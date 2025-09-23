Atentado a CFK: La Justicia le negó un pedido de Cristina sobre el celular de Gerardo Milman

Por su parte, Llorens recordó que en su momento se había opuesto al secuestro del dispositivo por considerar que no existían elementos firmes que justificaran esa medida, criterio que mantuvo al votar en contra de un nuevo análisis.

El trasfondo del caso

Milman quedó bajo sospecha a partir de la declaración de un ex asesor legislativo, Jorge Abello, quien aseguró haberlo escuchado en un bar cercano al Congreso decir: “Cuando la maten, voy a estar camino a la costa”. Ese testimonio, sin embargo, nunca fue corroborado por otros testigos ni por los registros telefónicos.

El celular del diputado fue finalmente entregado en 2023, aunque el legislador aclaró que había borrado información de carácter personal y relativa a su paso por el Ministerio de Seguridad. El peritaje cubrió el período entre julio de 2022 y mayo de 2023.

Con esta decisión, la Cámara Federal convalida el trabajo realizado hasta el momento y mantiene vigente la conclusión de que no hay pruebas digitales que comprometan a Milman en el atentado contra Cristina Kirchner. No obstante, los jueces dejaron la puerta abierta a que, en caso de surgir nuevos elementos en la investigación, pueda reexaminarse la cuestión.

