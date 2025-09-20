Donald Trump estrelló el FMI con Macri, ahora vuelve al casino con Israel por Javier Milei

Donald Trump vuelve a intervenir en la historia doméstica de la Argentina electoral, ¿logrará rectificar su derrota de 2018 / 2019?

Algunos afirman: "Es la misma tribu que fracasó en llevar a Milei a Mar-a-Lago meses atrás pero esta vez tienen a los israelíes detrás". Otros señalan: "No será fácil para Trump explicar el tema cuando está promoviendo recortes en la Administración y la Argentina es un deudor serial". Por ahora, mucha alharaca con el tema. Se precisan más datos para dar precisiones.

Lo cierto es que Donald Trump, quien conoce los riesgos del casino porque fue propietario de varios en Atlantic City, deberá decidir qué hace con Milei, lanzado a una campaña electoral en la que tiene dificultades.

