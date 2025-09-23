Otro ataque letal de Israel en Líbano: Si no fuera por Trump, Netanyahu sería Saddam Hussein

image Israel sigue atacando Líbano. En Beint Jbail bombardeó un vehículo civil Mercedes Benz y mató a 5 ciudadanos estadounidenses, entre ellos un padre y sus tres hijos | GENTILEZA DE IMAGEN

A pesar del acuerdo de alto el fuego , Tel Aviv continúa bombardeando y realizando ataques en Líbano, donde muchas de las víctimas son civiles, como aquellas que terminaron ciegas por estar cerca de los bipers que explotaron en diciembre de 2024, una obra maestra del servicio secreto israelí que se infiltró en la cadena de suministro y colocó microexplosivos dentro de las baterías, antes de que llegaran a manos de los yihadistas.

Mientras tanto, Israel, en esta misma jornada, está siendo condenada fuertemente en la reunión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, acusada de crímenes de lesa humanidad en Gaza, que incluyen el bloqueo humanitario deliberado y el bombardeo al personal humanitario y sanitario, además de por sus incursiones y el asedio a Cisjordania, así como por la infracción de soberanías con ataques como los perpetrados en Qatar (aliado estadounidense que alberga la mayor base de la región), Siria, Yemen e Irán.

image Espeso humo y llamas brotan de un ataque aéreo israelí sobre Tayouneh, Beirut, Líbano, en noviembre del 2024 | GENTILEZA AP NEWS

Netanyahu ¿como Saddam Husseim? No representa al judaísmo y criticarlo no es antisemita

Para muchos analistas internacionales, el premier judío, Benjamin Netanyahu, ha cometido violaciones a los derechos humanos similares a las que llevó a cabo Saddam Hussein, el expresidente de Irak que fue condenado en el 2006 a la horca por parte de un tribunal iraquí del nuevo gobierno apoyado por Washington tras que las tropas estadounidenses lo capturaran en 2003 durante la ocupación de Irak.

Mientras que Hussein debió rendir cuentas por la masacre de Dujail, donde ordenó la ejecución de 148 civiles chiíes, incluidos niños, tras enterarse de que intentaron asesinarlo, y por ordenar desplazamientos forzados de la comunidad chií, lo cierto es que Netanyahu, el actual primer ministro de Israel, también ha llevado a cabo desplazamientos forzosos de la comunidad palestina en Cisjordania y en Gaza. Asimismo, su Ejército —que responde a él y al presidente como jefes supremos— ha sido acusado por la Corte Penal Internacional de La Haya de crímenes de lesa humanidad:

En ese sentido, la CPI investiga y acusa a Israel, bajo la responsabilidad política de líderes como Netanyahu, por supuestos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, principalmente relacionados con:

Ataques indiscriminados contra la población civil en Gaza y Cisjordania, causando muerte y sufrimiento a civiles, incluyendo mujeres, niños y ancianos.

causando muerte y sufrimiento a civiles, incluyendo mujeres, niños y ancianos. B loqueo humanitario de la Franja de Gaza, que limita el acceso a alimentos, medicinas y servicios básicos, lo que agrava la crisis humanitaria.

que limita el acceso a alimentos, medicinas y servicios básicos, lo que agrava la crisis humanitaria. Desplazamientos forzosos y demoliciones de hogares en Cisjordania y Jerusalén Este, considerados como prácticas de limpieza étnica.

considerados como Uso excesivo e ilegal de la fuerza, incluyendo at aques con artillería, bombardeos aéreos y operaciones militares en zonas civiles densamente pobladas.

Detención arbitraria y maltrato de palestinos, incluyendo menores de edad.

Construcción y expansión de asentamientos ilegales en territorios ocupados, violando el derecho internacional.

Del mismo modo, la CPI también acusa a Hamás, sus combatientes yihadistas y líderes, de terrorismo, vejaciones y ataques indiscriminados.

Asimismo, la CPI se ha amparado en las diversas acusaciones contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de que han cometido violaciones y vejámenes:

Durante varias operaciones militares en Gaza y Cisjordania, se han reportado niños y adolescentes que han sufrido lesiones oculares graves, incluyendo ceguera parcial o total.

Un caso muy conocido fue el de los niños heridos por explosiones vinculadas a los ataques y operaciones israelíes, incluyendo el incidente con los bípers con microexplosivos en Líbano (2024), donde varios menores quedaron ciegos.

Estos hechos son documentados por organizaciones de derechos humanos y testimonios de familiares y sobrevivientes, que denuncian la responsabilidad directa de las FDI.

Acusaciones de violaciones y vejámenes: Organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos han documentado denuncias de violaciones sexuales y vejámenes contra niños y mujeres palestina por parte de algunos soldados o miembros de las FDI.

por parte de algunos soldados o miembros de las FDI. Víctimas, familiares y testigos han relatado situaciones de violencia extrema, como abusos sexuales a menores, trato cruel y degradante, y uso excesivo de la fuerza en zonas residenciales.

"Mis ojos ya no están": una de las víctimas civiles del ataque israelí con bípers en Líbano

Un año después del mortal ataque con bipers perpetrado por Israel en Líbano, la agencia de noticias BBC habló en exclusiva con todos los sobrevivientes civiles y con miembros del gobierno líbanes, quienes afirmaron que constituye un crímen de guerra.

"La esclera, la parte blanca de mis ojos, ha desaparecido", dijo Nayde, de 29, una sobreviviente que quedó ciega. "La retina y los nervios que conectan la córnea con el cerebro están completamente destruidos", añadió a la BBC.

Según su testimonio, alrededor de las 15:00 del 17 de septiembre del 2024, día del ataque israelí con bipers, Nayfe acababa de empezar su turno como supervisora en el departamento de limpieza y desinfección del hospital Saint George, en las afueras de Beirut, que forma parte de la red médica de Hezbolá.

"Mi trabajo implicaba trabajar con todas las salas del hospital, no solo con una específica", dice . "Así que, cuando alguien me necesitaba, me enviaban un mensaje al beeper", rememoró.

image Las manos, la cara y los ojos de Nayfe resultaron gravemente dañados en el ataque con buscapersonas. | GENTILEZA BBC

Nayfe relató que siempre portaba el dispositivo cuando estaba de turno. Ese día, llevaba apenas cuatro meses en el puesto y le habían dado un buscapersonas nuevo solo 20 días antes. Estaba en su oficina cuando empezó a sonar sin parar.

Normalmente, aseguró Nayfe, le daban un número en el dispositivo."Iba al teléfono fijo más cercano, los llamaba, y me decían: 'Somos de tal departamento y necesitamos a alguien'", relató.

Entonces, Nayfe, comprobó el buscapersonas, pero la pantalla estaba oscura, así que se lo acercó cada vez más a los ojos para leer el mensaje. Eso fue lo último que vio antes que el dispositivo explotara, y la dejará ciega para toda la vida.

Más contenido en Urgente 24:

El impresionante outlet que todos quieren visitar ya mismo

ARCA pone límites a las compras en Shein y Temu: Qué cambios rigen desde ahora

Banco tira la casa por la ventana y lanza 60% de descuento en estos productos

Pintados: Los aviones F-16 de Argentina se acercan al final de su preparación

La nueva miniserie de 10 episodios que no baja el ritmo en ningún momento