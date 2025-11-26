Desde hace unas semanas desde El Trece decidieron poner a Moria Casán al frente durante las mañanas con el nuevo programa La mañana con Moria con el fin de pelearle de más cerca al programa de Georgina Barbarossa que durante varios años se mantiene como lo más visto mediante la pantalla de Telefe.
EN PIE DE GUERRA
Con la camiseta de Telefe bien puesta: Georgina Barbarossa ninguneó a Moria Casán
Georgina Barbarossa destacó el liderazgo de su programa y no dejó pasar el momento para cargar implícitamente contra su principal competencia.
Lo cierto es que hasta el momento la diva no pudo achicar la distancia y es por ese motivo que la conductora de A la Barbarossa en una nota que dio para el programa de streaming Ya fue todo aprovechó para sacar pecho y emponderarse al respecto.
En primera instancia la actriz recalcó que promedio tienen entre cuatro y cinco puntos de rating a diario y afirmó: "Seguimos, gracias a Dios, liderando las mañanas". Asimismo, dejó en claro que le gusta el hecho de que desde otra señal haya una competencia firme.
"Sí, porque te hace crecer", señaló cuando le preguntaron aunque no quiso tirarle flores a su principal competidora y evitó ponerla como ejemplo. "Cuando trabajás en teatro también. No es lo mismo trabajar con una persona que es un queso a tener una persona talentosa", arrojó.
Georgina Barbarossa destruyó a Viviana Canosa
Es preciso recordar que hace algunos días Georgina Barbarossa aprovechó su rol de conductora para tomarse un momento en el ciclo televisivo que comanda y disparó fuertemente contra Viviana Canosa luego de que asegurara que iniciaría "acciones en sede civil por daños y perjuicios" contra Fabiola Yáñez.
"Me da igual con quién se acuesta la gente, me molesta que Viviana Canosa tenga el tupé de iniciarle acciones legales a Fabiola. Pero, ¿con qué cara vas a iniciarle vos acciones legales que ensuciaste a medio planeta sin tener ninguna prueba?", comenzó diciendo visiblemente enojada.
Y continuó: "Te metiste tanto con tanta gente para tener prensa y ser el centro y el ombligo del mundo, ya estás tuviste el tupé de meterte con mi marido porque yo defendí a Lizy Tagliani y me mencionaste en la causa penal, atrevida".
"Me amenazaste queriendo decir de qué trabajaba mi marido y yo podrida, porque queda como que mi marido era narcotraficante, qué es lo que a veces la gente me dicen en las redes con mala leche. Sos una caradura y mentirosa", recordó molesta.
