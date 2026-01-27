San Lorenzo 1-0 Gimnasia (M): un Lobo atrevido se quedó sin nafta y el Ciclón aprovechó

San Lorenzo venció 1-0 a Gimnasia de Mendoza por la fecha 2 de la Zona A del Torneo Apertura 2026 . El Ciclón se impuso, de visitante, frente a uno de los recién ascendidos. Diego Herazo convirtió para el equipo porteño, tras una buena jugada de Alexis Cuello .

San Lorenzo volvió airoso de tierras cuyanas. En el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie , el equipo de Damián Ayude logró sacar adelante un pasaje que se le hizo cuesta arriba.

Sin embargo, en medio de su caos institucional, el conjunto azulgrana dio muestras de que lo más ordenado que tiene el club es lo que sucede dentro del campo de juego.

Mientras que debía recuperarse de la derrota ante Lanús en la primera fecha, enfrente tenía a un envalentonado Gimnasia que venía de dar el batacazo ante Central Córdoba, en su debut en la Primera División tras 40 años.

Damián Ayude aporta orden y calma desde el otro lado de la línea de cal

El DT de San Lorenzo, Damián Ayude, durante el partido en el que su equipo enfrenta a Independiente en el estadio Libertadores de América por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol

El equipo mendocino demostró, justamente, valentía. Corajudo, se le plantó de igual a igual a San Lorenzo y lo sometió de entrada. Apoyado por su gente, fue mejor en el juego que su rival y tuvo chances claras de gol. Sin embargo, no pudo traducirlo en goles.

2026_01_260122734 El Lobo venía de dar el batacazo en Santiago del Estero FOTO: (X/REDES@GimnasiaMendoza)/NA.

Atrevido, el Lobo demostró intensidad para generar ataques y ganar duelos. Pero como no pudo convertir, el marcador quedó en cero y, luego, esa intensidad le pasó factura.

Se fue quedando sin nafta, cansado, ante un Ciclón que pudo resistir los embates y lograr arrimarse al arco de Rigamonti con poco. Con poco y con Alexis Cuello, el futbolista buscado por Boca Juniors este mercado de pases, que a pura potencia y osadía se las arregló para generar situaciones de peligro.

Una de ellas fue, justamente, la del gol. Armó una buena jugada personal, poco ortodoxa pero efectiva, y sacó el centro rasante para que Diego Herazo la empuje debajo del arco.

Gimnasia de Mendoza se enfrenta a San Lorenzo en el estadio Víctor Legrotaglie, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional - FOTO (XREDES@SanLorenzo)NA Herazo marcó al minuto 70' FOTO (XREDES@SanLorenzo)NA

"El primer tiempo nos costó acomodarnos. Nos dimos cuenta a tiempo, pudimos soportar esos minutos que la pasamos mal y nos llevamos un triunfo que vinimos a buscar y fuimos justos merecedores", señaló Cuello tras el triunfo.

"La entrada de Diego -Herazo- ayudó un montón al equipo", concluyó.

San Lorenzo se llevó una victoria importantísima de Mendoza.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: San Lorenzo venció 1-0 a Gimnasia de Mendoza

Live Blog Post ¡GOL DE SAN LORENZO! VIDEO: Herazo la empuja abajo del arco tras una buena jugada de Cuello Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2016308867739582856&partner=&hide_thread=false EL GOL DE HERAZO PARA LA VICTORIA PARCIAL DE SAN LORENZO#LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/nPPI8JNK9H — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 28, 2026

Live Blog Post ¡Simoni reventó el caño y casi marca para el Lobo! El delantero aprovechó bien su contragolpe, pero le faltó la estocada final San Lorenzo sufre los contragolpes de Gimnasia, que ahora casi convierte con el derechazo de Simoni.

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post Por qué San Lorenzo está sufriendo en el borde del área Gimnasia logra hundir al Ciclón atacando por los costados. Llega hasta el fondo y suele tirar el centro hacia atrás, para complementar con un muy buen trabajo colectivo: la llegada de los volantes para rematar. Por ahora, los disparos se fueron desviados y el Lobo no puede traducirlos en goles.

Live Blog Post El partido se vuelve impreciso de los dos lados: el Lobo no está tan fino como al comienzo, y el Ciclón pisa mejor

Live Blog Post ¡Qué atajada de Gill para salvar al Ciclón! VIDEO: Sánchez sacó un zurdazo que se metía por el palo izquierdo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2016288532348768458&partner=&hide_thread=false LA ATAJADA DE ORLANDO GILL EN SAN LORENZO#LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/EEPnGrLxdc — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 27, 2026 VER +

Live Blog Post Gimnasia le juega de igual a igual a San Lorenzo y ya se acercó varias veces al arco del Ciclón

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post Cuándo fue la última vez que se enfrentaron San Lorenzo y Gimnasia de Mendoza El último antecedente entre ambos equipos es de 1984, en el Torneo Nacional de aquel año. El partido terminó igualado 1-1.

Live Blog Post Formaciones confirmadas en Gimnasia y San Lorenzo Gimnasia: Rigamonti; Paredes, González, Carrera, Saavedra; Linares, Lencioni, Sánchez; Ceballos, Rodríguez, Simoni San Lorenzo: Gill; Herrera, Romaña, Hernández, R. Pagano; Perruzzi, Insaurralde, Tripichio, Cerutti; Guilli, Cuello VER +

Live Blog Post "Quiero demostrar que me queda mucho fútbol": el refuerzo de jerarquía que incorporó San Lorenzo está lleno de ilusión Luciano Vietto llegó al Ciclón como jugador libre. Su paso por Racing no fue el deseado; entre lesiones y poca consideración por parte de Gustavo Costas, Vietto no tuvo rodaje en la Academia. Con 32 años, está confiado en demostrar que aun le queda "mucho fútbol", y se mostró contento con la conversación que ya tuvo con el DT: "Fue una gran charla. No de fútbol pero sí de las intenciones. Le dije que quería seguir jugando, que quiero reencontrarme conmigo mismo en lo futbolístico y que voy a hacer ese esfuerzo para el club". VER +

Live Blog Post El 9 de Boca que está a préstamo en Gimnasia y ya debutó con un gol Valentino Simoni fue el encargado de darle el triunfo al Lobo mendocino en su regreso, tras 40 años, a la Primera División. Gimnasia venció en la fecha 1 del Torneo Apertura a Central Córdoba y de visitante. El gol lo marcó Simoni, delantero de Boca que salió a préstamo por un año en este mercado de pases. Goleador de la Reserva del Xeneize, no encontraba lugar para subir a un primer equipo que cuenta con Cavani, Giménez y Merentiel. Dio la casualidad de que, tras su salida, increíblemente todos esos delanteros se lesionaron y Boca se quedó sin 9. Aun así, Simoni no se lamenta: "No tenía lugar ahí. Ahora vengo acá a poder ayudar, estoy agradecido por el lugar que me están dando". VER +

Live Blog Post Gimnasia de Mendoza sorprendió a todos con su victoria frente a Central Córdoba El Lobo mendocino dio el batacazo. Fue a jugar a Santiago del Estero ante Central Córdoba y le ganó 1-0. El gol lo hizo Valentino Simoni, delantero de la Reserva de Boca que está a préstamo del Xeneize por un año.

Live Blog Post San Lorenzo debutó con una derrota amarga ante Lanús El Ciclón cayó 3-2 ante el Granate en la fecha 1. El doblete de Alexis Cuello no fue suficiente para el equipo de Damián Ayude, ya que los de Mauricio Pellegrino se impusieron con goles de Castillo, Izquierdoz y Moreno.