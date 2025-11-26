Con la camiseta de Telefe bien puesta: Georgina Barbarossa ninguneó a Moria Casán

Georgina Barbarossa destruyó a Viviana Canosa

Es preciso recordar que hace algunos días Georgina Barbarossa aprovechó su rol de conductora para tomarse un momento en el ciclo televisivo que comanda y disparó fuertemente contra Viviana Canosa luego de que asegurara que iniciaría "acciones en sede civil por daños y perjuicios" contra Fabiola Yáñez.

"Me da igual con quién se acuesta la gente, me molesta que Viviana Canosa tenga el tupé de iniciarle acciones legales a Fabiola. Pero, ¿con qué cara vas a iniciarle vos acciones legales que ensuciaste a medio planeta sin tener ninguna prueba?", comenzó diciendo visiblemente enojada.

Y continuó: "Te metiste tanto con tanta gente para tener prensa y ser el centro y el ombligo del mundo, ya estás tuviste el tupé de meterte con mi marido porque yo defendí a Lizy Tagliani y me mencionaste en la causa penal, atrevida".

"Me amenazaste queriendo decir de qué trabajaba mi marido y yo podrida, porque queda como que mi marido era narcotraficante, qué es lo que a veces la gente me dicen en las redes con mala leche. Sos una caradura y mentirosa", recordó molesta.

