Los turistas argentinos volvieron a elegir Brasil para pasar las vacaciones de verano y apuestan al uso de pagos digitales con el código QR a través de las plataformas PIX y Satoshi Tango sumada cashback en USDT para el turismo.
Argentinos en Brasil: Vía PIX y Satoshi Tango todo se paga con QR
Los argentinos volvieron a elegir Brasil para pasar sus vacaciones y apuestan al uso de pagos digitales con QR a través de PIX y Satoshi Tango.
Según datos oficiales del Ministerio de Turismo de Brasil, más de 2 millones de argentinos visitan el país cada año, una cifra que se mantuvo firme tras el récord registrado en la última temporada alta. En paralelo, estudios citados por medios regionales indican que más del 60% de los turistas argentinos ya utiliza pagos con PIX durante su estadía, desplazando progresivamente al efectivo y a las tarjetas internacionales, que suelen implicar costos adicionales y comisiones ocultas.
PIX: el sistema que cambió la forma de pagar en Brasil
Lanzado en 2020 por el Banco Central de Brasil, PIX se consolidó como el sistema de pagos instantáneos más utilizado del país. Funciona las 24 horas, los siete días de la semana, y permite transferencias y pagos inmediatos mediante QR o claves PIX, sin necesidad de efectivo ni tarjetas.
De acuerdo con datos oficiales, PIX supera los 150 millones de usuarios activos en Brasil, y concentra más del 70% de las transacciones digitales cotidianas. Para los turistas, esta masificación tiene un impacto directo: prácticamente cualquier comercio acepta pagos con QR, desde bares y restaurantes hasta transporte, excursiones o alojamientos temporarios.
Interoperabilidad y pagos sin fricción: el rol de Satoshi Tango
En este escenario de adopción masiva, Satoshi Tango aparece como un actor clave para los argentinos que viajan a Brasil. La plataforma integró el sistema PIX interoperable, permitiendo que los usuarios puedan pagar en comercios brasileños directamente desde su billetera, sin depender de efectivo ni tarjetas internacionales.
Uno de los diferenciales centrales es que los pagos pueden realizarse desde saldos en pesos o en USDT, una de las stablecoins más utilizadas en América Latina, aportando previsibilidad cambiaria y control del gasto.
“PIX eliminó muchas de las fricciones históricas del turismo regional. Con esta integración buscamos que los argentinos puedan usar su dinero de forma simple, transparente y segura cuando viajan a Brasil”, explica Matías Bari, CEO de Satoshi Tango.
Cashback en USDT: un incentivo que redefine el consumo turístico
A diferencia de otros medios de pago, Satoshi Tango incorporó un beneficio financiero directo para quienes utilizan PIX a través de su plataforma:
9% de cashback en USDT por cada pago realizado con PIX.
Este incentivo convierte al acto de consumo en una herramienta de ahorro o reinversión, algo poco habitual en el turismo tradicional. El usuario no solo paga de forma digital, sino que recupera parte de su gasto en una moneda digital estable, que puede conservar, transferir o utilizar posteriormente.
“El cashback en USDT busca agregar valor real a la experiencia de viaje. No se trata solo de pagar, sino de optimizar el uso del dinero incluso estando de vacaciones”, agrega Bari.
Seguridad, velocidad y control del gasto
Más allá del incentivo económico, el modelo de pagos con QR interoperable aporta ventajas operativas clave para el viajero argentino:
. Reducción del uso de efectivo y del riesgo asociado.
. Eliminación de comisiones internacionales de tarjetas.
. Pagos instantáneos con confirmación inmediata.
. Centralización de gastos en una única aplicación.
Estos factores explican por qué, según relevamientos recientes, más del 80% de los turistas que usan PIX lo emplean para al menos la mitad de sus consumos, y un 40% declara que planea usarlo para prácticamente todos sus gastos en Brasil.
El avance de los pagos digitales con QR no solo mejora la experiencia del turista, sino que también impacta en la economía local brasileña. Los comercios reciben pagos inmediatos, reducen costos operativos y amplían su base de clientes extranjeros.
Desde una perspectiva regional, la interoperabilidad de pagos entre Argentina y Brasil marca un paso concreto hacia la integración financiera latinoamericana, donde las fronteras monetarias pierden peso frente a soluciones digitales ágiles.
El mercado de pagos con QR en Brasil, según proyecciones privadas, mantiene una tendencia de crecimiento sostenido hacia los próximos años, impulsado por turismo, retail y servicios.
En 2026, el uso de PIX mediante QR ya no es una novedad, sino parte del nuevo estándar de consumo para millones de turistas argentinos en Brasil. En ese contexto, Satoshi Tango se posiciona como un facilitador clave, combinando interoperabilidad, criptomonedas y beneficios concretos como el cashback del 9% en USDT.
La digitalización de los pagos redefine no solo cómo se paga un café o una excursión, sino también cómo se gestiona el dinero durante un viaje, abriendo una nueva etapa para el turismo regional, el consumo y la economía digital en América Latina.
