Rusia afirma estar "en guerra de facto" con la OTAN: Pólvora en el Báltico

Su declaración también responde a las recientes afirmaciones del ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, quien aseguró que la OTAN no está en guerra con Rusia y acusó a Putin de ampliar el conflicto más allá de Ucrania con la supuesta incursión rusa con drones en el espacio aéreo de Varsovia.

Rusia realiza ejercicios militares en el Báltico para intimidar a la OTAN

El gobierno de Rusia reveló que el domingo disparó un misil de crucero hipersónico Zircon (Tsirkon) contra un objetivo en el mar de Barents y que cazabombarderos supersónicos Sukoi Su-34 habían llevado a cabo ataques como parte de ejercicios militares conjuntos con Bielorrusia.

Según el Ministerio de Defensa ruso, el ejercicio estratégico conjunto "Zapad" (Oeste) con Bielorrusia comenzó el 12 de septiembre con el objetivo de mejorar el mando y la coordinación militar en caso de un ataque contra Rusia o Bielorrusia.

Sobre tales ejercicios militares, Moscú y Minsk han dicho que son de carácter defensivo y que no tienen intención de atacar a ningún miembro de la OTAN, aunque la alianza militar liderada por Estados Unidos anunciara hace pocos días ejercicios militares en el marco del "Centinela Oriental", cuyo objetivo es reforzar la defensa del flanco este de la Alianza, tras la incursión de drones rusos sobre el espacio aéreo de Polonia, un miembro de la OTAN.

image La fragata Almirante Golovko de la Flota del Norte de Rusia lanza un misil hipersónico Zircon durante un ejercicio estratégico con Bielorrusia, en el mar de Barents, en esta imagen publicada el 14 de septiembre de 2025. | GENTILEZA REUTERS

En ese sentido, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció el viernes el inicio de la nueva iniciativa militar que contempla la participación de fuerzas y recursos de países como Dinamarca, Francia, Reino Unido y Alemania. Asimismo, respecto al incidente en Polonia, Rutte sostuvo que representó “la mayor concentración de violaciones del espacio aéreo de la OTAN que se haya visto” y remarcó que “lo que sucedió no fue un incidente aislado”.

