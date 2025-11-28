En menos de una hora y sin sobresaltos, el Senado tomó juramento este viernes 28/12 a 23 de los 24 legisladores electos en octubre, en una ceremonia veloz encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Mientras los nuevos integrantes celebraban con familiares y gobernadores en los palcos, una ausencia concentró todas las miradas: la rionegrina Lorena Villaverde, cuya incorporación quedó suspendida en medio de un fuerte debate político y reglamentario.
Jura relámpago en el Senado: 23 nuevos legisladores asumieron en una sesión marcada por el caso Villaverde
La sesión comenzó a las 11.12 y terminó apenas 49 minutos después, un contraste notable con la tensión que venía acumulándose en los días previos por el caso Villaverde. Antes de iniciar la ronda de juras, Villarruel también tomó juramento al nuevo secretario Administrativo del Senado, Alejandro Fitzgerald, un nombre consensuado entre oficialismo y oposición.
Villaverde, el caso que trabó la ceremonia
Aunque La Libertad Avanza contaba con un bloque ampliado y mayor volumen político tras las elecciones, no alcanzó los votos para avanzar con la incorporación de Villaverde. El punto crítico fue la discusión sobre qué tipo de mayoría exige el reglamento para aprobar —o rechazar— su título.
El tema se volvió especialmente sensible después de que la oposición, la semana pasada, emitiera un dictamen de mayoría aconsejando rechazar su pliego. Lo hizo en base a impugnaciones vinculadas a presuntas conexiones con el empresario Federico “Fred” Machado —extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y lavado— y a un antecedente por intento de ingreso con cocaína a territorio estadounidense.
Cuando la votación estaba por realizarse, el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, pidió que el caso regrese a la Comisión de Asuntos Constitucionales para revisar “cuestiones de forma y mayorías requeridas”. A mano alzada, la Cámara acompañó el pedido. Sin Villaverde, la sesión continuó sin discusiones.
Un Senado renovado: quiénes juraron
Con el expediente de Villaverde de vuelta en comisión, los 23 senadores electos cumplieron con la ceremonia por orden alfabético de las provincias que renovaron representación.
Chaco
• Juan Cruz Godoy (LLA)
• Silvana Schneider (LLA), vicegobernadora que ahora pasará al Senado
• Jorge Capitanich (Fuerza Patria), exgobernador que regresa al Congreso tras 18 años
Ciudad de Buenos Aires
• Patricia Bullrich (LLA)
• Agustín Monteverde (LLA)
• Mariano Recalde (Fuerza Patria)
Entre Ríos
• Romina Almeida (LLA)
• Joaquín Benegas Lynch (LLA)
• Adán Bahl (Fuerza Patria)
Neuquén
• Pablo Cervi (LLA)
• Nadia Márquez (LLA)
• Julieta Corroza (La Neuquinidad)
Río Negro
• Ana Marks (Fuerza Patria)
• Martín Soria (Fuerza Patria)
Salta
• Gonzalo Guzmán (LLA)
• María Emilia Orozco (LLA)
• Flavia Royón (Primero Los Salteños)
Santiago del Estero
• Gerardo Zamora (Frente Cívico)
• Elia Montero (Frente Cívico)
• José Neder (Fuerza Patria)
Tierra del Fuego
• Agustín Coto (LLA)
• Belén Monte de Oca (LLA)
• Cristina Cándida López (Fuerza Patria)
La ceremonia contó con la presencia de figuras del Gobierno en los palcos: Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli.
Un cierre con mensaje político
Antes de que comenzaran las juras, el senador correntino Carlos “Camau” Espínola pidió un reconocimiento para quienes dejan el Senado y llamó a “preservar la cordialidad” en la nueva etapa que comienza el 10 de diciembre.
La incógnita ahora es cómo avanzará el oficialismo respecto del caso Villaverde y si el bloque, que quedará bajo el liderazgo de Patricia Bullrich, logrará alinear apoyos para incorporarla o si finalmente será rechazada. La discusión promete escalar en las próximas semanas dentro de un Senado que encara un recambio grande, con nuevos liderazgos y tensiones internas ya visibles.
