La OTAN se encuentra en una guerra “de facto” directa con Rusia, dijo este lunes (15/0925) el portavoz presidencial ruso, justamente a días de que un adversario, el mandatario de Polonia, en una crisis de nervios, denunciara que 19 drones rusos habían entrado a su espacio aéreo, a pesar de que el Kremlin lo negara y dijera que occidente entra en pánico sin pruebas.
EJERCICIOS MILITARES
Rusia afirma estar "en guerra de facto" con la OTAN: Pólvora en el Báltico
El Kremlin afirma que la "OTAN está, 'de facto', en guerra con Rusia", mientras intimida al Báltico con ejercicios militares en aguas internacionales y rusas.
Dimitri Peskov, portavoz presidencial del Kremlin, dijo en esta jornada que "la OTAN está en guerra con Rusia" y que es “evidente y no se necesita más pruebas".
"La OTAN está involucrada 'de facto' en esta guerra" al prestar apoyo directo e indirecto al régimen de Kiev, declaró Peskov, en referencia al financiamiento del frente de guerra ucraniano por parte de la Alianza Atlántica, que le destinó miles de millones de dólares en municiones y armas para que pueda sobrevivir al asedio ruso.
Sus afirmaciones, legitimadas por el mandamás ruso Vladímir Putin, ocurren en medio de las tensiones entre la Alianza Atlántica y Rusia ante la falta de avances para un alto al fuego en Ucrania, debido a que, según alega Moscú, no le garantizan el reconocimiento de lo ganado en batalla ni que Kiev nunca forme parte del bloque europeo, así como después de que la semana pasada varios drones rusos surcaran el cielo de Varsovia.
Su declaración también responde a las recientes afirmaciones del ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, quien aseguró que la OTAN no está en guerra con Rusia y acusó a Putin de ampliar el conflicto más allá de Ucrania con la supuesta incursión rusa con drones en el espacio aéreo de Varsovia.
Rusia realiza ejercicios militares en el Báltico para intimidar a la OTAN
El gobierno de Rusia reveló que el domingo disparó un misil de crucero hipersónico Zircon (Tsirkon) contra un objetivo en el mar de Barents y que cazabombarderos supersónicos Sukoi Su-34 habían llevado a cabo ataques como parte de ejercicios militares conjuntos con Bielorrusia.
Según el Ministerio de Defensa ruso, el ejercicio estratégico conjunto "Zapad" (Oeste) con Bielorrusia comenzó el 12 de septiembre con el objetivo de mejorar el mando y la coordinación militar en caso de un ataque contra Rusia o Bielorrusia.
Sobre tales ejercicios militares, Moscú y Minsk han dicho que son de carácter defensivo y que no tienen intención de atacar a ningún miembro de la OTAN, aunque la alianza militar liderada por Estados Unidos anunciara hace pocos días ejercicios militares en el marco del "Centinela Oriental", cuyo objetivo es reforzar la defensa del flanco este de la Alianza, tras la incursión de drones rusos sobre el espacio aéreo de Polonia, un miembro de la OTAN.
En ese sentido, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció el viernes el inicio de la nueva iniciativa militar que contempla la participación de fuerzas y recursos de países como Dinamarca, Francia, Reino Unido y Alemania. Asimismo, respecto al incidente en Polonia, Rutte sostuvo que representó “la mayor concentración de violaciones del espacio aéreo de la OTAN que se haya visto” y remarcó que “lo que sucedió no fue un incidente aislado”.
