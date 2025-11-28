Shein tira todo por la ventana: los descuentos del 90% que son furor para Navidad

Shein está causando furor en Argentina por sus precios ultra bajos y la posibilidad de acceder a una amplia selección de artículos en un solo lugar. Ahora la plataforma se unió al Black Friday y tiene una serie de descuentos impactantes para aprovechar en Navidad.
De esta manera la plataforma Shein sigue liderando en el mercado. Argentina está arrasando con las compras en este sitio y sin duda muchos van a querer stockearse para Navidad con regalos anticipados a precios realmente insólitos. Vas a querer llevarte todo.
Shein ofrece descuentos bomba para Navidad
Además de sus clásicos productos como indumentaria, calzado, bazar y demás, Shein habilitó una sección llamada "Christmas Home" donde ofrece miles de artículos vinculados a la Navidad como adornos, luces, cajas navideñas y todo lo que se te ocurra.
En esta época del año hay muchísima demanda de envíos, con lo cual Shein advierte que pueden tardar más de lo debido en llegar a destino. Sin embargo, es una gran oportunidad para poder comprar regalos a precios mucho más bajos sin tener que gastar una fortuna.
El Black Friday de Shein ofrece hasta 90% de descuento. Además si es tu primera compra y te registrás en el sitio vas a obtener 20% menos adicional superando los $65.000 y envío gratis en compras mayores a $24.000. Ahorro asegurado en muchos productos.
