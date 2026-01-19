urgente24
Este supermercado remata electrodomésticos con hasta 30% de descuento

Un reconocido supermercado está liquidando electrodomésticos y hay de todo para aprovechar. No te lo pierdas.

19 de enero de 2026 - 08:49
Supermercado liquida todo tipo de electrodomésticos.

Si querés renovar tus electrodomésticos pero sin gastar de más, entonces este es el supermercado que vas a tener que visitar. El mismo se encuentra liquidando varios artículos con hasta 30% de descuento y arrasa como ninguno. Lo mejor es que tu bolsillo no va a sufrir tanto.

Los electrodomésticos siempre son necesarios y mucho más si necesitás renovar alguno de ellos. Este supermercado tiene descuentos en una amplia variedad de artículos y marcas, lo cual hace que tu bolsillo no sufra demasiado.

image

Electrodomésticos con descuentos en este supermercado

El supermercado Coto liquida varios artículos en su tienda online y podés encontrar una enorme cantidad de ofertas. Lo mejor es que hay para todos los gustos y bolsillos, lo cual es imprescindible en estos tiempos.

Podés encontrar lavarropas a menos de $600.000, microondas por menos de $130.000, pequeños electrodomésticos como sangucheras, tostadoras o cafeteras y mucho más.

Los miembros de la Comunidad Coto acceden a descuentos especiales y dependiendo del valor del producto contás con 3 o 6 cuotas sin interés. Una forma de comprar pero sin la necesidad de gastar de más.

