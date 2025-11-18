Gustavo Marcos Balabanian aparece en la investigación de uno de los capítulos del ANDISgate. En el expediente aparece la empresa Paraná Seguros. Pero Balabanian es conocido por Karen Reichardt (alias de Karina Celia Vázquez Bustelo), su ex mujer a quien habría ayudado a ingresar a la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza. Ella es diputada nacional electa.
PARANÁ SEGUROS
Gustavo Marcos Balabanian: De River Plate a Karen Reichardt / La Libertad Avanza
Gustavo Marcos Balabanian es conocido por Paraná Seguros y Karen Reichardt pero con bajo perfil recorrió River Plate y La Libertad Avanza.
Santiago Sautel en RealPolitik describió al personaje (Gustavo Marcos Balabanian):
"Según la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina, North Time SA se encuentra en Situación 5, la peor categoría del sistema: “Irrecuperable”. Adeuda $ 356 millones (miles de pesos informados) al Banco Supervielle, con 24 meses consecutivos sin variación y sin señales de pago. (...) Pero la situación es todavía peor si se analiza al socio de Balabanian en North Time, Juan Ignacio Pereyra, quien aparece en la Central de Cheques Rechazados como un serial emisor de cheques sin fondos: 39 cheques rebotados (...)".
En Wikipedia se recuerda que Balabanian participó del Banco de Valores, presidido por Juan Nápoli, referente cercano a Javier Milei. También accionista de Paraná Seguros, participó de la cadena de heladerías Persicco, a través del grupo financiero Tutelar que preside.
Doble Amarilla realiza otro aporte a la biografía del personaje: "(...) Balabanian, que fue vocal titular del Club Atlético River Plate, fue presidente del Departamento de Marketing de River bajo los 2 mandatos de Raúl D'Onofrio, aparece vinculado en los cuadernos del lobista Miguel Calvete en el supuesto cobro de las coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). (...) Durante su gestión en el departamento de Marketing, se le apuntó por ser el único dirigente en ese cargo en no haber conseguido un sponsor para el pecho de la camiseta en el año 2018, cuando el 'Millonario' le había ganado la final de la Copa Libertadores a Boca en la ciudad española de Madrid. A su vez, dio un paso al costado cuando la propia agencia de marketing del club consiguió un acuerdo con Turkish Airlines, dado que él tiene orígenes armenios. (...)".
Los aviones
Volvamos a Sautel: "(...) El primer antecedente público de Balabanian involucra una maniobra que sorprendió a toda la industria aeronáutica. En 2007, la empresa de taxi aéreo American Jet denunció ante la Inspección General de Justicia la creación de una firma cuasi homónima: American Jet Net, constituida con un nombre prácticamente idéntico, pese a que la IGJ exige que se presenten alternativas que no generen confusión en el mercado.
¿Quién aparecía como socio de esta misteriosa 'American Jet Net'? Paraná Seguros y Gustavo Marcos Balabanian.
El presidente de American Jet original, Jorge Rodríguez, se mostró incrédulo: “Esta empresa tiene el mismo nombre. Sólo cambia ‘SA’ por ‘Net’. Es insólito”.
El objeto social de la nueva firma llamaba aún más la atención: construcción y reparación de aviones, motores, instrumentos, helicópteros. Un negocio millonario que requería habilitaciones técnicas, capital y experiencia que no se correspondían con el perfil del flamante socio.
Casualmente, Paraná Seguros (...) incluye también a Balabanian dentro del entramado societario investigado por presunto lavado, triangulación de capitales y uso de empresas pantalla. Allí figura como parte del 'núcleo duro' que la IGJ debe investigar (...).
Otra empresa que lleva la firma de Balabanian es North Time SA, constituida en 2019 junto a Lucía Adams y Juan Ignacio Pereyra. El objeto social va desde fabricación y venta de joyas, piedras preciosas y relojes al asesoramiento en importación y exportación, financiamiento, publicidad y radicaciones industriales.
Balabanian aparece involucrado en 2 investigaciones federales:
- El 'caso Fred Machado / Espert' (Balabanian fue beneficiario de un giro de US$ 230.000 realizado por South Aviation, la empresa del presunto narco Federico Machado, hoy detenido en USA por narcotráfico, estafas y lavado).
- Los 'Cuadernos' del lobbysta Miguel Calvete, investigado por supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, porque aparece la anotación: "El exmarido de Karen", "Relación con Fred Machado".
---------------------------------
