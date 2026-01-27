San Lorenzo venció 1-0 a Gimnasia de Mendoza por la fecha 2 de la Zona A del Torneo Apertura 2026. El Ciclón se impuso, de visitante, frente a uno de los recién ascendidos. Diego Herazo convirtió para el equipo porteño, tras una buena jugada de Alexis Cuello.
San Lorenzo 1-0 Gimnasia (M): un Lobo atrevido se quedó sin nafta y el Ciclón aprovechó
San Lorenzo venció a Gimnasia de Mendoza por la fecha 2 de la Zona A del Torneo Apertura. Diego Herazo marcó el único gol del encuentro.
21:56
Final del partido: San Lorenzo venció 1-0 a Gimnasia de Mendoza
21:29
¡GOL DE SAN LORENZO! VIDEO: Herazo la empuja abajo del arco tras una buena jugada de Cuello
21:17
¡Simoni reventó el caño y casi marca para el Lobo! El delantero aprovechó bien su contragolpe, pero le faltó la estocada final
21:03
Comienza el 2T
20:47
Final del 1T
20:39
Por qué San Lorenzo está sufriendo en el borde del área
20:32
El partido se vuelve impreciso de los dos lados: el Lobo no está tan fino como al comienzo, y el Ciclón pisa mejor
20:14
¡Qué atajada de Gill para salvar al Ciclón! VIDEO: Sánchez sacó un zurdazo que se metía por el palo izquierdo
20:08
Gimnasia le juega de igual a igual a San Lorenzo y ya se acercó varias veces al arco del Ciclón
20:00
Comienza el partido
19:55
Cuándo fue la última vez que se enfrentaron San Lorenzo y Gimnasia de Mendoza
19:45
Formaciones confirmadas en Gimnasia y San Lorenzo
19:18
"Quiero demostrar que me queda mucho fútbol": el refuerzo de jerarquía que incorporó San Lorenzo está lleno de ilusión
19:08
El 9 de Boca que está a préstamo en Gimnasia y ya debutó con un gol
19:07
Gimnasia de Mendoza sorprendió a todos con su victoria frente a Central Córdoba
19:06
San Lorenzo debutó con una derrota amarga ante Lanús
19:05
TV: Dónde ver Gimnasia de Mendoza vs. San Lorenzo
San Lorenzo volvió airoso de tierras cuyanas. En el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, el equipo de Damián Ayude logró sacar adelante un pasaje que se le hizo cuesta arriba.
Sin embargo, en medio de su caos institucional, el conjunto azulgrana dio muestras de que lo más ordenado que tiene el club es lo que sucede dentro del campo de juego.
Mientras que debía recuperarse de la derrota ante Lanús en la primera fecha, enfrente tenía a un envalentonado Gimnasia que venía de dar el batacazo ante Central Córdoba, en su debut en la Primera División tras 40 años.
El equipo mendocino demostró, justamente, valentía. Corajudo, se le plantó de igual a igual a San Lorenzo y lo sometió de entrada. Apoyado por su gente, fue mejor en el juego que su rival y tuvo chances claras de gol. Sin embargo, no pudo traducirlo en goles.
Atrevido, el Lobo demostró intensidad para generar ataques y ganar duelos. Pero como no pudo convertir, el marcador quedó en cero y, luego, esa intensidad le pasó factura.
Se fue quedando sin nafta, cansado, ante un Ciclón que pudo resistir los embates y lograr arrimarse al arco de Rigamonti con poco. Con poco y con Alexis Cuello, el futbolista buscado por Boca Juniors este mercado de pases, que a pura potencia y osadía se las arregló para generar situaciones de peligro.
Una de ellas fue, justamente, la del gol. Armó una buena jugada personal, poco ortodoxa pero efectiva, y sacó el centro rasante para que Diego Herazo la empuje debajo del arco.
"El primer tiempo nos costó acomodarnos. Nos dimos cuenta a tiempo, pudimos soportar esos minutos que la pasamos mal y nos llevamos un triunfo que vinimos a buscar y fuimos justos merecedores", señaló Cuello tras el triunfo.
"La entrada de Diego -Herazo- ayudó un montón al equipo", concluyó.
San Lorenzo se llevó una victoria importantísima de Mendoza.
