Un misterio que el hermano niega, pero los documentos complican

Mark Epstein, hermano del financiero, siempre negó que Jeffrey tuviera descendencia. Sin embargo, los documentos recién liberados complican esa versión.

image El pedófilo entretuvo a sus invitados y víctimas en su lujosa casa del Upper East Side, donde, según se informa, se exhibió la fotografía.

Lo que sí está confirmado es que Epstein tenía una obsesión documentada: habría querido usar ingeniería genética y su rancho en Nuevo México para "mejorar" la raza humana con su ADN.

Un monstruo con un plan. Y un misterio que, al día de hoy, sigue sin resolverse del todo.

