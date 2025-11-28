Jura relámpago en el Senado: 23 nuevos legisladores asumieron en una sesión marcada por el caso Villaverde

Un Senado renovado: quiénes juraron

Con el expediente de Villaverde de vuelta en comisión, los 23 senadores electos cumplieron con la ceremonia por orden alfabético de las provincias que renovaron representación.

Chaco

• Juan Cruz Godoy (LLA)

• Silvana Schneider (LLA), vicegobernadora que ahora pasará al Senado

• Jorge Capitanich (Fuerza Patria), exgobernador que regresa al Congreso tras 18 años

Ciudad de Buenos Aires

• Patricia Bullrich (LLA)

• Agustín Monteverde (LLA)

• Mariano Recalde (Fuerza Patria)

Entre Ríos

• Romina Almeida (LLA)

• Joaquín Benegas Lynch (LLA)

• Adán Bahl (Fuerza Patria)

Neuquén

• Pablo Cervi (LLA)

• Nadia Márquez (LLA)

• Julieta Corroza (La Neuquinidad)

Río Negro

• Ana Marks (Fuerza Patria)

• Martín Soria (Fuerza Patria)

Salta

• Gonzalo Guzmán (LLA)

• María Emilia Orozco (LLA)

• Flavia Royón (Primero Los Salteños)

Santiago del Estero

• Gerardo Zamora (Frente Cívico)

• Elia Montero (Frente Cívico)

• José Neder (Fuerza Patria)

Tierra del Fuego

• Agustín Coto (LLA)

• Belén Monte de Oca (LLA)

• Cristina Cándida López (Fuerza Patria)

La ceremonia contó con la presencia de figuras del Gobierno en los palcos: Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli.

Un cierre con mensaje político

Antes de que comenzaran las juras, el senador correntino Carlos “Camau” Espínola pidió un reconocimiento para quienes dejan el Senado y llamó a “preservar la cordialidad” en la nueva etapa que comienza el 10 de diciembre.

La incógnita ahora es cómo avanzará el oficialismo respecto del caso Villaverde y si el bloque, que quedará bajo el liderazgo de Patricia Bullrich, logrará alinear apoyos para incorporarla o si finalmente será rechazada. La discusión promete escalar en las próximas semanas dentro de un Senado que encara un recambio grande, con nuevos liderazgos y tensiones internas ya visibles.

Embed - SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 28-11-25

________________________________

Más noticias en Urgente24:

Un hombre semidesnudo y magnetismo trucho: Así fue el acto antivacunas que se hizo en el Congreso

AFA rompe todo en el fútbol argentino y le regala títulos a River, Racing y Vélez

Villarruel / Atauche impusieron a Fitzgerald, quien agradeció a Mayans (Bullrich 'pintada')