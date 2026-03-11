La diputada nacional, Lourdes Arrieta, habló en una radio mendocina sobre la denuncia pública que realizó contra el exministro de Defensa y actual diputado Luis Petri, a quien responsabilizó por el “vaciamiento y desfinanciamiento” de la obra social de las Fuerzas Armadas, IOSFA/OSFA
OBRA SOCIAL MILITAR
Sonada arenga de Lourdes Arrieta: "Hoy necesitamos camaradería y empezar a pedir justicia"
Mediante un video en redes, la legisladora mendocina, Lourdes Arrieta, cargó contra el exministro Luis Petri por el "vaciamiento y desfinanciamiento de la obra social de las Fuerzas Armadas".
Según explicó, la obra social tenía superávit cuando Petri asumió, pero luego se generó una deuda de más de $240 mil millones y se tomó un préstamo de $40 mil millones al IAF, cuyos intereses aseguró terminan pagando las familias militares.
“A mí los afiliados me piden justicia. Si hay más que quieran levantar la voz y tienen pruebas, vamos a ir hasta la Justicia”, expresó Arrieta, y cuestionó que el exministro priorice eventos y marketing en lugar de dar explicaciones sobre la situación.
Pero la cuestión no quedó en esos términos. En un prolijo video, reclamó "a la familia militar" que la acompañe "a ponerle un freno, institucional, al vaciamiento y desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas".
Luego cargó contra el actual diputado Petri, a quien responsabilizó de disfrazarse de "Top Gun deshonrando el uniforme de piloto mientras existía una situación dramática en la obra social, nunca antes vista, donde no se entregan medicamentos oncológicos".
A todo esto, detalló "pagos de seguros médicos, la falta de aceptación de coberturas pediátricas y las ausencias de resonancias magnéticas".
"Ha llegado la hora de los verdaderos patriotas"
En otro momento de su exposición, arengó a los damnificados afiliados a OSFA, que completen un formulario con información que remarcó "será llevado a la justicia" para devolverles la dignidad a sus afiliados.
Por último, enfatizó
El video concluye con una imagen en sepia de Petri vestido de piloto militar.
