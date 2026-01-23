Boca comenzará su camino en el Torneo Apertura sin caras nuevas, aunque Juan Román Riquelme mantiene negociaciones abiertas para sumar refuerzos para el equipo de Claudio Úbeda. Uno de los futbolistas por los que quiere es Alexis Cuello y finalmente San Lorenzo tomó una decisión tras la última propuesta enviada por el Xeneize.
San Lorenzo confirmó el futuro de Alexis Cuello tras la última oferta de Boca
El nombre de Alexis Cuello apareció en el radar de Boca luego de que su representante se lo ofreciera a Juan Román Riquelme y el presidente Xeneize rápidamente se mostró interesado. Fue el agente el que comenzó el ida y vuelta entre clubes para tratar de llegar a un acuerdo y finalmente terminó por darse la negociación formal de club a club.
La primera oferta de Boca fue de 2,5 millones de dólares brutos por el 60% de la ficha de Alexis Cuello, mientras que por otra parte el Xeneize llegó a un acuerdo con Almagro que es quien tiene el otro 40% de la ficha. El Ciclón indicó que no era el número que pretendían y expresó que había interés en negociar arrancando en un piso de 3 millones de dólares libres de impuestos.
Todo quedó frenado por unos días y luego de que se cayera la llegada de Marino Hinestroza, Boca aceleró nuevamente por Alexis Cuello con una oferta de 3 millones de dólares, pero brutos, por el 60% de la ficha. En San Lorenzo no tomaron para nada bien esta propuesta ya que desde un primer momento indicaron cuál era el monto establecido para tratar el traspaso.
Alexis Cuello se queda en San Lorenzo
Sergio Costantino, presidente transitorio de San Lorenzo, habló en el día de ayer en conferencia de prensa y dejó en claro la postura del club. “Las propuestas por Cuello y Romaña (lo quería River) no se cerraron porque no eran el precio que pretende el club. San Lorenzo no está de remate. Si San Lorenzo está mal económicamente, tampoco tiene que ser pisoteado. Los jugadores tienen un valor y es lo que opinamos nosotros y toda la Comisión Directiva”, expresó.
En Boca aún no recibieron formalmente la respuesta al a última oferta pero ya saben en Brandsen 805 que San Lorenzo no largará a Alexis Cuello ante esa oferta y Juan Román Riquelme ya tomó la decisión de no elevar una nueva propuesta. Ahora el Xeneize está tratando de destrabar las llegadas de Ángel Romero, Kevin Serna y aparece en carpeta Rodrigo Azumendi, hombre de Banfield, por el que ya hay negociaciones iniciadas.
