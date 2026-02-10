Nafta con super descuentos del 30% y hasta $40.000 de reintegro en febrero

nafta-descuento

A ese esquema base se le agregan los acuerdos bancarios. Macro, Galicia, Comafi, Nación, Santander, ICBC, Ciudad e Hipotecario ofrecen descuentos que van del 10% al 30%, con topes semanales que, bien usados, permiten escalar hasta los $40.000 de reintegro mensual, especialmente en categorías premium y black.

Shell y sus promociones en nafta y gasoil: Qué días conviene cargar

Shell concentra gran parte de sus beneficios en el uso de Shell Box, su app oficial. Los miércoles, quienes pagan desde la aplicación acceden a un 10% de descuento en combustibles V-Power, con un tope semanal de $4.000.

A eso se suman convenios con tarjetas y bancos. La Tarjeta 365 ofrece rebajas de lunes a viernes, mientras que Banco Nación, Comafi, Ciudad y Galicia replican esquemas similares a los de YPF, con descuentos del 20% y 30% en días puntuales.

Un dato no menor es la alianza con Jumbo+ y Vea Ahorro, que suma un 5% extra pagando con Cencopay, ideal para quienes ya usan ese ecosistema.

Axion Energy: Qué descuentos en combustible ofrece en febrero

Axion apuesta fuerte a su app ON. Los usuarios pueden acceder a un 10% de descuento los lunes y viernes en combustibles Quantium, con topes mensuales que llegan a $12.000, según el nivel dentro del programa.

Si bien el porcentaje es menor al de otras petroleras en días específicos, la ventaja está en la previsibilidad y en la facilidad de uso. Para quienes cargan siempre en Axion, el ahorro sostenido a lo largo del mes termina siendo significativo.

Puma Energy y los descuentos en nafta que suman puntos y reintegros

Puma Energy mantiene una de las propuestas más simples y directas. Con la app Puma Pris, ofrece 10% de descuento todos los miércoles y viernes en nafta súper, premium e Ion Diesel, hasta 50 litros por día.

Además del descuento directo, el sistema de puntos permite canjear vouchers de hasta $20.000, lo que suma un ahorro indirecto pero muy valorado por los usuarios frecuentes. También acá aparecen los convenios con Banco Comafi y Galicia, que permiten escalar los reintegros mensuales.

estaciones de servicio, aumento de nafta 2

¿Cómo ahorrar hasta $40.000 en nafta y gasoil durante febrero?

Llegar al número mágico de $40.000 de ahorro en combustible es estrategia. La clave está en pensar el mes como un todo y no cada carga por separado.

Las promociones con tope semanal alto, como las de Banco Comafi para clientes Único Black o Premium, permiten ahorrar hasta $10.000 por semana. En un febrero completo, eso se traduce en el máximo mensual.

Cargar siempre el día correcto, pagar exclusivamente con la app o billetera habilitada y no pasarse del tope son detalles que marcan la diferencia. También es fundamental verificar que la estación esté adherida, ya que no todas las bocas participan de todas las promos.

Otros descuentos en combustible que siguen vigentes en febrero

Además de las grandes petroleras, hay bancos y billeteras que suman beneficios extra. Credicoop, Supervielle, Patagonia y Columbia lanzaron promos puntuales con descuentos del 15% al 25%, mientras que Mercado Pago sorprendió con un 30% de ahorro en determinados días y estaciones.

