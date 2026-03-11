urgente24
Irritación en River por el primer equipo que paró Coudet para jugar vs Huracán

El Chacho Coudet disputó su última práctica con River pensando en Huracán. El Millonario visita al Globo este jueves en Parque Patricios.

11 de marzo de 2026 - 22:45
Chacho Coudet debuta como entrenador en River

Será el primer partido del Chacho como entrenador de River, y tendrá la dura tarea de dar vuelta la página tras la traumática salida de Marcelo Gallardo, uno de los ídolos máximos del club. Stéfano Di Carlo, presidente del club, se juega una apuesta fuerte con la llegada de Coudet, en un inicio de gestión con el terremoto que significa el portazo de Gallardo.

Di Carlo y Coudet

En el entrenamiento Millonario, Coudet paró dos equipos distintos y dio indicios de las variantes que tiene en su cabeza para conformar, sobre todo, la delantera de River.

Una posible delantera de River vs. Huracán: Quintero, Driussi, Salas

Fue el primer equipo que dispuso el que provocó irritación en el sentir riverplatense. Porque allí, en la delantera, paró a Juanfer Quintero junto a Sebastián Driussi y, el jugador de la discordia, Maxi Salas, dejando afuera a Joaquín Freitas.

Maxi Salas pagó la confianza con gol y River venció a Platense
Maxi Salas no es el de Racing

Maximiliano Salas es uno de los niveles más bajos del plantel. Junto a Facundo Colidio y Sebastián Driussi cargan con parte de la responsabilidad de la sequía goleadora. Colidio no convierte desde julio de 2025 y Salas no convierte desde octubre de 2025. Driussi no convertía desde agosto de 2025 pero en el partido ante Banfield, el último de Marcelo Gallardo como entrenador, cortó la mala racha y volvió a marcar.

Freitas, por ahora, afuera

Quien hizo un gol ante el Taladro, también, fue Freitas. El juvenil ha demostrado buenas intenciones cada vez que le tocó participar y parece ser uno de los puntos más altos hoy en el plantel. Sin embargo, Chacho Coudet lo dejó afuera, al menos por el momento, del esquema inicial para medirse ante Huracán.

Quintero, cuota creativa del Millonario

Salas, por el contrario, no ha tenido un buen ciclo en River desde su llegada. Resistido por el hincha, el ex Racing no logra acoplarse al circuito de juego del equipo y suele tener errores constantes que entorpecen el funcionamiento colectivo.

Otra posible delantera de River vs. Huracán: Páez, Subiabre, Driussi

Para tranquilidad de los riverplatenses, el segundo equipo que paró el DT en la práctica fue con Driussi y Subiabre en la delantera, y con Kendry Páez en lugar de Quintero.

