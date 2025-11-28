Villarruel / Atauche impusieron a Fitzgerald, quien agradeció a Mayans (Bullrich 'pintada')

Luego, él subió al estrado y ocupó su lugar ante una radiante Victoria Villarruel.

El rumor es que Villarruel había negociado con los bloques otorgar a cada senador nacional saliente 2 recategorizaciones a personal de su planta.

Esto sucedió en presencia de Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli en uno de los palcos.

Resultó evidente que hubo un preacuerdo entre ella y UxP (Fuerza Patria) acerca del nombre de Fitzgerald, y Patricia Bullrich ha comenzado con problemas evidente su gestión como jefa del oficialismo en la Cámara Alta.

Lorena Villaverde

También Ezequiel Atauche presentó la moción para que el título de la senadora nacional electa por la provincia de Río Negro, Lorena Villaverde, volviera a la Comisión de Asuntos Constitucionales, por las impugnaciones (sus vínculos con el presunto narco Fred Machado y el antecedente de una causa por narcotráfico en USA).

Esto fue decidido en la reunión de trabajo 24 horas antes y a la que no fue invitada Patricia Bullrich por no estar aún en funciones.

Autauche consideró que "sería adecuado que esto se trate otra vez en la comisión". La moción fue aprobada a mano alzada por unanimidad.

Antes, Villaverde estuvo en las bancas saludando hasta que Nadia Márquez (LLA / Neuquén, secretaria del bloque propuesta por Karina) le pidió que se retirase.

El futuro de Villaverde depende de la UCR.

