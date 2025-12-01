Racing venció en los penales a Tigre, en uno de los partidos más electrizantes del año

Racing venció por penales a Tigre por 4 a 2 y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura. En un duelo electrizante que tuvo todos los condimentos posibles, la Academia se impuso en el Cilindro de Avellaneda. El domingo jugará, en semifinales, contra Boca Juniors.

Racing y Tigre regalaron un partido vibrante. Probablemente se cuele entre los mejores que dio el fútbol argentino a lo largo de este año.

No es casualidad que más de uno en esa categoría le corresponda al equipo de Gustavo Costas, un elenco que parece necesitar de victorias épicas para ganar; si no están cargadas de heroicidad, no valen. Así es este Racing. Así vive este apasionado Racing. Así vive su apasionado DT.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La victoria es justa. Pero el reconocimiento es para ambos. Cada uno con su impronta, muy diferente entre sí, logró hacerle daño al rival y mantener las chances hasta el final.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El vértigo y el dinamismo tomaron por completo la tónica del partido, que casi no aflojó su intensidad. De un lado, el siempre vertical Racing que atacaba y atacaba, terco como una mula, con centros venenosos, circulaciones rápidas y pases precisos. Del otro lado, un Tigre más pragmático aprovechaba todos los espacios que dejaba su rival por estar volcado en ofensiva.

El cotejo fue de ida y vuelta permanente y nunca tuvo un cierre. Porque la Academia no podía capitalizar enorme volumen de juego y llegadas, y porque el Matador sacaba agua de las piedras y lastimaba las pocas ocasiones que generaba.

El equipo de Costas tuvo chances para tirar al techo. Desde las más complicadas hasta las más sencillas, con el arco de frente. Con Maravilla Martínez, con Almendra, con Rojas, con Martirena, con Solari... En total, el equipo generó 6 grandes ocasiones de gol, remató 24 veces (¡13 fueron dentro del área!), lanzó 9 córners y pateó 15 tiros libres. No hubo caso. En parte, gracias a un gran Zenobio que fue una muralla bajo los tres palos.

Racing vs. Tigre Racing y Tigre regalaron un partidazo FOTO NA: Claudio Fanch

Enfrente, el conjunto de Diego Dabove hizo malabares para arreglárselas con poco volumen de juego, y así generó 2 grandes ocasiones de gol que podrían haber terminado en la red perfectamente. Con Russo, con Romero, con Saralegui, con Oviedo...

Al partido lo dominó la locura, el vértigo. "Es un cable pelado", se animó a decir, con certeza, el relator de la transmisión para la TV.

Pero por si eso no fuera ya suficiente, también ofreció la adrenalina de tres expulsados. Todos, en el tramo final:

Al minuto 95´, Arias vio la roja directa por una patada que tiró para evitar el contragolpe

vio la roja directa por una patada que tiró para evitar el contragolpe Al minuto 100´, Martirena se ganó la segunda amarilla por protestar de más

se ganó la segunda amarilla por protestar de más Al minuto 117´, Sosa vio la segunda amarilla por una pierna alta que dejó con sangre al rival

2025_12_251202867-scaled Arias ve la roja tras su patada deliberada FOTO NA: Claudio Fanchi

El equipo local terminó con 9 jugadores en cancha, el equipo visitante con 10.

En los penales, Facundo Cambeses ratificó su gran momento. Atajó dos disparos, y sus compañeros metieron cuatro.

Racing enfrentará a Boca en las semifinales del Torneo Clausura. El partido, que aun no tiene confirmados ni fecha ni horario de manera oficial, se jugará el próximo domingo.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Racing venció 4-2 a Tigre en los penales

Live Blog Post Seguí el minuto a minuto de los penales acá Cardona: Falla (ataja Cambeses) Martínez: Convierte Sosa: Convierte Fernández: Convierte Laso: Falla (ataja Cambeses) Rojas: Convierte López: Convierte García Basso: Convierte VER +

Live Blog Post Final del 2TE: Racing-Tigre igualaron 0-0 y habrá penales

Live Blog Post ¡Insólito lo que perdió Oviedo! VIDEO: Era el gol del triunfo para Tigre, con un cabezazo de frente al arco Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1995692435381387644&partner=&hide_thread=false OVIEDO SE PERDIÓ EL 1-0 DE TIGRE ANTE RACINGViví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/DP89Vf1tZf — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 2, 2025 VER +

Live Blog Post TARJETA ROJA EN RACING: Sosa ve la segunda amarilla por una pierna arriba y se va expulsado

Live Blog Post La Academia sigue generando ocasiones de gol, con las últimas piernas que le quedan

Live Blog Post Comienza el 2TE

Live Blog Post Final del 1TE

Live Blog Post ¡Racing se vuelve loco reclamando penal! VIDEO: Para el árbitro y el VAR no fue falta sobre Conechny Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1995685551064727744&partner=&hide_thread=false Racing reclamó penal de Zenobio sobre Conechny Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/zrTupD8Yrg — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 2, 2025

Live Blog Post TARJETA ROJA EN RACING: Martirena ve la segunda amarilla por hablar de más y se va expulsado

Live Blog Post Comienza el 1TE

Live Blog Post Final del partido: Racing y Tigre igualaron 0-0 y habrá tiempo suplementario

Live Blog Post TARJETA ROJA EN TIGRE: Arias tiró la patada desde atrás para evitar un contragolpe en el cierre y se va expulsado

Live Blog Post ¡Increíble mano a mano que se pierde Maravilla! VIDEO: Martínez erró la chance más clara de Racing Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1995678731369619907&partner=&hide_thread=false ZENOBIO LE GANÓ EL MANO A MANO A MARAVILLA MARTÍNEZ Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/gEgKKYQqSq — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 2, 2025 VER +

Live Blog Post Infartante partido en Avellaneda: ida y vuelta, a puro vértigo, el duelo está para cualquiera de los dos

Live Blog Post Racing no deja de desaprovechar chances claras de gol... y mantiene a Tigre con vida

Live Blog Post El Matador se está quedando atrás, y la Academia no afloja en intensidad

Live Blog Post ¡Solo había que puntearla, Maravilla! VIDEO: Centro rasante que el delantero no llega a conectar, a centímetros del arco Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1995671199750246565&partner=&hide_thread=false Maravilla Martínez no llegó a empujarla y Racing se perdió el primero ante Tigre Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/HFe2YNJkNS — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 2, 2025

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post ¡Salieron corriendo a pedir penal! VIDEO: Los futbolistas de Racing reclamaron una mano en el área... pero hubo un offside previo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1995664042765987911&partner=&hide_thread=false Todo Racing reclamó penal de Laso pero la jugada fue anulada por offside previo Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/FqvAup04iQ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 2, 2025

Live Blog Post El Matador está a tiro: no tiene la pelota, pero cada vez que contragolpea, lastima Racing sufre la sábana corta que acompaña su estilo vertical; la de dejar espacios en el fondo y quedar partido. Las transiciones, esas que le gustan tanto para atacar pero que le pasan factura cuando se trata de defender, son aprovechadas por un Tigre que se arregla con poco. Russo y Romero, los dos delanteros del Matador (acompañados por Saralegui, de enganche), son muy autosuficientes y consiguen generar peligro con las pocas pelotas que tocan. VER +

Live Blog Post Racing se relame por el primero: sus pelotas largas y centros al área son veneno para Tigre, que no está firme por arriba Ya quedaron varias pelotas muertas en el área del Matador que la Academia no pudo concretar. Racing llueve la pelota por el aire con precisión y su rival lo sufre, pero no está fino para traducir las ocasiones de gol.

Live Blog Post En un comienzo muy entretenido, los dos equipos están incisivos y asustan al rival Cada uno con su estilo, tanto Racing como Tigre salieron a jugar con mucha intensidad. La Academia tiene una impronta más ofensiva y protagonista, y avanza asumiendo riesgos en el fondo. Del otro lado, el Matador aprovecha esos riesgos, que se traducen en espacios tentadores para explotar los contragolpes.

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post VIDEO: Emotiva ovación de todo el estadio a Gabriel Arias, que pisa por última vez el Cilindro de Avellaneda Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1995644281634054402&partner=&hide_thread=false ¡GABY ARIAS SALIÓ A HACER LA ENTRADA EN CALOR Y RECIBIÓ UNA IMPRESIONANTE OVACIÓN DE LA HINCHADA DE RACING EN SU ÚLTIMO PARTIDO COMO JUGADOR DE LA ACADEMIA EN EL CILINDRO!ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/SAHN5G3jQS — SportsCenter (@SC_ESPN) December 2, 2025

Live Blog Post Formaciones confirmadas en Racing y Tigre Racing: Cambeses; Martirena, García Basso, Colombo, Rojas; Sosa, Nardoni, Almendra; Vergara, Solari, Martínez Tigre: Zenobio; Arías, Laso, Cardona, Álvarez; Saralegui, Piñeiro, López, Medina; Russo, Romero VER +

Live Blog Post "Esperamos regalarle un triunfo": los compañeros de Arias quieren despedir al arquero a lo grande, en su último partido en el Cilindro de Avellaneda Santiago Sosa se refirió a Gabriel Arias, que ya confirmó que no continuará en Racing a partir del año que viene. Su contrato vence a fines de diciembre y no renovará. El arquero, que se ha consagrado como símbolo y referente del club, ha decidido cambiar de aires tras haber perdido terreno por el buen momento de Facundo Cambeses. "Agradecerle. Siempre me trató bien en lo personal, Gabi tuvo un gran compromiso con el equipo, creo que eso es lo más importante. Esperamos regalarle un triunfo", dijo Sosa. VER +

Live Blog Post "Creemos que en los duelos va a estar la clave": Tigre sabe dónde puede estar el quiebre En la previa del cotejo, Sebastián Medina contó que realizaron una fuerte preparación del choque ante Racing. "Se siente cómodo en este tipo de partidos. Preparamos bien el partido en la semana", señaló. Además, consideró: "Pienso que somos uno de los mejores equipos del año. Ya en esta instancia puede pasar cualquier cosa". Por último, destacó una instancia de juego que puede ser determinante: "Creemos que en los duelos va a estar la clave. Racing apela mucho a eso". VER +

Live Blog Post "Son aguerridos, salen bien de contragolpe": en Racing pronostican un hueso duro de roer En la previa del encuentro, Santiago Sosa, referente de la Academia, habló sobre lo que prevén de su rival. "Es un rival duro que juega bien y defiende muy bien". Lo que dice el futbolista del conjunto de Costas se cimenta sobre una realidad: Tigre es uno de los equipos que menos goles ha recibido en todo el Torneo Clausura. Por eso, consideró que la clave es "tener paciencia, no desesperase en ningún momento". Y cerró: "Son aguerridos, salen bien de contragolpe". VER +

Live Blog Post El gol agónico de Racing para vencer a River: minuto 92´ y Martirena puso el broche a un partido de locos (VIDEO) La Academia viene de vencer al Millonario en octavos de final, en un cotejo que quedará para la historia. Ganaba cómodamente Racing por 1-0, pero en una ráfaga River se lo dio vuelta 2-1. Sin embargo, el conjunto de Costas logró empatarlo y luego, al minuto 92´, sellar el triunfo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1993110866829496362&partner=&hide_thread=false RACING SE LO GANA A RIVER EN EL ÚLTIMO MINUTO DEL PARTIDO.LOCURA EN EL CILINDRO. pic.twitter.com/fktAsAwW6s — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 25, 2025 VER +

Live Blog Post El camino de Tigre hasta 4tos: pragmático y directo, así le ganó a Lanús en cuartos de final El equipo de Victoria entró a los playoffs por la ventana. Se clasificó séptimo, con 22 puntos y en la última fecha. Su objetivo del año era mantenerse en Primera División, pero lo cumplió con creces. Incluso hasta sacó boleto para la Copa Sudamericana 2026. En octavos de final, ante Lanús, no era favorito. Pero aprovechó al campeón de Copa Sudamericana cansado: fiel a su estilo simple y pragmático, más habituado a replegarse y defender cerca de su área que a imponer condiciones con la pelota, se llevó el triunfo con poco. Un tanto de David Romero, apenas iniciado el segundo tiempo y en un contexto donde Lanús mostraba mejor juego, alcanzó para definir el partido. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1993857524047417731?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1993857524047417731%7Ctwgr%5E67705a183a007d8d42250f91066e38839641ceda%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Flanus-0-1-tigre-el-matador-aprovecho-un-campeon-agotado-y-dio-el-batacazo-n614047&partner=&hide_thread=false TIGRE MADRUGÓ A LANÚS EN EL SEGUNDO TIEMPO David Romero definió de primera en el área y puso el 1-0 para el MatadorViví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/CKjcK8WkWo — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 27, 2025 VER +

Live Blog Post Bombazo: Gabriel Arias no seguirá en Racing y esta noche será su último partido en el Cilindro de Avellaneda El arquero de Racing decidió no renovar su contrato una vez que éste finalice, el 31 de diciembre de este año. Relegado a ser arquero suplente por la buena actualidad de Facundo Cambeses aunque siempre líder de vestuario, Gabriel Arias le comunicó a la dirigencia que buscará nuevos aires. Llegó en julio de 2018 a la Academia y, con el tiempo, se convirtió en una referencia bajo los tres palos de Avellaneda. No solo fue campeón durante el ciclo de Gustavo Costas en el que alzó la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, sino que también conquistó dos Trofeos de Campeones, una Supercopa Internacional y un torneo local. VER +