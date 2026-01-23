Detención en Venezuela: Por qué el Gobierno ve lejana la liberación del gendarme Nahuel Gallo

En ese contexto, la estrategia del Ejecutivo es mantener un perfil bajo en lo público y un seguimiento técnico constante para evitar interferencias que puedan complicar las gestiones. En el Gobierno consideran que la situación de Gallo está atada a la evolución política interna de Venezuela y a una transición que describen como lenta y todavía incierta.

La estrategia del Gobierno

Aunque en algunos despachos oficiales se especula con que la liberación podría concretarse este 2026, subrayan que se trata de estimaciones preliminares y sujetas a múltiples variables. La reciente liberación de un empleado venezolano de la embajada argentina en Caracas, tras más de un año detenido, es vista como un antecedente positivo, pero insuficiente para anticipar un desenlace similar en el corto plazo.

El oficialismo también sigue de cerca la relación entre Estados Unidos y el gobierno venezolano, y entiende que los tiempos de cualquier negociación estarán condicionados al cumplimiento de acuerdos previos.

“Primero habrá que ver si se respetan los compromisos asumidos. El conflicto todavía no está cerrado”, advierten en Nación.

En paralelo, la mesa chica de Javier Milei mantiene contactos formales e informales con el Departamento de Estado norteamericano, encabezado por Marco Rubio. En ese marco, el Gobierno evita alinearse abiertamente con figuras de la oposición venezolana como Edmundo González Urrutia o María Corina Machado, al considerar que no cuentan con un respaldo explícito de Washington. En Balcarce 50 esperan que emerjan nuevos actores políticos con mayor consenso internacional.

Venezuela complicada

El propio Milei volvió a referirse públicamente al caso tras su participación en el Foro de Davos. “Estamos particularmente preocupados por la situación de Nahuel Gallo, pero tenemos esperanza de que, a medida que evolucione el escenario, pueda volver a la Argentina”, afirmó el Presidente, sin dar precisiones sobre plazos.

Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene vigente la recomendación de no viajar a Venezuela y reforzó las restricciones migratorias para impedir el ingreso al país de personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro. Desde el Ejecutivo ratifican, además, su respaldo a las acciones que impulse Estados Unidos en territorio venezolano.

Con un escenario regional en movimiento y escaso margen de maniobra directa, el Gobierno argentino opta por la cautela y la espera. La liberación de Nahuel Gallo, coinciden en Casa Rosada, no será inmediata y dependerá de una trama geopolítica que excede las decisiones locales.

