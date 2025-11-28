Ayer, jueves 27 de noviembre, fue un día particular en River Plate, ya que el entrenador Marcelo Gallardo comunicó a algunos jugadores que no continuarán en el club en 2026. Enzo Pérez es uno de los futbolistas involucrados, pero habría ocurrido algo que generó polémica.
¿SE PUDRIÓ?
Fuerte polémica en River por lo que dicen sobre Marcelo Gallardo y Enzo Pérez
Enzo Pérez es uno de los futbolistas que no continuarán en River Plate. Fuerte lo que dicen que pasó con Marcelo Gallardo.
El 2025 del conjunto de Núñez ha sido muy malo y el técnico busca conformar un equipo con mejor rendimiento para el próximo año. Esto implicó prescindir de varios de los “héroes de Madrid”.
¿Qué pasó con Marcelo Gallardo y Enzo Pérez?
Marcelo Gallardo tuvo que tomar decisiones en River Plate tras un 2025 muy malo.
Una de ellas fue comunicarle a Milton Casco, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez, Miguel Borja y Paulo Díaz que no contará con ellos de cara al año que viene. La decisión, si bien tiene cierta lógica deportiva, generó polémica.
Tanto Gustavo Yarroch como Renzo Pantich, periodistas partidarios de River, aseguraron que el exmediocampista de Estudiantes de La Plata tenía la intención de continuar un año más en el Millonario.
Además, el periodista de CEF confirmó que a Enzo no le gustó nada enterarse por los medios de que no seguiría en el club.
Este viernes 28 de noviembre, un día después de la comunicación oficial, Milton Casco y Enzo Pérez estuvieron presentes en River Camp. Llegaron antes del comienzo del entrenamiento para compartir su último día y despedirse del plantel y del cuerpo técnico.
River Plate apunta a un 2026 diferente
Luego de un mal 2025, el River Plate de Marcelo Gallardo apunta a tener un 2026 diferente.
El Millonario aún no tiene claro qué competencia internacional disputará. Por tabla anual está clasificado a la Copa Sudamericana, pero existe la posibilidad de que Boca Juniors o Argentinos Juniors liberen un cupo.
Estos dos equipos se enfrentarán el próximo domingo 30 de noviembre a las 18:30 horas en la Bombonera, y el ganador se cruzará en semifinales con el vencedor de Racing vs. Tigre.
En caso de que ninguno resulte campeón, el club de Núñez jugará la Copa Sudamericana en 2026.
Según confirmó el periodista Germán García Grova, los puestos (y posibles nombres) con los que River se reforzaría son los siguientes:
- Lateral izquierdo: el apuntado sería Román Vega.
- Mediocampista central: aún no hay nombres firmes, aunque siempre aparece el de Fausto Vera.
- Gambeteador: las gestiones son por Claudio Echeverri, a la espera de que Manchester City lo libere.
- Delantero goleador: el elegido sería Luciano Gondou, ex Argentinos Juniors.
