Richard Restak, reconocido neurólogo estadounidense, alertó acerca del daño que causan bebidas como la cerveza en las neuronas, responsables de los procesos cognitivos.
NEUROLOGÍA
Fuerte pedido de Richard Restak: "Si tiene más de 65 años, absténgase permanentemente del alcohol"
Restak, quien en su último libro se atreve incluso a poner una fecha en la que se debería abandonar el consumo de alcohol por completo, ya que el daño que este le causa al cerebro es especialmente significativo en la vejez.
“El alcohol es una neurotoxina muy débil: daña las células nerviosas”, apuntó, y añadió que precisamente el cuerpo empieza a perder neuronas después de los 65 años, por lo que es clave cuidarlas para preservarlas, ya que estas son las responsables de la memoria, el pensamiento y otros procesos cognitivos.
Edad clave
Aunque son pocas las neuronas que se pierden a lo largo de la vida, entre un 2 y 4% según algunas investigaciones, proteger el cerebro es fundamental para tener una vez activa y saludable: “Si tiene 65 años o más, le recomiendo encarecidamente que se abstenga total y permanentemente del alcohol”, señaló el doctor.
¿Quién es Richard Restak?
Richard Restak, nacido en 1942, es un neurólogo, neuropsiquiatra, autor y profesor estadounidense. Restak se graduó en el Gettysburg College y en la Facultad de Medicina de la Universidad de Georgetown. Richard Restak realizó su formación de posgrado en el Hospital St. Vincent (Manhattan) de la ciudad de Nueva York, donde realizó sus prácticas.
Su primera residencia en psiquiatría también se realizó en la ciudad de Nueva York, en el Hospital Mount Sinai. A esto le siguieron dos residencias en Washington, DC: una residencia en psiquiatría en el Hospital Universitario de Georgetown y una residencia en neurología en el Hospital Universitario George Washington.
Carrera
Restak mantiene una práctica médica privada en neurología y neuropsiquiatría en Washington, DC, donde también es profesor clínico de neurología en la Facultad de Medicina y Salud de la Universidad del Hospital George Washington.
Hasta la fecha ha escrito 20 libros sobre diversos aspectos del cerebro humano; dos estuvieron en la lista de los más vendidos del New York Times. Su primer éxito de ventas, The Brain (1984), también fue el primer libro complementario que escribió para una serie de PBS. The Mind (1988) fue otro libro complementario de PBS y fue su segundo éxito de ventas. Ha escrito artículos para varios periódicos nacionales y ha aparecido en programas.de radio y televisión. Ha escrito docenas de artículos para periódicos nacionales, incluidos: The Washington Post, The New York Times, The Los Angeles Times, USA Today y The Huffington Post. Ha contribuido con entradas relacionadas con el cerebro y la neurociencia para la Encyclopædia Britannica y la Encyclopedia of Neuroscience.
Su etapa de docente universitario
Es profesor clínico de neurología en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad George Washington.
Como conferencista habitual, tanto a nivel nacional como internacional, ha presentado comentarios para Morning Edition y All Things Considered en National Public Radio y ha realizado numerosas apariciones en importantes programas de entrevistas de televisión, incluidos: Today Show, Good Morning America, Discovery Channel y PBS NewsHour.
Ha comparado como perito de la defensa en el sonado juicio de Mir Aimal Kasi, el ciudadano pakistaní acusado de los tiroteos de 1993 en la sede de la CIA en Langley, Virginia. Durante el juicio, Restak testificó que a Kasi le faltaban tejidos en los lóbulos frontales, un defecto congénito que afectaba su capacidad para juzgar las consecuencias de sus actos.
