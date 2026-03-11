Santiago Cúneo confirmó irregularidades de Martín Marinucci a favor de Leandro Camani

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leandro Camani (@leandrocamani)

El sistema informático estaría sobrecargado por la cantidad irregular de fotomultas que se cargan por, dijo Cúneo, $2.600 millones al mes para la empresa Tránsito Seguro.

Él exhibió documentación de controles vehículares que harían autos no autorizados pero equipados con radares, en municipios que no cuentan con las cámaras correspondientes: Punta Indio, Exaltación de la Cruz y otros que detalló.

La sobrecarga de fotomultas que así se produciría es lo que pone en riesgo el sistema, precisó.

Por ahora, Marinucci no sabe / no contesta.

