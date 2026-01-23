San Lorenzo confirmó el futuro de Alexis Cuello tras la última oferta de Boca

La primera oferta de Boca fue de 2,5 millones de dólares brutos por el 60% de la ficha de Alexis Cuello, mientras que por otra parte el Xeneize llegó a un acuerdo con Almagro que es quien tiene el otro 40% de la ficha. El Ciclón indicó que no era el número que pretendían y expresó que había interés en negociar arrancando en un piso de 3 millones de dólares libres de impuestos.