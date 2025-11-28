Tras el llamado de River, Santiago Sosa soltó una bomba que explota en Racing

“Por el momento estamos bien. Ahora a fin de año veremos qué pasa, si llegan ofertas…Uno a fin de año toma decisiones, hace un balance de lo que fue el año pasado y este año”, sentenció. La cláusula de salida que Racing le puso a Santiago Sosa es de 12 millones de euros, un número que River parece estar dispuesto a abonar, por lo que dependerá del jugador volver a su primer amor dejando atrás al club que lo reposicionó ante la mirada de todos.

