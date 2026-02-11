Heineken vendió menos cerveza en 2025 y acelera miles de despidos a nivel global

Una de las empresas más grandes del mundo en materia de cerveza, la neerlandesa Heineken, anunció en las últimas horas la activación de un plan de 6.000 despidos globales para adecuar sus operaciones a la realidad del mercado. Con una caída de las ventas registrada en 2025, la compañía apuntaría a reducir costos afectando sus operaciones internacionales.
El plan, que se desplegará por un periodo de dos años, llega a modo de respuesta a la caída de las ventas de bebidas alcohólicas que la industria habría sufrido durante el año pasado. En el caso de Heineken, reportes oficiales dieron cuenta de un desplome del 2,4% en las ventas globales de sus marcas, lo que derivó en la decisión ejecutiva.
Los despidos estarían principalmente concentrados en las fábricas europeas. Actualmente, Heineken emplea en torno a 87.000 personas en todo el mundo, además de fabricar marcas alternativas como Tecate, Guinness y Amstel, entre otras.
La empresa holandesa es la segunda cervecera más grande del mundo, tan solo por detrás de la gigante AB InBev de Bélgica. Su facturación se desplomó un 4,7% interanual el año pasado, con ingresos registrados por 34.200 millones de euros.
A pesar de la caída, el beneficio neto de la operación anual de Heineken fue positivo, con 4,9% de crecimiento hacia la zona de los 2.700 millones de euros.
Menos alcohol, menos cerveza
Si bien el consumo de bebidas alcohólicas sigue en leve crecimiento a nivel mundial, se han instalado tendencias que oficiaron de freno. Principalmente, los consumidores de los países más desarrollados comenzaron a optar por dietas más planificadas y controladas, excluyendo los ultraprocesados en una explosión por la moda “fitness”.
Esto último ha tenido un alto impacto en las generaciones más jóvenes, que a diferencia de las anteriores, comenzaron a demorar su interacción con las bebidas alcohólicas. A ello se suma el panorama económico individual, donde los consumidores deben resignar ciertos bienes en pos de acceder a otros de primera necesidad.
Otro factor de incidencia en la merma del consumo son las campañas activas de concientización. Con cada vez más oferta para el control de adicciones, las bebidas alcohólicas comenzaron a ser tratadas como sustancias de consumo compulsivo por parte del sector de la salud.
Estas tendencias se vieron reflejadas en reportes recientes de ventas de la industria alcohólica a nivel mundial, con una merma de alrededor del 1% englobando todas las categorías. Según la OMS, el consumo de esta sustancia se ha ido frenando progresivamente, acumulando un negativo del 12% entre 2010 y 2022.
Qué pasa en Argentina
En Argentina, la cerveza atraviesa una contracción principalmente impulsada por la crisis económica. En 2025, el consumo per cápita de cerveza se ubicó en torno a los 35 litros por persona, cuando el promedio reciente estaba más arriba, en torno a los 42 litros.
Durante todo el 2025, se estimó una comercialización cercana a los 1.500 millones de litros. Esa cantidad derivó en cifras rojas para las principales cervecerías del país, en un mercado estimado en 4.600 millones de dólares.
