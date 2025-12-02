La denuncia contra un financista cercano al Chiqui Tapia ya tenía a la AFA tomada del pescuezo, pero el video que Marito Baracus subió burlándose de la situación terminó de poner a Tapia en el centro de la tormenta. Y lo más filoso es cómo ese video deja expuesto, sin decirlo del todo, lo que muchos ven venir hace rato.
AL ESTILO PADRINO
Marito Baracus ridiculiza al Chiqui Tapia con un video brutal en pleno escándalo AFA
Mientras el Chiqui Tapia está en medio de denuncias millonarias y polémicas, Marito Baracus expone con humor los secretos más incómodos de la AFA en un video.
Ángel Di María, Chiqui Tapia y un diálogo que dice bastante
En medio de la confirmación, por parte del Gobierno Nacional, de la denuncia contra Ariel Vallejos (el financista dueño de Sur Finanzas, patrocinador de torneos de la AFA, prestamista de clubes y señalado como hombre que entró al ecosistema del fútbol argentino gracias al propio Tapia) el escenario ya estaba sensible.
Según la presentación impulsada por ARCA, Sur Finanzas habría sido parte de maniobras de lavado y evasión por más de $3.327 millones, además de recibir transferencias por $818.000 millones vía billeteras virtuales. Todo eso quedó asentado en la denuncia oficial, como se señaló previamente en Urgente24.
En ese contexto espeso, el youtuber y músico Marito Baracus publicó un video titulado "El Chiqui Mafia", que recrea la estética de El Padrino mediante inteligencia artificial con un nivel de detalle que da gracia, pero también una sensación de que la sátira terminó de ponerle imagen a lo que muchos vienen diciendo desde hace años: que Tapia concentra poder en la AFA como si manejara un feudo y no una asociación civil.
En el video, Ángel Di María y Tapia conversan en una oficina como la de Vito Corleone, con trajes, iluminación sombría y solemnidad impostada, todo como un comentario político disfrazado de sketch. Y las frases no necesitan explicación.
Di María arranca casi suplicante: "Usted sabe que yo siempre fui un hombre de finales, de goles decisivos... Mi club terminó arriba de todos en la tabla anual. Todo el año luchamos, don Tapia... Quiero la copa".
Tapia, en su rol de padrino, le contesta: "¿Vos querés que yo reconozca oficialmente a Rosario Central como campeón del año? ¿Sin final, sin partido definitorio?", en referencia al reciente triunfo canalla que lo posicionó como Campeón de Liga de 2025. Y cuando finalmente accede, remata con una ironía que pega justo en la línea de flotación: "Vas a tener tu copa. Pero antes, ¿podrías pasarme un pañito? Esta nuca no puede aparecer húmeda en la foto oficial. La gente ya habla demasiado de decisiones resbaladizas".
La escena termina con Di María diciendo: "Será un honor lustrarle la nuca, don Tapia". Baracus usa ese remate para traer de vuelta el episodio de 2024, cuando un hombre apareció en un video viral secándole la cabeza a Tapia en el partido Argentina-Canadá, que el propio presidente de AFA adjudicó a "mucha fiebre y malestar".
La denuncia que ensombrece a Tapia y el video que la amplifica
La parodia habría pasado como un chiste más si no fuera porque llega en un momento donde cualquier guiño parece una flecha al corazón del poder. La denuncia contra Vallejos menciona montos siderales y también vínculos directos con Tapia, quien según la presentación habría sido quien facilitó la llegada de Sur Finanzas como sponsor de torneos, de clubes y hasta como prestamista de instituciones en problemas económicos.
La empresa estuvo en la camiseta de Racing y en las estructuras de Barracas Central, club presidido por Matías, el hijo de Tapia, algo que ya se había marcado como un dato sensible. Por eso el video de Baracus pega más fuerte: conecta puntos que ya estaban a la vista, pero los dramatiza con un humor que, sin acusar, deja claro lo que insinúa.
Es la diferencia entre informar y narrar el poder, y Baracus eligió lo segundo con una precisión que incomoda más que cualquier editorial tradicional.
La AFA se esfuerza por despegarse de la figura de Vallejos justo cuando la Justicia empieza a mover papeles, pero la percepción pública se moldea también con estas piezas virales que funcionan como espejo: exageran un poco, pero no tanto como para que el reflejo deje de parecerse al original.
Al final, en el fútbol argentino, el humor tiene más puntería que muchas investigaciones formales. Y que cuando aparece un "don Chiqui" en pantalla, todos entienden de qué se está hablando, aunque nadie lo diga en voz alta.
