Fuerte pedido de Richard Restak: "Si tiene más de 65 años, absténgase permanentemente del alcohol"

Su primera residencia en psiquiatría también se realizó en la ciudad de Nueva York, en el Hospital Mount Sinai. A esto le siguieron dos residencias en Washington, DC: una residencia en psiquiatría en el Hospital Universitario de Georgetown y una residencia en neurología en el Hospital Universitario George Washington.

Carrera

Restak mantiene una práctica médica privada en neurología y neuropsiquiatría en Washington, DC, donde también es profesor clínico de neurología en la Facultad de Medicina y Salud de la Universidad del Hospital George Washington.

Hasta la fecha ha escrito 20 libros sobre diversos aspectos del cerebro humano; dos estuvieron en la lista de los más vendidos del New York Times. Su primer éxito de ventas, The Brain (1984), también fue el primer libro complementario que escribió para una serie de PBS. The Mind (1988) fue otro libro complementario de PBS y fue su segundo éxito de ventas. Ha escrito artículos para varios periódicos nacionales y ha aparecido en programas.de radio y televisión. Ha escrito docenas de artículos para periódicos nacionales, incluidos: The Washington Post, The New York Times, The Los Angeles Times, USA Today y The Huffington Post. Ha contribuido con entradas relacionadas con el cerebro y la neurociencia para la Encyclopædia Britannica y la Encyclopedia of Neuroscience.

Su etapa de docente universitario

Es profesor clínico de neurología en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad George Washington.

Como conferencista habitual, tanto a nivel nacional como internacional, ha presentado comentarios para Morning Edition y All Things Considered en National Public Radio y ha realizado numerosas apariciones en importantes programas de entrevistas de televisión, incluidos: Today Show, Good Morning America, Discovery Channel y PBS NewsHour.

Ha comparado como perito de la defensa en el sonado juicio de Mir Aimal Kasi, el ciudadano pakistaní acusado de los tiroteos de 1993 en la sede de la CIA en Langley, Virginia. Durante el juicio, Restak testificó que a Kasi le faltaban tejidos en los lóbulos frontales, un defecto congénito que afectaba su capacidad para juzgar las consecuencias de sus actos.

