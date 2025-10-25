$LIBRA, Kovalivker, Spagnuolo, Kueider, Clerici, Sabag Montiel: ¿la justicia no quiere o no puede?

Gendarmería Nacional utiliza el Universal Forensic Extraction Devide, de origen israelí, fabricado por la compañía Cellebrite. Este programa intenta obtener información almacenada en dispositivos digitales a pesar de que se encuentre resguardada por una contraseña.

El sistema ensaya con passwords hasta dar con el correcto. Sin embargo, en este caso, el software tuvo dificultades para romper la barrera que puso la bella acompañante.

image Martín Insaurralde y Sofía Clérici en el "Bandido" en el Mar Mediterráneo

2-Fernando Sabag Montiel: falló el peritaje de celulares

Los peritos intentaron hacer el "rooteo" para ingresar a uno de los teléfonos secuestrados para luego extraer información. Sin embargo, ninguno de los intentos fue exitoso.

El principal acusado del intento de homicidio contra Cristina Kirchner se vio beneficiado porque falló un peritaje clave en el que participaron 6 especialistas del Ministerio Público Fiscal, de Gendarmería, la defensa y la querella.

El informe de los especialistas consigna:

Ninguno de los intentos resultó exitoso sobre el dispositivo celular Samsung modelo SM-A505G perteneciente al imputado (...) a pesar de haber agotado las distintas alternativas que fueron planificadas en las pruebas previas para abarcar este peritaje con el despliegue tecnológico más acertado.

Sin esa vital información, no hay resultados sobre chats, documentos, aplicaciones y redes sociales de los agresores.

Lo único disponible fueron fotos que se obtuvieron de las tarjetas SIM y de la memoria y lo que se pudo descargar de otros aparatos, como el de su exnovia, Brenda Uliarte, acusada como coautora.

También, del aparato de Gabriel Carrizo, señalado como partícipe secundario de lo ocurrido en septiembre de 2022 frente a la casa particular de quien entonces era vice presidenta de la Nación.

Todo lo que rodeó al teléfono del hombre que intentó matar a CFK fue problemático desde un comienzo. La primera movida para extraer la información la hizo el cabo de la Policía Federal Alejandro Heredia en el despacho de la jueza María Eugenia Capuchetti en la madrugada pos intento de magnicidio.

Cuando enchufaba el aparato aparecía una leyenda de " error de extracción". Probó tres veces y desistió. Sólo obtuvo las imágenes. Un secretario lo guardó en la caja fuerte.

image Fernando Sabag Montiel, durante el juicio en su contra

3-Natacha Jaitt y una I Pad que parecÍa inexpugnable

Los investigadores de la muerte de la conductora televisiva que falleció en 2019 en un salón de eventos de Benavídez, lograron abrir y hacer un "backup" de todo el contenido de su teléfono celular.

Luego, tardaron varios años en hacer lo propio con su IPad.

La Justicia de San Isidro, a través de Gendarmería Nacional, logró abrir el dispositivo mediante un código proveniente del exterior.

Los expertos realizaron 95.000 intentos infructuosos, un verdadero récord.

Luego de que se diera a conocer la noticia del desbloqueo del Ipad de Natacha Jaitt, su hermano Ulises expresó:

Si ves otras causas se desbloquean a las dos semanas los celulares. Esto es un atropello judicial que nosotros venimos viviendo, esto tenía que pasar al mes, a las dos semanas, no después de 4 años y medio. Esto es una vergüenza, yo contento no estoy.

Y añadió: ' 'Ya habrán borrado todo, no tengo fe en nada. A Natacha la mataron y no hay ningún detenido''.

image Natacha Jait murió en 2019

4-Los Kovalivker no ayudaron a los peritos

La Justicia recibió un informe de la empresa Cellebrite que reveló que aún no existe la tecnología necesaria para acceder al dispositivo del empresario imputado en el caso de presuntas coimas.

Los hermanos involucrados en el escándalo por los audios del ex director de la Agencia Nacional de Discapacitados, Diego Spagnuolo, nunca quisieron aportar los patrones necesarios para desbloquear sus Smart phones de última generación.

Por ejemplo, el teléfono celular de Emmanuel Kovalivker, uno de los directivos de la droguería Suizo Argentina involucrado en la causa, no pudo ser abierto por los peritos debido a limitaciones técnicas en los sistemas de desbloqueo.

El fiscal Franco Picardi había remitido los aparatos incautados a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

Cuando la clave está compuesta por letras y números, no hay un sistema automático que lo resuelva con rapidez. Puede llevar semanas, meses o incluso años, dependiendo de la complejidad del patrón elegido por el usuario. La Justicia ya cuenta con otros teléfonos en análisis, entre ellos el de Jonathan Kovalivker, hermano de Emmanuel, quien se presentó voluntariamente para entregar su dispositivo.

Sin embargo, la expectativa está centrada en el acceso al móvil Samsung que aún permanece encriptado, donde se presume podrían hallarse datos clave sobre contactos, transferencias y comunicaciones relevantes para la causa.

image Un Kovalivker escapó de Nordelta y entregó uno de sus celulares varios dìas màs tarde

5-Diego Spagnuolo borró sus comunicaciones con Casa Rosada

El Ministerio Público Fiscal detectó que hay mensajes borrados en el teléfono del ex titular de la ANDIS.

Además, constató que el otro teléfono secuestrado a Spagnuolo no estaba operativo. Creen que está roto.

La voz atribuida al exfuncionario Spagnuolo sostiene que la Suizo era la encargada de hablar con las otras droguerías prestadoras para recaudar retornos para los funcionarios.

"La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y les dice: ‘Ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8. Lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Así, por teléfono’”, se escucha decir a quien sería Spagnuolo.

image Diego Spagnuolo y Javier Milei

6-Al ex senador Edgardo Kueider y su novia ni siquiera les quitaron celulares

El exlegislador y su pareja continúan detenidos en Paraguay tras intentar introducir en Ciudad del Este más de un cuarto de millón de dólares sin declarar al vecino país.

Ambos fueron favorecidos por la justicia guaraní que no investigó sus celulares.

En esos aparatos se pudo haber rastreado el origen del dinero secuestrado.

image Ex senador nacional Edgardo Kueider

7-Eduardo Taiano dispuso analizar teléfonos del caso $LIBRA, meses más tarde

El fiscal federal buscaría establecer si existieron mensajes entre el presidente Javier Milei y los promotores del ‘memecoin’ Hyden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

La tardía decisión de Taiano abarca además a los mensajes que pudieran haber intercambiado la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y Sergio Morales, quien por entonces se desempeñaba como asesor de la Comisión Nacional de Valores.

Los teléfonos a los que se refiere en fiscal fueron secuestrados a sus titulares el 6 de marzo de 2025, unos 20 días después de la cripto estafa lanzada el 14 de febrero. El contenido de los dispositivos ya fue "extraído" y está en poder de los investigadores pero existió una ventana enorme de tiempo donde las memorias pudieron ser manipuladas.