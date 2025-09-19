Tres aviones de combate rusos violaron el viernes (19/09) espacio aéreo de Estonia, miembro de la OTAN, durante 12 minutos, en una incursión “sin precedentes y descarada”, la última de una serie de acciones militares de Rusia que pusieron en alerta a la alianza y a la Unión Europea. Afirman agencias de noticias del viejo continente.
TODO MAL CON PUTIN
Tensión en la UE: 3 MIG-31 rusos sobrevolaron 12 minutos cielos de Estonia
Los aviones de combate rusos (MIG-31) fueron interceptados por cazas de la OTAN. Volaron 12 minutos sobre cielo de Estonia, miembro de la OTAN. Alerta en la UE.
Comunicado oficial
El Ejército estonio confirmó que los aviones de combate rusos fueron interceptados por F-35 italianos con base en Ämari, Estonia, como parte de una misión de monitoreo aéreo sobre el Mar Báltico.
La vocera de la OTAN detalló
Desde Polonia
La Guardia de Fronteras de Polonia señaló que dos aviones de combate rusos violaron la zona de seguridad de la plataforma de perforación Petrobaltic en el Mar Báltico.
Fuerzas Armadas suecas
Fuerzas Armadas suecas informaron su participación en un operativo sobre el Báltico.
Margus Tsahkna, jefe de la diplomacia Estonia, aseguró
El Canciller añadió
Mientras tanto, la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, tildó la incursión de los aviones rusos como “provocación extremadamente peligrosa”.
Tercera violación
“Esta es la tercera violación de este tipo del espacio aéreo de la UE en días y agrava aún más las tensiones en la región”, señaló Kallas.
“Seguiremos apoyando a nuestros Estados miembros en el fortalecimiento de sus defensas con recursos europeos. Putin está poniendo a prueba la determinación de Occidente. No debemos mostrarnos débiles”, advirtió.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también llamó a incrementar las sanciones contra Rusia tras la incursión en Estonia, desde su cuenta de X
Con información de las Agencias AFP, Reuters y ANSA
