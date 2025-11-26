Boca Juniors, pese a haber atravesado un 2025 complicado, está cerrando el año de buena manera y disputará los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional ante Argentinos Juniors. Con la clasificación ya asegurada para la Copa Libertadores 2026, en el club crece la ilusión de que la final de aquel certamen pueda disputarse en la Bombonera.
Ilusión en Boca: ¿La Bombonera sede de la final de la Copa Libertadores?
Boca Juniors está clasificado a la Copa Libertadores 2026 y hay ilusión: la final podría ser en la Bombonera.
En 2024, sin el Xeneize en la competición, el partido que definió el título se jugó en el estadio Monumental. Ahora, ante la posibilidad de que River no participe en la próxima edición, toma fuerza la opción de que la final se celebre en la cancha de Boca.
¿Final de Copa Libertadores en la Bombonera?
Boca Juniors se aseguró disputar la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores luego de tres años (la última vez había sido en 2023), tras el Superclásico ante River Plate.
El pasado 24 de noviembre, el periodista Sebastián Infanzón sorprendió a todos con el siguiente tuit: “Existen grandes chances de que La Bombonera sea elegida como sede de la final de la Copa Libertadores 2026.”
Lejos de quedar como un comentario aislado, al día siguiente varios periodistas retomaron esta información y profundizaron sobre el tema.
Lucho Cofano, de AZZ, por ejemplo, aseguró: “En Boca saben que, desde las cúpulas altas del fútbol argentino y sudamericano, se trabaja para que La Bombonera sea la sede de la final de la Libertadores 2026. Lo ven con buenos ojos y saben que CONMEBOL ‘debe’ una.”
Si bien por el momento se trata solo de rumores, habrá que estar atentos a lo que pueda llegar a decidirse en las próximas semanas.
Al parecer, será clave ver qué ocurre con River Plate: si el Millonario clasifica a la fase de grupos de la Copa, estas posibilidades podrían disminuir.
Continuidad de Boca Juniors
Boca Juniors está cerrando de buena manera un 2025 que, en términos generales, fue evidentemente malo.
A lo largo del año, el Xeneize obtuvo los siguientes resultados:
- Cayó ante Atlético Tucumán en los octavos de final de la Copa Argentina.
- No ganó un solo partido en el Mundial de Clubes y quedó eliminado en la fase de grupos.
- Perdió en la fase 2 de la Copa Libertadores frente a Alianza Lima.
- Quedó eliminado del Torneo Apertura como local ante Independiente, en los cuartos de final.
Sin embargo, en las últimas semanas el equipo logró revertir parcialmente su imagen y consiguió:
- Clasificar de manera directa a la Copa Libertadores 2026 por la tabla anual.
- Una victoria en el Superclásico ante River Plate.
- Cinco triunfos consecutivos.
El equipo de Claudio Úbeda buscará mantenerse en la senda del triunfo y sostener el buen nivel mostrado dentro del campo de juego.
El próximo rival del conjunto de la Ribera será Argentinos Juniors, por los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Todo apunta a que dicho encuentro se disputará el domingo 30 de noviembre.
