Si querés renovar tus electrodomésticos pero sin gastar de más, entonces este es el supermercado que vas a tener que visitar. El mismo se encuentra liquidando varios artículos con hasta 30% de descuento y arrasa como ninguno. Lo mejor es que tu bolsillo no va a sufrir tanto.
OFERTAS BOMBA
Este supermercado remata electrodomésticos con hasta 30% de descuento
Un reconocido supermercado está liquidando electrodomésticos y hay de todo para aprovechar. No te lo pierdas.
Los electrodomésticos siempre son necesarios y mucho más si necesitás renovar alguno de ellos. Este supermercado tiene descuentos en una amplia variedad de artículos y marcas, lo cual hace que tu bolsillo no sufra demasiado.
Electrodomésticos con descuentos en este supermercado
El supermercado Coto liquida varios artículos en su tienda online y podés encontrar una enorme cantidad de ofertas. Lo mejor es que hay para todos los gustos y bolsillos, lo cual es imprescindible en estos tiempos.
Podés encontrar lavarropas a menos de $600.000, microondas por menos de $130.000, pequeños electrodomésticos como sangucheras, tostadoras o cafeteras y mucho más.
Los miembros de la Comunidad Coto acceden a descuentos especiales y dependiendo del valor del producto contás con 3 o 6 cuotas sin interés. Una forma de comprar pero sin la necesidad de gastar de más.
——————————
Otras lecturas de Urgente24:
Furor por el outlet de Buenos Aires que tiene 3x2 en zapatillas y ropa
La billetera virtual que es furor por sus descuentos y superó a Mercado Pago
Banco Nación revoluciona los créditos hipotecarios: El giro digital que promete casas en 24 horas