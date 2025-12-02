Chiqui Tapia nuevamente insultado por un estadio entero (el de Racing)

En las últimas semanas, la AFA presidida por Chiqui Tapia ha estado más cuestionada que nunca por distintos motivos. El lunes 1 de diciembre, el presidente de la casa madre del fútbol argentino fue insultado en la cancha de Racing Club durante el duelo ante Tigre, correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura.
La Academia venció al Matador y se enfrentará a Boca Juniors en las semifinales de la Liga Profesional. El Xeneize viene de derrotar a Argentinos Juniors el domingo 30 de noviembre.
En los octavos de final del Torneo Clausura, Chiqui Tapia, presidente de la AFA, fue insultado en los estadios de Lanús y Vélez Sarsfield.
En el caso del Fortín, los reproches se produjeron tras la decisión arbitral de no sancionar un penal ante Argentinos Juniors, club presidido por Cristian Malaspina, actual secretario de AFA.
Ayer, 1 de diciembre, el Cilindro de Avellaneda fue el único estadio que volvió a insultar al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino con el cántico de “Chiqui Tapia, botón…”. La afición entonó esta canción en dos momentos del partido: primero, tras la expulsión de Gastón Martirena, y después, cuando Santiago Sosa vio la tarjeta roja.
Ricardo Caruso Lombardi (TN, Clarín), conocido por instalar suspicacias en el ambiente futbolístico, había advertido horas antes sobre la posibilidad de que “durmieran” a la Academia ante Tigre.
Finalmente, el equipo de Gustavo Costas venció por penales al conjunto dirigido por Diego Dabove y se clasificó a las semifinales, donde se enfrentará a Boca Juniors
Boca Juniors vs Racing Club
Así como Racing Club viene de vencer a Tigre, Boca Juniors hizo lo propio frente a Argentinos Juniors el pasado domingo 30 de noviembre. El Xeneize ganó 1-0 en la Bombonera y ahora espera a la Academia, nuevamente en su estadio.
Según informó el periodista Julio Pavoni, Boca y Racing se enfrentarán el próximo domingo 7 de diciembre a partir de las 19:00 horas.
El equipo dirigido por Claudio Úbeda terminó primero en la zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional, mientras que el conjunto de Gustavo Costas finalizó tercero (Unión quedó segundo por diferencia de gol).
En la otra semifinal se medirán Gimnasia de La Plata y Estudiantes, por lo que ambas llaves tendrán un clásico.
Lo cierto es que Boca y Racing protagonizarán un duelo especialmente atractivo en estas semifinales. El Xeneize llega con seis victorias consecutivas —cuatro de ellas con la valla invicta—, mientras que la Academia acumula seis partidos sin caer (tres victorias y tres empates).
Una curiosidad de esta eliminatoria es que River podría preferir un triunfo de Boca, dado su deseo de clasificarse a la Copa Libertadores 2026; e Independiente, por su parte, “apoyaría” a cualquiera de los dos equipos en función de sus aspiraciones de jugar la Copa Sudamericana el año próximo.
