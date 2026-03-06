Destrozo de Leandro Camani by Laura Andino, ahora investigado por asociación ilícita por Paul Starc

paul starc Paul Starc.

A propósito de Starc

Starc fue hasta hace poco tiempo titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), y justo hoy viernes 06/03 estaba prevista una audiencia pública para evaluar las observaciones presentadas a la propuesta de designación de Ernesto Gaspari como presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), en reemplazo de Paul Starc.

Pero el nuevo ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, firmó su primera resolución para impedir ese evento previsto para las 10:00, convocado por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien sigue a cargo hasta que su renuncia y reemplazo sean publicados en el Boletín Oficial, lo que aún no ha sucedido.

De esta manera, se congela la designación de Gaspari, porque aún no se ha celebrado la referida audiencia pública y, tal como lo recordó Topo Rodríguez, la máxima autoridad de la UIF sigue siendo su vicepresidente, Santiago González Rodríguez.

Laura Andino

Volvamos a Camani en Pilar: la emprendedora Laura Andino declaró ante el fiscal N°3, Germán Camafreitas:

"Conocí a Camani a fines de 2017 por intermedio de Daniel Rubinovich, que es su socio y abogado, y en ese contexto compré el 25% de Secutrans y Rubinovich el otro 25%".

"Comenzamos a trabajar, logramos mediante licitación cerrar convenios con varios municipios, entre ellos Malvinas Argentinas, Hurlingham, Escobar" (y los socios entendieron que "había que hacer una inversión importante" (y) "Camani propone asociarse con la empresa ‘Soflex SA’, del 911, que iba a hacer la inversión, y que cuando comenzáramos a facturar le pagaríamos el alquiler de esos equipos".

"Cuando comenzó a ingresar el dinero de las fotomultas, apareció la primera factura de lo que en teoría era el 911, y el alquiler de los equipos costaba 3 veces el costo de compra y se facturaban más equipos de los instalados".

Según Andino, estaba ocurriendo una maniobra "con una empresa paralela creada por Camani para generar el vaciamiento de Secutrans". Rubinovich le vendió su parte a Camani en US$ 1 millón mientras éste "decidió desconocer mi paquete accionario con lo que empecé un camino de litigio que duró 7 años".

Camani "Nos amenazó a mi y a mi exmarido con que iba a poner carteles en la escuela de mis hijos, la universidad donde doy clases, en las tapas de los diarios con la causa que tiene mi exmarido por enriquecimiento ilícito. Me dijo: 'Te voy a hacer más famosa que Tinelli, te voy a arruinar la vida, a tus hijos los vas a cambiar de colegio todo el tiempo'".

Horrible Pedro Galimberti

"En 2023 como no me pudo quebrar la voluntad apareció un legislador nacional, Pedro Galimberti (diputado por Entre Ríos) quien hasta hizo un proyecto de ley para echarme" de su cargo en YPF.

Pedro Jorge Galimberti es un abogado de la Unión Cívica Radical. Él fue Diputado de la Nación por la Provincia de Entre Ríos desde 2021 hasta 2024, y antes él fue intendente de Chajarí en 2 periodos consecutivos.

Hoy día Galimberti se desempeña como Delegado ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

pedro galimberti Pedro Galimberti.

RealPolitik

El objetivo de Camani "era destruir mi imagen, para quedar sin trabajo y vender mi parte a un precio paupérrimo".

"Galimberti hablaba monotemáticamente de mi sobre YPF, y Camani de manera paralela las tomaba y reproducía en RealPolitik, en New Digital, mientras yo veía las transferencias bancarias a los periodistas".

"YPF me termina echando porque no podían bancar la presión mediática; me echaron de la Junta de Seguridad del Transporte. Tengo 7 hijos, estoy separada y mi ex marido tiene cáncer sin poder aportar nada a la familia, y Camani sabía que si me asfixiaba económicamente, me acorralaba".

"Asfixiada económicamente", ella tuvo que acordar con el empresario un resarcimiento económico en 23 cuotas, según InfoPilar, y la posibilidad de "limpiar mi imagen con una publicación en New Digital, (...) pero me suspendió los pagos en 2024 cuando declaré ante el fiscal Paul Starc, de San Martín, que investigaba la utilización de la Universidad de San Martin como un medio para evitar las licitaciones y conseguir las adjudicaciones directas de los contratos de fotomultas con los municipios".

La mujer recordó además que le "advertí al fiscal Álvaro Garganta que el patrón observado que incluye la utilización de los medios de comunicación y la justicia como mecanismo de presión y disciplinamiento, no es un hecho societario aislado sino una metodología consistente en amenazas iniciales, la activación de un legislador, una exposición mediática sostenida y una asfixia económica con la utilización instrumental del sistema judicial".

Camani "sigue actuando a nombre de Secutrans que hoy es mi empresa, porque cayó el convenio societario y la IGJ informó que no hizo la escisión societaria pactada en ese convenio" al tiempo que indicó que "le informé de esto al Dr. Masi, que mis derechos societarios están desconocidos, y le detallé todas las denuncias contra Camani".

Del Gaiso

(N.de la R.: Juan Pablo Masi, titular del Juzgado de Garantías Nº 4 del departamento judicial La Plata, fue objeto de un pedido de juri por parte de Yofe y del diputado Luciano Bugallo -ambos Coalición Cívica- en octubre del año pasado, acusado de intentar beneficiar a Jorge D’Onofrio en la causa VTV y fotomultas).

Laura Andino, por su parte, advirtió que "veo en esta causa lo mismo, ya que Camani tiene el modus operandi de usar un legislador, en mi caso Galimberti. El punto en común con Del Gaiso es que son opositores al peronismo. El mío es nacional, Del Gaiso, es de CABA. Son 2 legisladores que no legislan, pero con perfil mediático".

Para ella "el mecanismo es el mismo, el legislador, que tiene cobertura parlamentaria, se instala en los medios hablando monotemáticamente sobre un tema que nada tiene que ver, se instala ese tema y se replica en los medios, y en mi caso fue el descredito, y la sumisión. Con (Claudio) Tapia creo que buscan lo mismo".

--------------

Más noticias en Urgente24:

Educación: Decreto oficializado impone la sala de 3 años obligatoria desde 2027

Milei lanzó reelección para 2027 en Argentina: "después del 2031 no me ven más el pelo"

Fuerte división trumpista por entrar en guerra con Irán

Nunca antes: Lionel Messi y Donald Trump juntos en la Casa Blanca