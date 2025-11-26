Polémico: La Libertad Avanza contra AFA, Tapia y Toviggino apelando a ARCA y UIF

Hay que realizar una advertencia: Ni ARCA ni IGJ (Inspección General de Justicia) podrían intervenir AFA sin recibir sanciones de FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) al fútbol argentino.

Además, AFA es una persona jurídica de la Provincia de Buenos Aires: Tapia previno la disputa con Milei, pactó con Kicillof y mudó todo al territorio provincial.

Pablo-Toviggino.webp Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

Juan Sebastián Verón

Javier Milei comenzó su mandato presidencial solidarizándose con Mauricio Macri en Boca Juniors, motivo por el cual arremetió contra Juan Román Riquelme.

Es más: Milei fue a sufragar contra Riquelme en Boca Juniors, algo que no hizo Macri.

Pero ganó Riquelme.

Milei también respaldó a Andres Fassi en Talleres de Córdoba, cuando se enfrentó a la AFA.

Fassi terminó acordando con AFA, y fue la 2da. derrota de Milei.

Ahora, el Presidente respaldó a Estudiantes LP y su directivo top, Juan Sebastián Verón.

VERONQUIERECAMBIARELESCUDODEESTUDIANTESBRONCADELOSHINCHASYAVISOSEPUEDECAMBIARFOTO2

El error de Toviggino: Supporters' Shield

El rol de Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes LP, fue magnificado por el tesorero de AFA, Pablo Toviggino. Abunda el murmullo de que Toviggino se equivocó.

Toviggino es considerado por muchos críticos de AFA como la expresión del desatino y la impunidad en AFA.

Convertir a Verón en el enemigo de AFA es darle demasiado cartel -dicen estos- a quien fue derrotado por el colapso financiero del inversor Foster Gillett.

El castigo de medios de comunicación tales como Clarín y La Nación a Tapia / Toviggino demuestra imprudencia e improvisación en la difusión de decisiones en AFA.

Tapia / Toviggino quisieron imitar a la Major League Soccer que desde 1996 concede el trofeo Supporters' Shield, para el equipo que obtiene más puntos en la temporada regular.

Mal comunicado terminó en el escándalo que todos conocen.

Error de Mauro Federico

Urgente24 tiene muy buena opinión del periodista Mauro Federico pero discrepa con la información que ofreció en Carnaval Stream -al que se relaciona con Toviggino- acerca del rol del periodista Esteban Trebucq como 'celestina' entre Javier Milei y Juan Sebastián Verón.

En el verano de 2023, la jefatura de campaña de Milei exploró en 2 ocasiones a Verón como posible candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza.

Verón rechazó participar porque, probablemente, no creía que La Libertad Avanza obtendría el triunfo.

En aquellos días la periodista Viviana Canosa fue tema de comentarios en la jefatura de campaña como cabeza de lista para diputados nacionales en provincia de Buenos Aires. Se dijo -no le consta a Urgente24 que haya sucedido- que ella rechazó el convite.

En definitiva, la simpatía de Milei por Verón y el interés de sumarlo a 'las Fuerzas del Cielo' le antecede a Trebucq, quien por entonces contaba casos policiales en el canal Crónica TV.

Embed Los mensajes de Javier Milei a favor Estudiantes en medio de la polémica pic.twitter.com/BndL6dXBZ8 — Lautaro Maislin (@LautaroMaislin) November 26, 2025

Mala señal

Es de esperar que el uso de agencias del Estado para investigar a opositores -lo que es muy común en la USA de Donald Trump- resulte una amenaza no concretada en la Argentina.

Con la Copa Mundial FIFA 2026 por delante es un tema muy delicado la supuesta carga de Milei contra AFA, Tapia y Toviggino.

Resultaría prudente cesar los tambores de guerra.

El Presidente de la Nación recibió al ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, y en el despacho de Milei se vieron 2 camisetas de Estudiantes LP cuando él es simpatizante de Boca Juniors.

Milei también compartió un posteo de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado y simpatizante del Club Atlético Gimnasia y Esgrima La Plata, acerca del aumento de los fallos arbitrales a favor de Barracas Central.

Él también compartió un posteo con la imagen de la camiseta de Estudiantes y la leyenda: "Honor a la Escuela de Don Osvaldo. Fin", en mención a Zubeldía.

Por ahora, el 'chicaneo' parece resultar consecuencia del interés en participar de un apasionado debate público.

----------------

+ Info en Golazo24