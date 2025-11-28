Boca Juniors enfrentará a Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura el próximo domingo 28 de noviembre y viene de dejar afuera a Talleres en octavos. El entrenador del Matador de Carlos Tévez, ídolo del Xeneize que se expresó sobre Juan Román Riquelme y su gestión.
Sorpresa en Boca por lo que dijo Carlos Tévez sobre Juan Román Riquelme
Carlos Tévez habló sobre la gestión de Juan Román Riquelme en Boca y generó sorpresa con sus dichos.
Es de público conocimiento que el vínculo entre estos dos ex futbolistas no es el mejor pero aún así el "Apache" hizo declaraciones que llamaron la atención en algunos.
Carlos Tévez sobre Juan Román Riquelme
Lejos de priorizar su persona por sobre el club, Juan Román Riquelme tomó la decisión de que Carlos Tévez sea el capitán de Boca Juniors una vez que asumió en la vicepresidencia.
Las diferencias y el desgaste hicieron que el vínculo del Apache con la institución se termine pero desde un lugar de respeto mutuo.
En cuanto a lo estrictamente político, Tévez es muy cercano a Mauricio Macri, contrincante principal de Riquelme en el club de la Ribera.
Justamente esta "rivalidad" política entre ambos ídolos hizo que sea sorprendente la declaración del entrenador de Talleres sobre el actual presidente del Xeneize.
Lejos de hacer una crítica profunda, Tévez declaró en El Trece: "Riquelme tiene su manera de manejar el club; nadie tiene la varita mágica para decir qué está bien y qué está mal" "No soy ni pro ni contra de una dirigencia, conmigo se han portado bien, pero no tengo relación con ellos".
No se metió en polémica, cosa que tranquilmente podría haber hecho teniendo en cuenta que a priori, está en una vereda política opuesta.
La actual gestión de AFA y el título a Rosario Central también están en la mira actualmente y Tévez dijo al respecto: “¿Mi mirada sobre la conducción de la AFA y el título para Rosario Central? No tengo mirada. Prefiero ni mirar. Je”.
Continuidad de Boca Juniors
Desde lo estrictamente futbolístico, quizá este sea el mejor momento de la gestión de Juan Román Riquelme en Boca Juniors.
Le ganó con autoridad a River Plate, clasificó de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y actualmente está en cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
En dicha instancia se enfrentará a Argentinos Juniors el próximo domingo 30 de noviembre desde las 18:30 en la Bombonera. Si gana, se enfrentará en semifinales con el ganador de Racing y Tigre.
Fernando Echenique será el juez principal mientras que Lucas Novelli (que viene de la polémica entre Central Córdoba y San Lorenzo) estará en el VAR.
Todo hace indicar que Claudio Úbeda no tocará nada y el equipo sería:
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Milton Giménez, Miguel Merentiel
