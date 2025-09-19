Javier Milei espera que Donald Trump lo apuntale con abultado paquete en dólares

JM: "Las perspectivas son básicamente que los argentinos puedan visualizar que la única forma de salir adelante es seguir abrazando las ideas de la libertad que todo este esfuerzo que estamos haciendo desde hace 20 meses termine valiendo la pena y que no hay que aflojar y que hay que salir adelante y que eso, si lo logramos traducir en que el país se pinte de violeta, las cosas van a ser muchísimo mejor".

VG: Ha sido exitosa la baja de la inflación, usted lo ha repasado recién. Pero antes, Guido Sandleris advirtió que estamos en recesión. ¿Por qué se frenó la economía y cuánto dura ésto?

JM: "Ciertamente, la economía argentina en el primer semestre se expandió al 6%, pero el continuo torpedeo del partido del Estado de los políticos que en realidad no quieren lo mejor para la Argentina, ha hecho que el riesgo país se haya elevado y está generando una descoordinación dentro de la economía que hace que se desacelere. Por eso es tan importante lo que hagamos los argentinos el 26 de octubre para poder terminar con este populismo y demagogia de querer romper todo".

"Porque, de hecho, ¿cuál es la única propuesta que tiene el partido del Estado? Romper las reformas y las mejoras que estamos haciendo nosotros que tanto bien le han hecho a la Argentina, bajando la inflación, expandiendo la actividad económica sacando a 12 millones argentinos de la pobreza seis millones argentinos que no comían ahora sí comen, es decir quieren romper todos esos logros y la única propuesta es romper. Bueno eso tiene un correlato en términos de riesgo, país eso implica altas tasas de interés y te desacelera la actividad económica".

VG: Usted llama a pintar a Argentina de violeta y dice que con esto se acomodan todos los desequilibrios que estamos viendo ahora, ¿qué pasa si Argentina no se pinta de violeta el 26 de octubre?

JM: "Yo creo que los argentinos van a tomar conciencia. Están viendo lo peor del partido del Estado tratando de romper todo y no les importan los argentinos. Los argentinos son inteligentes y se están dando cuenta de que básicamente esta gente lo que le importa es el poder".

"Estoy muy confiado de que vamos a hacer una gran elección y eso nos va a permitir tener más fuerza legislativa y poder avanzar en las reformas y de hecho nosotros estamos trabajando con un conjunto de gobernadores para concretar las reformas. Yo de hecho en el discurso hablé de lo que es la reforma tributaria, la reforma laboral, la apertura, cómo esas reformas tienen que ir en secuencias con lo cual nosotros somos muy optimistas con lo que viene de cara al futuro".

VG: Anoche en un streaming el ministro Luis Caputo dijo “Vamos a defender hasta con el último dólar la valuación de la moneda en el techo de la banda”. La palabra último dólar generó un cimbronazo. ¿Cómo está la situación? ¿Qué espaldas tiene en este momento Gobierno nacional para afrontar el período preelectoral?

JM: "Nosotros hemos hecho todo un trabajo de saneamiento del activo del Banco Central, hemos añadido el balance también en el pasivo y bueno ahora digamos que el mercado está actuando en modo pánico y estamos defendiendo la moneda en una circunstancia muy adversa, donde la oposición está atacando sistemáticamente y haremos todas las cosas que tengamos que hacer para defender sobre todas las cosas la calidad de vida de los argentinos".

VG: Se menciona una gestión iniciada ante el Tesoro de Estados Unidos. ¿Eso es así? ¿Hay alguna negociación por un aporte de dólares o el aporte de alguna garantía para que el país se financie en los mercados?

JM: "Mirá, nosotros teníamos claro que este año iba a ser muy complicado y habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son US$4.000 millones en enero y 4.500 millones en julio; con lo cual nosotros ya venimos trabajando. Esas negociaciones demandan tiempo, pero bueno. Lo que pasa es que, nosotros, hasta que no esté confirmado, no hacemos anuncios. Pero i, estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados y es cuestión de tiempo".

VG: Es crítica la relación con los gobernadores. Hay un grupo de gobernadores con los que parecería que hay una relación de no retorno. Por qué incluso gobernadores como el de Córdoba o el de Santa Fe, que en algún momento aprobaron algunas de las leyes y lo acompañaron, de repente terminan en la oposición.

JM: "Se llama año electoral y cada uno defiende su dinámica partidaria, digamos esas las características propias del sistema democrático y entonces en algunos momentos en la primera etapa del gobierno nos acompañaron y en un año electoral digamos prefieren no hacerlo"

"Bueno es parte del sistema. El sistema funciona así, es el sistema que hemos elegido los argentinos así que, digamos, no podemos estar continuamente quejándonos de los resultados propios del sistema. Funciona así y la única forma que hay para que funciones en otra dirección es lo van a hacer los argentinos el 26 de octubre. Elegirán si quieren avanzar en el camino de la esperanza, en el camino de una Argentina próspera, o si quieren volver a la Argentina populista que nos hundió. Es lo tienen que decir los argentinos".

Luis Juez 9P Javier Milei refirió su relación con Luis Juez, en la provincia mediterránea

VG: ¿Habló con Luis Juez hoy?

JM: "Lo saludé, porque yo cuando subí al escenario justo estaba ahí. Así que lo saludé tanto cuando entré como cuando salí"

VG: Quedó muy herido él por un tuit del Gordo Dan sobre su hija vinculado con la discapacidad ¿qué ve usted en esa escena?, porque Juez es tal su principal aliado en Córdoba.

JM: "Yo con Luis Juez tengo una gran relación, él sabe de mi compromiso con los temas de discapacidad y él sí lo sabe en persona. Pero no solo eso, a mí hay algo que me parece verdaderamente muy raro, digo, muy propio de los periodistas, ¿usted sabe cuántos seguidores tengo yo en Instagram en Twitter y Facebook? Tengo cerca de 12 millones y ¿usted cree que yo me tengo que hacer cargo de lo que dicen 12 millones de seguidores míos. Es decir, entonces digo cuando es un tema así me preguntan a mí o qué es lo que hice yo, cuál es mi posición. Me parece ridículo que hagan una reflexión sobre... qué quieren, qué creen? ¿Yo vine acá a controlarle la vida? Yo soy liberal, entonces si usted me cuestiona a mí por las cosas que yo dije es una cosa, pero si usted quiere saber lo que opina uno de mis seguidores, le pregunta a uno de mis seguidores. Es muy simple, ¿no?"

VG: Se lo pregunté porque Juez dice que espera su llamado.

JM: "Bueno, pero es una falacia. Usted sabe que es una falacia, es decir yo me puedo hacer cargo de lo que yo digo o sea yo creo en la libertad o sea usted le parecería bien que yo le diga qué es lo que tiene que decir. No, claro que no y bueno, entonces ¿por qué entonces me viene a recriminar por lo que dice un seguidor mío?

VG: Respecto de la relación con las provincias y los municipios, es común escuchar a los gobernadores o a los intendentes diciendo “Está bien el superávit fiscal de la Nación, pero hay muchos servicios nacionales que tenemos que hacernos cargo en las provincias o los municipios”. ¿No hay margen para una discusión real sobre distribución de recursos y también de responsabilidades entre jurisdicciones?

JM: "A ver, digamos, el sistema no lo diseñé; está diseñado desde antes. Y son responsabilidad de las provincias la seguridad, la educación, la salud. Es más, tienen récord de recursos las provincias. Por lo tanto, es bastante particular la situación: justamente teniendo récord de recursos, es una cuestión de cómo se vincula la provincia con sus votantes, o sea, con su pueblo".

VG: ¿Qué van a hacer con la ruta 19? La provincia dice que la quiere hacer con sus recursos y que está trabado el traspaso.

JM: "Nosotros no tenemos problemas de traspasar rutas. Lo que tenemos es un compromiso con las rutas nacionales, con 40.000 kilómetros que es lo que corresponde a la Nación".

VG: Que no se están manteniendo...

JM: Discúlpeme, estamos haciendo más de las cosas que las que hicieron los kirchneristas, que tenían Vialidad, se robaban la plata y no hacían las rutas. Nosotros lo que estamos haciendo es cortar esos robos y lo que vamos a hacer ahora es licitar esas rutas. Lo que sucede es que las licitaciones están frenadas porque dependen fuertemente de la tasa de interés y cuando usted tiene la política torpedeando el equilibrio fiscal, y haciendo subir el riesgo país, el problema es que la gente no quiere invertir. Es decir, nosotros esto ya lo teníamos preparado desde principios de año, no es que no lo teníamos preparado. Pero digamos, esta vocación del partido del Estado por romper al Gobierno hace que esas decisiones se posterguen. ¿Por qué? porque, los ingresos que tendría el fisco asociado a esto se verían muy penalizados, por eso es que está detenido el proceso, no porque no se quiera hacer.

