El monstruoso secreto de Jeffrey Epstein que sacude al mundo: ¿Tuvo un hijo oculto?

Jeffrey Epstein esconde un misterio: documentos del Departamento de Justicia reverlarían que confesó un hijo secreto. ¿Hay pruebas?

11 de marzo de 2026 - 22:54
Monstruo. 

Documentos del Departamento de Justicia revelan una confesión escalofriante del pedófilo convicto que reaviva un misterio sin resolver. Jeffrey Epstein habría tenido un hijo secreto. Es uno de esos temas poco tocados, pero rodeado de conspiraciones que nunca terminaron de apagarse.

¿Jeffrey Epstien quería sembrar su linaje?

Según los archivos, el expediente que nadie esperaba encontrar detalla cómo Epstein habría señalado la foto de una mujer rubia en su mansión de Nueva York y le habría dicho a una víctima algo que dejó a todos sin palabras: "Esta es la madre de mi hijo". La víctima, que declaró al FBI en enero de 2020, contó que el financiero también exhibía un molde esculpido del torso de esa mujer, a quien describía como "perfecta".

image
Una fotografía descubierta por el Daily Mail en el último lote de archivos parece mostrar a Jeffrey Epstein abrazando a una mujer rubia que sostiene un bebé dentro de su casa de Nueva York.

El misterio no termina ahí. Los archivos también incluirían fotos que muestran a Epstein abrazando a una mujer rubia que sostiene un bebé, y otra imagen donde él mismo carga a un recién nacido.

image
Las notas escritas a mano de una víctima de Epstein revelan su afirmación de que el financiero caído en desgracia planteó la idea de tener un hijo con ella durante una visita a su mansión de Palm Beach.

image
La mujer escribió que Epstein mencionó la idea de que ella tuviera su bebé mientras estaban en Palm Beach (PB), una sugerencia que supuestamente enfureció a su socia de mucho tiempo, Ghislaine Maxwell.

A eso se suma que la ex duquesa de York, Sarah Ferguson, le escribió en 2011 felicitándolo por "el bebé". Y al menos tres víctimas distintas aseguraron que Epstein les pidió que tuvieran un hijo suyo.

Un misterio que el hermano niega, pero los documentos complican

Mark Epstein, hermano del financiero, siempre negó que Jeffrey tuviera descendencia. Sin embargo, los documentos recién liberados complican esa versión.

image
El pedófilo entretuvo a sus invitados y víctimas en su lujosa casa del Upper East Side, donde, según se informa, se exhibió la fotografía.

Lo que sí está confirmado es que Epstein tenía una obsesión documentada: habría querido usar ingeniería genética y su rancho en Nuevo México para "mejorar" la raza humana con su ADN.

Un monstruo con un plan. Y un misterio que, al día de hoy, sigue sin resolverse del todo.

