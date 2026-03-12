"Mano oculta" de Rusia dándole fuerza y logística a Irán

Desde aquel día, en represalia por los bombardeos estadounidenses e israelíes en su jurisdicción, Irán ha disparado sus drones Shahed contra varias ciudades israelíes, así como contra bases estadounidenses de la región, rascacielos de Doha, centros de datos, aeropuertos de Azerbaiyán y Bahréin, refinerías de petróleo y productoras de gas licuado en el Golfo Pérsico, entre las que se incluyen una planta de la empresa pública QatarEnergy, la mayor productora de gas natural licuado del mundo; una refinería de Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudita; y un centro de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos.

image El secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, recibió información de oficiales en el cuartel general del ejército británico en el noroeste de Londres

Al respecto, el teniente general Nick Perry, jefe de operaciones conjuntas, comentó a Healey que parecía que Rusia había brindado asesoramiento táctico a Irán, su socio estratégico y comercial, sobre cómo volar los Shahed para no ser interceptados por los sistemas de defensa occidentales.

Perry sostuvo que se pudo percatar de que los pilotos iraníes de drones los volaban a mucha menor altura, lo que les permitía alcanzar objetivos con mayor eficacia, algo problemático porque estos drones Shahed se han convertido en una de las armas más efectivas y letales de Teherán desde el estallido del conflicto el 28/02/26, con seis militares estadounidenses muertos, 140 soldados estadounidenses heridos y al menos doce ciudadanos israelíes asesinados al ser alcanzados por fragmentos de estos misiles que lograron penetrar la Cúpula de Hierro, así como reportes de heridos en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Arabia Saudita.

La estrategia militar iraní de hacer volar más bajo sus drones evidencia que Rusia está cooperando con Teherán en asesoramiento militar, lo que no suena descabellado cuando es sabido que el Kremlin y el régimen iraní mantienen acuerdos económicos, energéticos, militares y financieros, incluidos memorandos y tratados de asociación estratégica que se han profundizado después de la guerra en Ucrania y de la Operación Martillo de Medianoche que Estados Unidos lanzó contra el país persa en junio del año pasado.

De hecho, Irán suministra drones Shahed a Rusia, lo que el Kremlin copió para hacer su propia versión, los Shahed-136 Deltawing, que son utilizados en el conflicto bélico con Ucrania. En tanto, Rusia vende a Irán armamento avanzado, entre los que se incluyen aviones cazas Sukhoi Su-35, helicópteros de ataque Mil Mi-28 y aviones de entrenamiento de combate Yakovlev Yak-130.

“Fuentes estadounidenses afirman que, a cambio, Moscú ha facilitado información de inteligencia militar a Teherán en las últimas dos semanas, aunque el Kremlin lo niega”, expuso este jueves la editorial de The Guardian.

Cierre del Estrecho de Ormuz, subidón de crudo y Putin sonríe

El ministro de Defensa británico también dijo este jueves que "el único líder mundial que se beneficia de los altísimos precios del petróleo en este momento es Putin, porque le ayuda a conseguir un nuevo suministro de fondos para su brutal guerra en Ucrania”.

Sus afirmaciones hacen referencia a que la escalada en Medio Oriente, que resultó en el cierre impuesto por Irán del Estrecho de Ormuz y en los ataques iraníes contra objetivos energéticos del Golfo, ha llevado a que el petróleo superara este jueves los 100 dólares por barril.

Con esta situación, en la que los mercados y las economías occidentales están alertas por el subidón del crudo, Rusia, en cambio, sale airosa y se beneficia indirectamente, ya que exporta gran parte de su petróleo por oleoductos o puertos fuera del Golfo Pérsico. Un precio alto beneficia directamente a su presupuesto estatal, porque los exportadores que no dependen del paso del Estrecho de Ormuz —por donde pasa el 30% del petróleo mundial— ganan más dinero.

En ese sentido, cuando Irán dictaminó hace una semana el cierre del Estrecho de Ormuz en represalia por la ofensiva contra su país, Rusia sabía que era un buen augurio para Moscú, que desde hace cuatro años viene sorteando las sanciones occidentales así como los sabotajes a sus gasoductos.

“Tenemos que asegurarnos nuestro beneficio siempre que sea posible, no importa lo cínico que pueda sonar”, dijo el portavoz de Vladímir Putin, Dmitri Peskov. “No es nuestra guerra”, añadió.

