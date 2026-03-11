Sonada arenga de Lourdes Arrieta: "Hoy necesitamos camaradería y empezar a pedir justicia"

A todo esto, detalló "pagos de seguros médicos, la falta de aceptación de coberturas pediátricas y las ausencias de resonancias magnéticas".

"Ha llegado la hora de los verdaderos patriotas"

En otro momento de su exposición, arengó a los damnificados afiliados a OSFA, que completen un formulario con información que remarcó "será llevado a la justicia" para devolverles la dignidad a sus afiliados.

Por último, enfatizó

Señores... hoy necesitamos camaradería y empezar a pedir justicia. Señores... hoy necesitamos camaradería y empezar a pedir justicia.

El video concluye con una imagen en sepia de Petri vestido de piloto militar.

Más notas de Urgente24

Vea la dura carta de advertencia de la FDA relacionada con Ozempic y efectos secundarios no notificados

Cáncer de mama: Qué es la biopsia mamaria asistida por vacío que está revolucionando el diagnóstico

No sólo cáncer de mama: Impacto por lo que la IA es capaz de detectar en la mamografía

Hay nueva forma de tratar el Parkinson: Japón acaba de aprobarla

Fuerte pedido de Richard Restak: "Si tiene más de 65 años, absténgase permanentemente del alcohol"

Gratis e inédito: Así será la gran maratón de cirugías de cataratas por 24 horas seguidas