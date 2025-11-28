Sorpresa en Boca por lo que dijo Carlos Tévez sobre Juan Román Riquelme

Justamente esta "rivalidad" política entre ambos ídolos hizo que sea sorprendente la declaración del entrenador de Talleres sobre el actual presidente del Xeneize.

Lejos de hacer una crítica profunda, Tévez declaró en El Trece: "Riquelme tiene su manera de manejar el club; nadie tiene la varita mágica para decir qué está bien y qué está mal" "No soy ni pro ni contra de una dirigencia, conmigo se han portado bien, pero no tengo relación con ellos".

No se metió en polémica, cosa que tranquilmente podría haber hecho teniendo en cuenta que a priori, está en una vereda política opuesta.

La actual gestión de AFA y el título a Rosario Central también están en la mira actualmente y Tévez dijo al respecto: “¿Mi mirada sobre la conducción de la AFA y el título para Rosario Central? No tengo mirada. Prefiero ni mirar. Je”.

Continuidad de Boca Juniors

Desde lo estrictamente futbolístico, quizá este sea el mejor momento de la gestión de Juan Román Riquelme en Boca Juniors.

Le ganó con autoridad a River Plate, clasificó de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y actualmente está en cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

En dicha instancia se enfrentará a Argentinos Juniors el próximo domingo 30 de noviembre desde las 18:30 en la Bombonera. Si gana, se enfrentará en semifinales con el ganador de Racing y Tigre.

Fernando Echenique será el juez principal mientras que Lucas Novelli (que viene de la polémica entre Central Córdoba y San Lorenzo) estará en el VAR.

Todo hace indicar que Claudio Úbeda no tocará nada y el equipo sería:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Milton Giménez, Miguel Merentiel

