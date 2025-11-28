"No me condenen": Lorena Villaverde desafía al Senado y promete pelear su banca hasta el final

Las acusaciones que reavivan la polémica

La figura de Villaverde quedó envuelta en controversia luego de que se conociera que, en 2002, había sido detenida en Estados Unidos por presunto tráfico de drogas, causa en la que asegura haber sido sobreseída. A esto se sumó su vínculo con Claudio Cicarelli, primo y supuesto testaferro del empresario Fred Machado, extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. Ese nexo también generó tensión dentro del bloque libertario.

Pese a las aclaraciones de la diputada —quien remarca que no pesa sobre ella ninguna condena ni proceso activo—, los senadores de distintos bloques consideraron que las impugnaciones ameritaban un análisis más profundo.

Un final abierto para una banca clave

Con la discusión nuevamente en comisión, el futuro inmediato de Villaverde sigue sin definirse. A la espera del próximo dictamen, la senadora electa insistió en que fue elegida “democráticamente” y que su caso ya tiene precedentes favorables en fallos de la Corte Suprema.

Mientras tanto, el Senado continúa atravesado por el debate político y jurídico sobre su eventual incorporación. Y Villaverde, lejos de retirarse del escenario público, decidió redoblar la apuesta.

El extenso descargo de Villaverde a continuación:

“Voy a ser directa y clara, todas las acusaciones y las falsas denuncias que se utilizaron para cuestionarme fueron investigadas exhaustivamente y en todas fui sobreseída de manera firme y definitiva, tanto en Argentina como en Estados Unidos.

No voy a seguir excediéndome en contar mi historia personal.

Agradezco a quienes me dieron la oportunidad de mirarlos a los ojos antes de emitir un juicio de valor basado en obscenidades mediáticas.

Muchas veces, conocer a la persona detrás de un nombre nos permite iluminar panoramas que desde lejos sólo aparecen como sombras.

Ya entendí, que cada explicación que doy termina siendo mi palabra contra un relato armado y multiplicado por ciertos medios y periodistas.

Mi deber ahora es otro: someterme exclusivamente a la Constitución Nacional y a las normas que rigen el funcionamiento del Senado. y en esto, la Constitución es clarísima y el reglamento también, no existe ninguna facultad, ni legal ni reglamentaria, que habilite a la Cámara a decidir discrecionalmente sobre la validez de mi jura.

Yo fui democráticamente electa

Cumplí con todos los requisitos constitucionales

No poseo ninguna condena

Las acusaciones mediáticas planteadas en la impugnación, solo pertenecen al terreno político

Me ajusto a derecho, como lo hice siempre, a los fallos de la Corte Suprema que ya resolvieron casos similares, y a la voluntad soberana del pueblo de Río Negro.

No pido favores ni atajos, Pido justicia.

Pido respeto por la voluntad popular del pueblo rionegrino.

No me condenen ustedes, cuando la justicia no lo hizo

Y no permitamos que una operación política se disfrace de moral institucional.

Que Dios nos bendiga!!”.

