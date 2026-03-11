Santiago Cúneo denunció en su stream Canal 22 que en el Ministerio de Transporte bonaerense, su titular, Martin Marinucci, del Frente Renovador, estaría autorizando una auditoría por $990 millones, erogación que resultaría, por lo menos, oscura.
BENDITAS FOTOMULTAS
Santiago Cúneo confirmó irregularidades de Martín Marinucci a favor de Leandro Camani
Santiago Cúneo volvió a arremeter con irregularidades en Transporte bonaerense (Martín Marinucci) a favor del 'Zar de las Fotomultas', Leandro Camani.
Cúneo exhibió imágenes de una documentación aparentemente probatoria de sus afirmaciones, acerca de una posible corrupción en esa repartición de la gestión de Axel Kicillof pero con el supuesto desconocimiento del gobernador aunque el OK de varios intendentes municipales del Gran Buenos Aires.
En el centro de la escena, Pablo Hernán Guarino, director de Informática y Tecnología del Ministerio, padre de un ejecutivo que se desempeña en la empresa que estaría involucrada con la ejecución de la auditoría.
De acuerdo a lo que explicó Cúneo, Marinucci y su equipo consideran que el sistema de carga de multas se encuentra saturado, y la auditoría apunta a conocer el estado de situación.
Sin embargo, la saturación sería relativamente sencilla de explicar sin pagar ese dinero que debería enterarse el gobernador Axel Kicillof para no quedar en ridículo cuando menciona la austeridad.
El sistema informático estaría sobrecargado por la cantidad irregular de fotomultas que se cargan por, dijo Cúneo, $2.600 millones al mes para la empresa Tránsito Seguro.
Él exhibió documentación de controles vehículares que harían autos no autorizados pero equipados con radares, en municipios que no cuentan con las cámaras correspondientes: Punta Indio, Exaltación de la Cruz y otros que detalló.
La sobrecarga de fotomultas que así se produciría es lo que pone en riesgo el sistema, precisó.
Por ahora, Marinucci no sabe / no contesta.
----------------------
Más contenido de Urgente24
De Milei a Núñez, del "intento de golpe" a la "extorsión": Mucho ruido y pocos tribunales
Dos denuncias penales contra Adorni: Crece la presión opositora y aparece archivo demoledor
Durísimo comunicado de la UIA contra Milei, y una advertencia
Adornigate: Milei opacado, Bullrich sonríe y ¿se viene el golpe letal?