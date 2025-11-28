Fuerte polémica en River por lo que dicen sobre Marcelo Gallardo y Enzo Pérez

Además, el periodista de CEF confirmó que a Enzo no le gustó nada enterarse por los medios de que no seguiría en el club.

Este viernes 28 de noviembre, un día después de la comunicación oficial, Milton Casco y Enzo Pérez estuvieron presentes en River Camp. Llegaron antes del comienzo del entrenamiento para compartir su último día y despedirse del plantel y del cuerpo técnico.

River Plate apunta a un 2026 diferente

Luego de un mal 2025, el River Plate de Marcelo Gallardo apunta a tener un 2026 diferente.

El Millonario aún no tiene claro qué competencia internacional disputará. Por tabla anual está clasificado a la Copa Sudamericana, pero existe la posibilidad de que Boca Juniors o Argentinos Juniors liberen un cupo.

Estos dos equipos se enfrentarán el próximo domingo 30 de noviembre a las 18:30 horas en la Bombonera, y el ganador se cruzará en semifinales con el vencedor de Racing vs. Tigre.

En caso de que ninguno resulte campeón, el club de Núñez jugará la Copa Sudamericana en 2026.

Según confirmó el periodista Germán García Grova, los puestos (y posibles nombres) con los que River se reforzaría son los siguientes:

Lateral izquierdo: el apuntado sería Román Vega.

Mediocampista central: aún no hay nombres firmes, aunque siempre aparece el de Fausto Vera.

Gambeteador: las gestiones son por Claudio Echeverri, a la espera de que Manchester City lo libere.

Delantero goleador: el elegido sería Luciano Gondou, ex Argentinos Juniors.

