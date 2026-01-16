Argentinos en Brasil: Vía PIX y Satoshi Tango todo se paga con QR

Uno de los diferenciales centrales es que los pagos pueden realizarse desde saldos en pesos o en USDT, una de las stablecoins más utilizadas en América Latina, aportando previsibilidad cambiaria y control del gasto.

“PIX eliminó muchas de las fricciones históricas del turismo regional. Con esta integración buscamos que los argentinos puedan usar su dinero de forma simple, transparente y segura cuando viajan a Brasil”, explica Matías Bari, CEO de Satoshi Tango.

ARGENTINOSENBRASILVIAPIXYSATOSHITANGOTODOSEPAGACONQRFOTO3 Los argentinos volvieron a elegir Brasil para pasar sus vacaciones y apuestan al uso de pagos digitales con QR a través de PIX y Satoshi Tango.

Cashback en USDT: un incentivo que redefine el consumo turístico

A diferencia de otros medios de pago, Satoshi Tango incorporó un beneficio financiero directo para quienes utilizan PIX a través de su plataforma:

9% de cashback en USDT por cada pago realizado con PIX.

Este incentivo convierte al acto de consumo en una herramienta de ahorro o reinversión, algo poco habitual en el turismo tradicional. El usuario no solo paga de forma digital, sino que recupera parte de su gasto en una moneda digital estable, que puede conservar, transferir o utilizar posteriormente.

“El cashback en USDT busca agregar valor real a la experiencia de viaje. No se trata solo de pagar, sino de optimizar el uso del dinero incluso estando de vacaciones”, agrega Bari.

Seguridad, velocidad y control del gasto

Más allá del incentivo económico, el modelo de pagos con QR interoperable aporta ventajas operativas clave para el viajero argentino:

. Reducción del uso de efectivo y del riesgo asociado.

. Eliminación de comisiones internacionales de tarjetas.

. Pagos instantáneos con confirmación inmediata.

. Centralización de gastos en una única aplicación.

Estos factores explican por qué, según relevamientos recientes, más del 80% de los turistas que usan PIX lo emplean para al menos la mitad de sus consumos, y un 40% declara que planea usarlo para prácticamente todos sus gastos en Brasil.

El avance de los pagos digitales con QR no solo mejora la experiencia del turista, sino que también impacta en la economía local brasileña. Los comercios reciben pagos inmediatos, reducen costos operativos y amplían su base de clientes extranjeros.

Desde una perspectiva regional, la interoperabilidad de pagos entre Argentina y Brasil marca un paso concreto hacia la integración financiera latinoamericana, donde las fronteras monetarias pierden peso frente a soluciones digitales ágiles.

El mercado de pagos con QR en Brasil, según proyecciones privadas, mantiene una tendencia de crecimiento sostenido hacia los próximos años, impulsado por turismo, retail y servicios.

En 2026, el uso de PIX mediante QR ya no es una novedad, sino parte del nuevo estándar de consumo para millones de turistas argentinos en Brasil. En ese contexto, Satoshi Tango se posiciona como un facilitador clave, combinando interoperabilidad, criptomonedas y beneficios concretos como el cashback del 9% en USDT.

La digitalización de los pagos redefine no solo cómo se paga un café o una excursión, sino también cómo se gestiona el dinero durante un viaje, abriendo una nueva etapa para el turismo regional, el consumo y la economía digital en América Latina.

