Con los ojos puestos en Irán, el FMI proyecta un crecimiento mundial de 3,3% para 2026

El precio del petróleo viene bajando. Y esa tendencia se tiene en cuenta en la proyección 2026. En el caso de Venezuela, la pregunta es si la producción podría modificarse. Irán exporta el 1,5% del petróleo que se consume en el mundo, por lo que podría afectar el precio del crudo. Cualquier afección al Estrecho de Ormuz podría dar volatilidad a la cotización. El precio del petróleo viene bajando. Y esa tendencia se tiene en cuenta en la proyección 2026. En el caso de Venezuela, la pregunta es si la producción podría modificarse. Irán exporta el 1,5% del petróleo que se consume en el mundo, por lo que podría afectar el precio del crudo. Cualquier afección al Estrecho de Ormuz podría dar volatilidad a la cotización.

Dicho eso, el informe plantea que el precio del petróleo podría disminuir 8,5% en 2026:

Los precios del petróleo permanecen en niveles bajos y se prevé que disminuyan aún más debido al flojo crecimiento de la demanda mundial y al fuerte crecimiento de la oferta. Sin embargo, los productores de más alto costo, la acumulación estratégica de China y la estrategia de la OPEP+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo más ciertos países no miembros) proporcionan un precio mínimo flexible que evitará un desplome de los precios. Se prevé que los precios del gas natural se mantengan relativamente contenidos en razón de una menor demanda de energía debida a la incertidumbre, las metas de almacenamiento más flexibles de la Unión Europea (UE) y las perspectivas de una oferta abundante de gas natural licuado a medio plazo. Los precios del petróleo permanecen en niveles bajos y se prevé que disminuyan aún más debido al flojo crecimiento de la demanda mundial y al fuerte crecimiento de la oferta. Sin embargo, los productores de más alto costo, la acumulación estratégica de China y la estrategia de la OPEP+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo más ciertos países no miembros) proporcionan un precio mínimo flexible que evitará un desplome de los precios. Se prevé que los precios del gas natural se mantengan relativamente contenidos en razón de una menor demanda de energía debida a la incertidumbre, las metas de almacenamiento más flexibles de la Unión Europea (UE) y las perspectivas de una oferta abundante de gas natural licuado a medio plazo.

Las estimaciones de crecimiento para Argentina y la región

El FMI mantuvo su proyección de crecimiento para Argentina de 4% para 2026 y 2027.

Para América Latina, el FMI espera “que el crecimiento se modere al 2,2% en 2026 y que repunte hasta el 2,7% en 2027, conforme los países de la región se aproximan al nivel potencial desde diferentes posiciones cíclicas”.

Estimación de crecimiento para otras economías

El FMI espera que el producto de Brasil crezca 1,6% este año, 0,3 puntos menos de lo que proyectaba a fines de 2025. Para China, la estimación es un crecimiento de 4,5% para 2026 y de 2,4% para Estados Unidos.

El FMI espera que las economías avanzadas crezcan 1,8% en conjunto durante este año, mientras que las emergentes (dentro de las que considera a China, India, Brasil y México) lo hagan por 4,5%

Inflación mundial

El FMI estima:

Se prevé que el nivel general de inflación mundial descienda de un 4,1% estimado en 2025 hasta un 3,8% en 2026 y un 3,4% en 2027. Las proyecciones de inflación también se mantienen prácticamente sin cambios con respecto a las de octubre y hacen pensar que la inflación retornará al nivel fijado como meta de forma más gradual en Estados Unidos que en otras de las principales economías. Se prevé que el nivel general de inflación mundial descienda de un 4,1% estimado en 2025 hasta un 3,8% en 2026 y un 3,4% en 2027. Las proyecciones de inflación también se mantienen prácticamente sin cambios con respecto a las de octubre y hacen pensar que la inflación retornará al nivel fijado como meta de forma más gradual en Estados Unidos que en otras de las principales economías.

Paralelamente a las estimaciones del organismo internacional, durante la conferencia se destacó que los posibles acontecimientos políticos en Irán, la implementación de aranceles comerciales y el mantenimiento de la independencia de los Bancos Centrales son factores clave que pueden mover la aguja de las proyecciones realizadas.

Más noticias en Urgente24

Miércoles 21/01 en AFA: Claudio Tapia anuncia la distribución de dinero 2026 a los clubes

En Jesús María, Lali Espósito le ganó la batalla cultural a Javier Milei

Javier Milei dice que va con Donald Trump pero su gente va con Xi Jinping

El BCRA dice tener reservas de US$ 44.800 millones pero estarían en rojo por US$ 20.000 millones

2026, la odisea de Javier Milei