Ilusión en Boca: ¿La Bombonera sede de la final de la Copa Libertadores?

Lucho Cofano, de AZZ, por ejemplo, aseguró: “En Boca saben que, desde las cúpulas altas del fútbol argentino y sudamericano, se trabaja para que La Bombonera sea la sede de la final de la Libertadores 2026. Lo ven con buenos ojos y saben que CONMEBOL ‘debe’ una.”

Si bien por el momento se trata solo de rumores, habrá que estar atentos a lo que pueda llegar a decidirse en las próximas semanas.

Al parecer, será clave ver qué ocurre con River Plate: si el Millonario clasifica a la fase de grupos de la Copa, estas posibilidades podrían disminuir.

Continuidad de Boca Juniors

Boca Juniors está cerrando de buena manera un 2025 que, en términos generales, fue evidentemente malo.

A lo largo del año, el Xeneize obtuvo los siguientes resultados:

Cayó ante Atlético Tucumán en los octavos de final de la Copa Argentina.

No ganó un solo partido en el Mundial de Clubes y quedó eliminado en la fase de grupos.

Perdió en la fase 2 de la Copa Libertadores frente a Alianza Lima.

Quedó eliminado del Torneo Apertura como local ante Independiente, en los cuartos de final.

Sin embargo, en las últimas semanas el equipo logró revertir parcialmente su imagen y consiguió:

Clasificar de manera directa a la Copa Libertadores 2026 por la tabla anual.

Una victoria en el Superclásico ante River Plate.

Cinco triunfos consecutivos.

El equipo de Claudio Úbeda buscará mantenerse en la senda del triunfo y sostener el buen nivel mostrado dentro del campo de juego.

El próximo rival del conjunto de la Ribera será Argentinos Juniors, por los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Todo apunta a que dicho encuentro se disputará el domingo 30 de noviembre.

