Gustavo Marcos Balabanian: De River Plate a Karen Reichardt / La Libertad Avanza

reichardt A la izq., Matías Patanían; en el otro extremo Raúl D'Onofrio y Gustavo Marcos Balabanian. FOTO: Doble Amarilla.

Los aviones

Volvamos a Sautel: "(...) El primer antecedente público de Balabanian involucra una maniobra que sorprendió a toda la industria aeronáutica. En 2007, la empresa de taxi aéreo American Jet denunció ante la Inspección General de Justicia la creación de una firma cuasi homónima: American Jet Net, constituida con un nombre prácticamente idéntico, pese a que la IGJ exige que se presenten alternativas que no generen confusión en el mercado.

¿Quién aparecía como socio de esta misteriosa 'American Jet Net'? Paraná Seguros y Gustavo Marcos Balabanian.

El presidente de American Jet original, Jorge Rodríguez, se mostró incrédulo: “Esta empresa tiene el mismo nombre. Sólo cambia ‘SA’ por ‘Net’. Es insólito”.

El objeto social de la nueva firma llamaba aún más la atención: construcción y reparación de aviones, motores, instrumentos, helicópteros. Un negocio millonario que requería habilitaciones técnicas, capital y experiencia que no se correspondían con el perfil del flamante socio.

Casualmente, Paraná Seguros (...) incluye también a Balabanian dentro del entramado societario investigado por presunto lavado, triangulación de capitales y uso de empresas pantalla. Allí figura como parte del 'núcleo duro' que la IGJ debe investigar (...).

Otra empresa que lleva la firma de Balabanian es North Time SA, constituida en 2019 junto a Lucía Adams y Juan Ignacio Pereyra. El objeto social va desde fabricación y venta de joyas, piedras preciosas y relojes al asesoramiento en importación y exportación, financiamiento, publicidad y radicaciones industriales.

Gustavo Marcos Balabanian Gustavo Marcos Balabanian entre Jorge Brito y Raúl D'Onofrio.

Balabanian aparece involucrado en 2 investigaciones federales:

El 'caso Fred Machado / Espert ' (Balabanian fue beneficiario de un giro de US$ 230.000 realizado por South Aviation , la empresa del presunto narco Federico Machado, hoy detenido en USA por narcotráfico, estafas y lavado).

' (Balabanian fue beneficiario de un giro de US$ 230.000 realizado por , la empresa del presunto narco Federico Machado, hoy detenido en USA por narcotráfico, estafas y lavado). Los 'Cuadernos' del lobbysta Miguel Calvete, investigado por supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, porque aparece la anotación: "El exmarido de Karen", "Relación con Fred Machado".

---------------------------------

