Heineken vendió menos cerveza en 2025 y acelera miles de despidos a nivel global

Heineken 2P

Menos alcohol, menos cerveza

Si bien el consumo de bebidas alcohólicas sigue en leve crecimiento a nivel mundial, se han instalado tendencias que oficiaron de freno. Principalmente, los consumidores de los países más desarrollados comenzaron a optar por dietas más planificadas y controladas, excluyendo los ultraprocesados en una explosión por la moda “fitness”.

Esto último ha tenido un alto impacto en las generaciones más jóvenes, que a diferencia de las anteriores, comenzaron a demorar su interacción con las bebidas alcohólicas. A ello se suma el panorama económico individual, donde los consumidores deben resignar ciertos bienes en pos de acceder a otros de primera necesidad.

Otro factor de incidencia en la merma del consumo son las campañas activas de concientización. Con cada vez más oferta para el control de adicciones, las bebidas alcohólicas comenzaron a ser tratadas como sustancias de consumo compulsivo por parte del sector de la salud.

Estas tendencias se vieron reflejadas en reportes recientes de ventas de la industria alcohólica a nivel mundial, con una merma de alrededor del 1% englobando todas las categorías. Según la OMS, el consumo de esta sustancia se ha ido frenando progresivamente, acumulando un negativo del 12% entre 2010 y 2022.

La cerveza ya no tendrá suba de impuestos al igual que el vino. Foto: Web

Qué pasa en Argentina

En Argentina, la cerveza atraviesa una contracción principalmente impulsada por la crisis económica. En 2025, el consumo per cápita de cerveza se ubicó en torno a los 35 litros por persona, cuando el promedio reciente estaba más arriba, en torno a los 42 litros.

Durante todo el 2025, se estimó una comercialización cercana a los 1.500 millones de litros. Esa cantidad derivó en cifras rojas para las principales cervecerías del país, en un mercado estimado en 4.600 millones de dólares.

Más noticias en Urgente24:

Estalló la bomba en Rosario: Escala la tensión con la policía y hay nuevo 'sirenazo'

"En el último año se produjeron 5 suicidios de policías santafesinos y luego evitamos un 6to caso"

Reforma Laboral: El Gobierno sacó el capítulo de Ganancias y otras 27 modificaciones para poder aprobarla

IPC de enero en 2,9%: La inflación acumuló 8 meses de suba