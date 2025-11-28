Sorpresa total de Patricia Bullrich (LLA / CABA): a su lado estaba sentado Ezequiel Atauche (LLA / San Luis), quien hizo la moción para que Alejandro Fitzgerald fuese votado como nuevo secretario administrativo del Senado de la Nación, impulsado por Victoria Villarruel.
28/11, SENADO DE LA NACIÓN
Villarruel / Atauche impusieron a Fitzgerald, quien agradeció a Mayans (Bullrich 'pintada')
Ocurrió lo que anticipó Urgente24: Alejandro Fitzgerald es el nuevo secretario administrativo. Moción de Ezequiel Atauche, festejo de Victoria Villarruel y José Mayans.
Bullrich se enteró en ese momento que Atauche, quien acaba de ser reemplazado por ella como titular del bloque de La Libertad Avanza (ah... dulce venganza), le había realizado esa 'chicana' sin decir 'agua va', ratificando la potencia del tridente Villarruel / Abdala / Atauche.
Bullrich tendrá que reflexionar seriamente al respecto. Y buscar sus aliados.
Obviamente Fitzgerald ganó la votación con el respaldo de toda Unión por la Patria / Fuerza Patria, y entonces ocurrió el 'golpe de efecto': él se levantó, giró sobre su derecha y saludó con afecto a
- José Mayans (UxP / Formosa),
- Anabel Fernández Sagasti (UxP / Mendoza) y
- Juliana Di Tullio (UxP / Buenos Aires).
Fitzgerald es el secretario administrativo del Senado que esperaba el mayor bloque opositor.
Luego, él subió al estrado y ocupó su lugar ante una radiante Victoria Villarruel.
El rumor es que Villarruel había negociado con los bloques otorgar a cada senador nacional saliente 2 recategorizaciones a personal de su planta.
Esto sucedió en presencia de Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli en uno de los palcos.
Resultó evidente que hubo un preacuerdo entre ella y UxP (Fuerza Patria) acerca del nombre de Fitzgerald, y Patricia Bullrich ha comenzado con problemas evidente su gestión como jefa del oficialismo en la Cámara Alta.
Lorena Villaverde
También Ezequiel Atauche presentó la moción para que el título de la senadora nacional electa por la provincia de Río Negro, Lorena Villaverde, volviera a la Comisión de Asuntos Constitucionales, por las impugnaciones (sus vínculos con el presunto narco Fred Machado y el antecedente de una causa por narcotráfico en USA).
Esto fue decidido en la reunión de trabajo 24 horas antes y a la que no fue invitada Patricia Bullrich por no estar aún en funciones.
Autauche consideró que "sería adecuado que esto se trate otra vez en la comisión". La moción fue aprobada a mano alzada por unanimidad.
Antes, Villaverde estuvo en las bancas saludando hasta que Nadia Márquez (LLA / Neuquén, secretaria del bloque propuesta por Karina) le pidió que se retirase.
El futuro de Villaverde depende de la UCR.
Habrá más noticias para este boletín.
-------------
