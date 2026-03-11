Irritación en River por el primer equipo que paró Coudet para jugar vs Huracán

Freitas, por ahora, afuera

Quien hizo un gol ante el Taladro, también, fue Freitas. El juvenil ha demostrado buenas intenciones cada vez que le tocó participar y parece ser uno de los puntos más altos hoy en el plantel. Sin embargo, Chacho Coudet lo dejó afuera, al menos por el momento, del esquema inicial para medirse ante Huracán.

River Plate se enfrenta a Gimnasia La Plata en el estadio Mas Monumental, por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. FOTO DAMIAN DOPACIO NA Quintero, cuota creativa del Millonario FOTO DAMIAN DOPACIO NA

Salas, por el contrario, no ha tenido un buen ciclo en River desde su llegada. Resistido por el hincha, el ex Racing no logra acoplarse al circuito de juego del equipo y suele tener errores constantes que entorpecen el funcionamiento colectivo.

Otra posible delantera de River vs. Huracán: Páez, Subiabre, Driussi

Para tranquilidad de los riverplatenses, el segundo equipo que paró el DT en la práctica fue con Driussi y Subiabre en la delantera, y con Kendry Páez en lugar de Quintero.

