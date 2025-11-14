Andisgate: Citan a declarar a Diego Spagnuolo y habría un detenido

Recordemos que en los audios, la voz atribuida a Spagnuolo aseguraba que Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem se quedaban con el 3% de las compras de medicamentos destinadas a personas con discapacidad. Spagnuolo -que también era abogado de Javier Milei- fue removido de su cargo cuando estalló el escándalo.

Según Noticias Argentinas, también fueron citados a indagatoria a Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete,Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta.

Este viernes (14/11) finalizó el secreto de sumario en la causa, por eso las novedades. En los últimos días se habían realizado allanamientos en ANDIS, Suizo Argentina y 25 domicilios, con secuestro de dispositivos y documentos.

Embed Escándalo de corrupción en ANDIS: Spagnuolo citado a indagatoria



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/iE5bwOipxL — C5N (@C5N) November 14, 2025

La semana pasada, Diego Spagnuolo modificó su estrategia judicial y negó por primera vez la autenticidad de los audios que dieron origen a la investigación por supuestos pedidos de coimas en la compra de medicamentos. Su nuevo abogado, Mauricio D’Alessandro, aseguró que el material “no es genuino” y reclamó que el expediente sea anulado.

Durante una audiencia ante la Cámara Federal porteña, la defensa sostuvo que los registros son “falsos, editados o generados mediante inteligencia artificial”.

Diego Spagnuolo (y otros), en el horno: Video comprometedor

Según publica La Nación, entre las pruebas reunidas se encuentran imágenes de una cámara que tomó a Diego Spagnuolo saliendo de la casa de un operador de los laboratorios, Miguel Calvete, luego de conversaciones entre ellos y con otras personas para coordinar la entrega de $5 millones, según indica el dictamen de la fiscalía.

“Diego Orlando Spagnuolo y Miguel Ángel Calvete mantuvieron un diálogo que gira en torno a ese supuesto viaje [a Israel] y la forma de entregarle el dinero en 'algún lugar disimulado'”, sostiene el dictamen.

En esta ocasión, Miguel Ángel Calvete le dice por mensaje de audio a Diego Spagnuolo lo siguiente: “Coroa, escuchame, bueno, hablas con [Julio] Play y mañana a primera hora te lo manda a donde le digas o mandale un fercho, ponen algún lugar disimulado, eso que me habías dicho, por un lado. Por otro lado, si te sigue rompiendo las bolas el que te mandó Carlitos Z, decile que viajás, que te lo mande por mail, que te lo mande formalmente, no te ven de pico estos, son todos puenteros estos”.

Embed Spagnuolo fue registrado entrando y saliendo de la casa de un operador de los laboratorios (Miguel Calvete) con una mochila. La Justicia encontró mensajes de ellos dos coordinado la búsqueda de 5 millones de pesos para un viaje a Israel. "Son para el boludo del pelado" le dijo… pic.twitter.com/lNuh48UYFy — Camila Dolabjian (@camidolabjian) November 14, 2025

----------

Otras noticias en Urgente24:

La miniserie de 10 capítulos imposible de pausar

"Es un certificado de defunción, no sé qué pensarán Brasil y Uruguay a esta hora"

Más de 100 despidos por el cierre de locales de un gigante de supermercados (y sigue...)

Mundial 2026: Noruega clasifica y manda a Italia al repechaje

Chiqui Tapia lo frena en AFA pero Verón avanza en Miami con un megaproyecto deportivo