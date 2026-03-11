OpenAI canceló Instant Checkout: Fin de las compras online en ChatGPT

La propuesta era que el usuario pudiera buscar un producto, compararlo y comprarlo online dentro del mismo chat, con socios iniciales como Etsy y Shopify, y disponibilidad restringida a USA.

De alguna manera competía con Amazon.com, eBay, Walmart y otros referentes del comercio electrónico.

El flujo era directo: el usuario pedía a ChatGPT que buscara, por ejemplo, zapatillas por menos de US$ 80. El sistema mostraba opciones con la posibilidad de comprarlas desde la plataforma y la transacción se completaba confirmando envío y método de pago sin abandonar la conversación.

OpenAI actuaba como intermediario entre el comprador y el comerciante, cobrando una comisión por cada venta completada.

En papel, era un movimiento lógico para monetizar el enorme volumen de tráfico que ya genera ChatGPT.

En la práctica, la arquitectura técnica necesaria para sostener ese modelo resultó mucho más compleja de lo previsto.

compras online envíos.jpg

El problema no fue solo técnico

Los problemas que enfrentó el equipo de OpenAI fueron múltiples.

El primero y más básico: mantener actualizada en tiempo real la información de precios e inventario de miles de comercios integrados en una herramienta que ya de por sí es compleja.

A eso se sumaron dificultades en los protocolos de pago.

Las procesadoras debían adaptar sus sistemas para detectar y bloquear transacciones fraudulentas o erróneas iniciadas por agentes de inteligencia artificial, un escenario para el que la infraestructura actual todavía no estaba completamente preparada.

OpenAI también enfrentó desafíos regulatorios. La compañía todavía no había resuelto cómo gestionar y remitir los impuestos estatales sobre ventas en USA, un requisito clave para cualquier plataforma de comercio electrónico.

Pero el problema más relevante apareció en el comportamiento de los usuarios. Durante las pruebas, la empresa detectó que muchas personas utilizaban ChatGPT para investigar y comparar productos antes de hacer compras online. Sin embargo, cuando llegaba el momento de pagar, preferían completar la transacción en el entorno conocido de un eCommerce tradicional.

ChatGPT como puerta de entrada al eCommerce

Con Instant Checkout fuera del mapa, OpenAI redefine su rol dentro del ecosistema de comercio electrónico.

ChatGPT seguirá participando en el proceso de compras online.

Principalmente en la etapa de descubrimiento y comparación de productos. La transacción final ocurrirá en las aplicaciones o sitios web de los vendedores.

El modelo de ingresos cambia en consecuencia: en lugar de cobrar por ventas completadas dentro del chat, la empresa buscará monetizar mediante comisiones por tráfico referido hacia los comercios.

sam-altman-openai-chatgpt-65fd98b2b88d7.webp Desespera Sam Altman por encontrar negocios para ChatGPT. Sin embargo, no es tan sencillo.

Un alivio para las plataformas de viajes

La cancelación llegó en un momento sensible para el sector digital.

Tras conocerse la noticia, las acciones de empresas de turismo online como Expedia y Booking subieron cerca de un 10%.

La lectura del mercado fue clara: si ChatGPT no se convierte en un canal directo de reservas y compras, las plataformas tradicionales mantienen su posición central en el ecosistema.

La inteligencia artificial puede ayudar a descubrir productos o planificar viajes, pero el cierre de la compra seguirá ocurriendo dentro de los eCommerce.

El comercio conversacional sigue, pero distinto

OpenAI no abandona la idea de integrar comercio dentro de la inteligencia artificial, pero sí ajusta su posición dentro de la cadena de valor.

El foco ahora está puesto en mejorar las capacidades de búsqueda y recomendación dentro de ChatGPT, y en construir infraestructura para el llamado comercio agéntico a través del protocolo ACP, desarrollado junto a empresas como Stripe y PayPal.

El experimento de Instant Checkout dejó una conclusión clara: integrar compras online dentro de ChatGPT no es solo un desafío tecnológico. También es un problema de confianza y de hábitos de consumo.

----------------------

Más contenido de Urgente24

De Milei a Núñez, del "intento de golpe" a la "extorsión": Mucho ruido y pocos tribunales

Dos denuncias penales contra Adorni: Crece la presión opositora y aparece archivo demoledor

Durísimo comunicado de la UIA contra Milei, y una advertencia

Adornigate: Milei opacado, Bullrich sonríe y ¿se viene el golpe letal?