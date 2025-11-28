Santiago Sosa viene de demostrar una vez más por qué es uno de los mejores jugadores el fútbol argentino. El capitán de Racing volvió a jugar contra River a pocos días de haber sufrido una fractura facial y fue la figura de la cancha justamente contra el club que lo formó.
ARDE EL MERCADO
Tras el llamado de River, Santiago Sosa soltó una bomba que explota en Racing
Santiago Sosa habló sobre su futuro en Racing en medio de los rumores que lo vinculan nuevamente a River.
En días donde a River le urge con suma urgencia incorporar a un volante central de categoría el nombre de Santiago Sosa aparece como una posibilidad concreta no solo por su nivel actual, sino porque conoce lo que es vestir la camiseta de La Banda desde sus orígenes en el fútbol. Ante esta situación fue el propio jugador el que aclaró su situación.
Dialogando con TyC Sports, Santiago Sosa recordó que luego de lo que fue su paso por el Atlanta United de la MLS él intentó volver a River a comienzos del 2024 y es por eso que llamó para ofrecerse, pero no solo que fue rechazado sino que además aseguró que ni siquiera le atendieron el teléfono como para decirle de frente que no lo querían para el proyecto.
“Expliqué en su momento la situación que pasó. Simplemente me molestó que tenía una linda relación con una persona y no pudimos hablar por teléfono y eso fue lo único que a mí me dolió. En parte agradezco porque hoy estoy viviendo todo esto porque vine acá a Racing, si hubiese ido a River no sé si hubiese pasado lo mismo”, explicó Sosa, que sin mencionarlo, se estaría refiriendo a Leonardo Ponzio.
¿Santiago Sosa le abrió la puerta a River?
El caso es que ahora River, con Gallardo y Stéfano Di Carlo a la cabeza, sí quieren contar con Sosa y de hecho ya se habrían dado contactos con su representante. El caso es que si bien el mediocampista se mostró conforme y feliz en Racing, no descartó en lo más mínimo poder marcharse a fin de año si llega una oferta importante.
“Por el momento estamos bien. Ahora a fin de año veremos qué pasa, si llegan ofertas…Uno a fin de año toma decisiones, hace un balance de lo que fue el año pasado y este año”, sentenció. La cláusula de salida que Racing le puso a Santiago Sosa es de 12 millones de euros, un número que River parece estar dispuesto a abonar, por lo que dependerá del jugador volver a su primer amor dejando atrás al club que lo reposicionó ante la mirada de todos.
Más en GOLAZO 24
River desata un escándalo y toma una decisión impensada con Sebastián Villa
La última decisión de Gallardo que genera un escándalo en River
Se hartó de Milito y pega el portazo en Racing para irse con Messi al Inter Miami
Ruggeri reveló el error fatal de Gallardo que llevó a la ruina de River