River y Huracán se enfrentan este jueves 12/03 por la fecha 10 del Torneo Apertura. Tras la incertidumbre por el estadio del Globo en Parque Patricios, finalmente el encuentro se jugará en el Tomás Adolfo Ducó y a puertas abiertas. Allí, Eduardo Chacho Coudet hará su presentación.
PRESENTACIÓN
Irritación en River por el primer equipo que paró Coudet para jugar vs Huracán
El Chacho Coudet disputó su última práctica con River pensando en Huracán. El Millonario visita al Globo este jueves en Parque Patricios.
Será el primer partido del Chacho como entrenador de River, y tendrá la dura tarea de dar vuelta la página tras la traumática salida de Marcelo Gallardo, uno de los ídolos máximos del club. Stéfano Di Carlo, presidente del club, se juega una apuesta fuerte con la llegada de Coudet, en un inicio de gestión con el terremoto que significa el portazo de Gallardo.
En el entrenamiento Millonario, Coudet paró dos equipos distintos y dio indicios de las variantes que tiene en su cabeza para conformar, sobre todo, la delantera de River.
Una posible delantera de River vs. Huracán: Quintero, Driussi, Salas
Fue el primer equipo que dispuso el que provocó irritación en el sentir riverplatense. Porque allí, en la delantera, paró a Juanfer Quintero junto a Sebastián Driussi y, el jugador de la discordia, Maxi Salas, dejando afuera a Joaquín Freitas.
Maximiliano Salas es uno de los niveles más bajos del plantel. Junto a Facundo Colidio y Sebastián Driussi cargan con parte de la responsabilidad de la sequía goleadora. Colidio no convierte desde julio de 2025 y Salas no convierte desde octubre de 2025. Driussi no convertía desde agosto de 2025 pero en el partido ante Banfield, el último de Marcelo Gallardo como entrenador, cortó la mala racha y volvió a marcar.
Freitas, por ahora, afuera
Quien hizo un gol ante el Taladro, también, fue Freitas. El juvenil ha demostrado buenas intenciones cada vez que le tocó participar y parece ser uno de los puntos más altos hoy en el plantel. Sin embargo, Chacho Coudet lo dejó afuera, al menos por el momento, del esquema inicial para medirse ante Huracán.
Salas, por el contrario, no ha tenido un buen ciclo en River desde su llegada. Resistido por el hincha, el ex Racing no logra acoplarse al circuito de juego del equipo y suele tener errores constantes que entorpecen el funcionamiento colectivo.
Otra posible delantera de River vs. Huracán: Páez, Subiabre, Driussi
Para tranquilidad de los riverplatenses, el segundo equipo que paró el DT en la práctica fue con Driussi y Subiabre en la delantera, y con Kendry Páez en lugar de Quintero.