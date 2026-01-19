El FMI presentó la actualización de perspectivas de la economía mundial. El organismo proyecta que la economía mundial crezca 3,3% en 2026, 0,2 puntos porcentuales más desde su última estimación. Para 2027, la proyección de crecimiento se mantuvo en 3,2%.
ECONOMÍA MUNDIAL
Con los ojos puestos en Irán, el FMI proyecta un crecimiento mundial de 3,3% para 2026
El FMI reveló su actualización de perspectivas sobre crecimiento. Se espera que baje el precio del petróleo 8,5%. La proyección para Argentina.
Este aumento se da luego de registrar que el crecimiento en 2025 se mantuvo a pesar de las “disrupciones” comerciales y tensiones políticas que primaron el año pasado. Así lo expresó Pierre-Olivier Gourinchas, director de Investigación del FMI, durante la presentación del informe en el Banco Nacional de Bélgica.
El informe del FMI plantea que este crecimiento se podrá dar por diferentes motivos:
Venezuela e Irán en la economía internacional
Los eventos internacionales actuales, como una situación geopolítica tensa, podrían impactar en la economía internacional. “Son malos para la inversión y para el consumo”, dijo Gourinchas. En 2025 fue uno de los motivos que afectó a la economía. Y agregó:
Dicho eso, el informe plantea que el precio del petróleo podría disminuir 8,5% en 2026:
Las estimaciones de crecimiento para Argentina y la región
El FMI mantuvo su proyección de crecimiento para Argentina de 4% para 2026 y 2027.
Para América Latina, el FMI espera “que el crecimiento se modere al 2,2% en 2026 y que repunte hasta el 2,7% en 2027, conforme los países de la región se aproximan al nivel potencial desde diferentes posiciones cíclicas”.
Estimación de crecimiento para otras economías
El FMI espera que el producto de Brasil crezca 1,6% este año, 0,3 puntos menos de lo que proyectaba a fines de 2025. Para China, la estimación es un crecimiento de 4,5% para 2026 y de 2,4% para Estados Unidos.
El FMI espera que las economías avanzadas crezcan 1,8% en conjunto durante este año, mientras que las emergentes (dentro de las que considera a China, India, Brasil y México) lo hagan por 4,5%
Inflación mundial
El FMI estima:
Paralelamente a las estimaciones del organismo internacional, durante la conferencia se destacó que los posibles acontecimientos políticos en Irán, la implementación de aranceles comerciales y el mantenimiento de la independencia de los Bancos Centrales son factores clave que pueden mover la aguja de las proyecciones realizadas.
