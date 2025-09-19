Tensión en la UE: 3 MIG-31 rusos sobrevolaron 12 minutos cielos de Estonia

Fuerzas Armadas suecas

Fuerzas Armadas suecas informaron su participación en un operativo sobre el Báltico.

Cazas suecos JAS 39 interceptaron y monitorearon tres cazas rusos MiG-31 sobre el Mar Báltico. Suecia está siempre preparada para garantizar la seguridad e integridad de nuestro espacio aéreo junto con sus aliados Cazas suecos JAS 39 interceptaron y monitorearon tres cazas rusos MiG-31 sobre el Mar Báltico. Suecia está siempre preparada para garantizar la seguridad e integridad de nuestro espacio aéreo junto con sus aliados

cf9e48b0-9598-11f0-b391-6936825093bd.jpg 3 Mig rusos sobrevolaron cielo estonio sin autorización (foto BBC)

Margus Tsahkna, jefe de la diplomacia Estonia, aseguró

Rusia ya violó el espacio aéreo estonio en cuatro ocasiones este año, lo cual es en sí mismo inaceptable. Pero la incursión de hoy, en la que participaron tres aviones de combate (...) es de una desfachatez sin precedentes Rusia ya violó el espacio aéreo estonio en cuatro ocasiones este año, lo cual es en sí mismo inaceptable. Pero la incursión de hoy, en la que participaron tres aviones de combate (...) es de una desfachatez sin precedentes

El Canciller añadió

La cada vez mayor prueba de fronteras y agresividad de Rusia debe responderse reforzando rápidamente la presión política y económica La cada vez mayor prueba de fronteras y agresividad de Rusia debe responderse reforzando rápidamente la presión política y económica

"Provocación"

Mientras tanto, la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, tildó la incursión de los aviones rusos como “provocación extremadamente peligrosa”.

Tercera violación

“Esta es la tercera violación de este tipo del espacio aéreo de la UE en días y agrava aún más las tensiones en la región”, señaló Kallas.

“Seguiremos apoyando a nuestros Estados miembros en el fortalecimiento de sus defensas con recursos europeos. Putin está poniendo a prueba la determinación de Occidente. No debemos mostrarnos débiles”, advirtió.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también llamó a incrementar las sanciones contra Rusia tras la incursión en Estonia, desde su cuenta de X

Responderemos a cada provocación con determinación, a la vez que invertimos en un flanco oriental más fuerte. A medida que aumenten las amenazas, también lo hará nuestra presión.Hago un llamamiento a los líderes de la UE para que aprueben con celeridad nuestro decimonoveno paquete de sanciones. Responderemos a cada provocación con determinación, a la vez que invertimos en un flanco oriental más fuerte. A medida que aumenten las amenazas, también lo hará nuestra presión.Hago un llamamiento a los líderes de la UE para que aprueben con celeridad nuestro decimonoveno paquete de sanciones.

Con información de las Agencias AFP, Reuters y ANSA

