi club terminó arriba de todos en la tabla anual. Todo el año luchamos, don Tapia... Quiero la copa".

image En el video, estilo "El Padrino", se muestran humorísticamente las tensiones en la AFA sin nombrarlas directamente.

Tapia, en su rol de padrino, le contesta: "¿Vos querés que yo reconozca oficialmente a Rosario Central como campeón del año? ¿Sin final, sin partido definitorio?", en referencia al reciente triunfo canalla que lo posicionó como Campeón de Liga de 2025. Y cuando finalmente accede, remata con una ironía que pega justo en la línea de flotación: "Vas a tener tu copa. Pero antes, ¿podrías pasarme un pañito? Esta nuca no puede aparecer húmeda en la foto oficial. La gente ya habla demasiado de decisiones resbaladizas".

La escena termina con Di María diciendo: "Será un honor lustrarle la nuca, don Tapia". Baracus usa ese remate para traer de vuelta el episodio de 2024, cuando un hombre apareció en un video viral secándole la cabeza a Tapia en el partido Argentina-Canadá, que el propio presidente de AFA adjudicó a "mucha fiebre y malestar".

image

La denuncia que ensombrece a Tapia y el video que la amplifica

La parodia habría pasado como un chiste más si no fuera porque llega en un momento donde cualquier guiño parece una flecha al corazón del poder. La denuncia contra Vallejos menciona montos siderales y también vínculos directos con Tapia, quien según la presentación habría sido quien facilitó la llegada de Sur Finanzas como sponsor de torneos, de clubes y hasta como prestamista de instituciones en problemas económicos.

La empresa estuvo en la camiseta de Racing y en las estructuras de Barracas Central, club presidido por Matías, el hijo de Tapia, algo que ya se había marcado como un dato sensible. Por eso el video de Baracus pega más fuerte: conecta puntos que ya estaban a la vista, pero los dramatiza con un humor que, sin acusar, deja claro lo que insinúa.

image Ariel Vallejos, financista vinculado al Chiqui Tapia, fue denunciado por el Gobierno Nacional por lavado de dinero y evasión por más de $3000 millones.

Es la diferencia entre informar y narrar el poder, y Baracus eligió lo segundo con una precisión que incomoda más que cualquier editorial tradicional.

La AFA se esfuerza por despegarse de la figura de Vallejos justo cuando la Justicia empieza a mover papeles, pero la percepción pública se moldea también con estas piezas virales que funcionan como espejo: exageran un poco, pero no tanto como para que el reflejo deje de parecerse al original.

Al final, en el fútbol argentino, el humor tiene más puntería que muchas investigaciones formales. Y que cuando aparece un "don Chiqui" en pantalla, todos entienden de qué se está hablando, aunque nadie lo diga en voz alta.

