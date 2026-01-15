Ni Scatturice salva a Flybondi: Justa sanción de ANAC por cancelar vuelos sin aviso previo

No es el único grupo de 'influyentes' movilizados para esa tarea pero sí el más conocido por algunos escandaletes que le ocurrieron, tal como las famosas valijas en un vuelo de su empresa de taxis aéreos, que trajo a su colaboradora Laura Belén Arrieta hasta Ciudad de Buenos Aires.

El principal contacto en 'el Mundo Trump' de Scatturice fue, hasta ahora, Barry Bennet, el integrante de CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora), una organización que intenta reunir fondos para proyectos de Donald Trump tal como una biblioteca con su nombre.

Con el arribo del nuevo embajador de USA, el médico republicano Peter Lamela, esta 'diplomacia tras bambalinas' ha perdido influencia.

Sin embargo, también se ha dañado el vínculo en general entre Trump y Milei por diversos motivos. Por ejemplo, probablemente luego de ayudar a Milei a ganar las elecciones de octubre 2025, Trump esperaba una inmediata modificación de la Ley de Patentes para imponer el nuevo Acuerdo de Comercio bilateral.

De todos modos, Scatturice, contratista y proveedor del Estado, tiene una cantidad de negocios en marcha con la Administración Milei.

Sanciones

ANAC, dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación, tomó esta decisión “cumpliendo con su rol de autoridad de control y fiscalización del servicio de transporte aéreo”, según indicaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas.

Las quejas de los usuarios fueron recabadas, de manera gratuita, a través de la página web de ANAC -y verificadas-.

Las actas de infracción son constataciones labradas por funcionarios públicos habilitados que certifican la ocurrencia de acciones inapropiadas o la omisión de actos necesarios e inician un sumario administrativo.

De comprobarse la responsabilidad de la empresa, pueden derivar en sanciones que van desde una multa económica hasta la cancelación o suspensión temporal de la autorización para operar servicios aerocomerciales.

“La ANAC continúa realizando un seguimiento riguroso mes a mes, labrando actas de infracción a las líneas aéreas por incumplimientos en la prestación de servicios. El mecanismo de labrado de actas, con la consecuente posibilidad de aplicar sanciones, había quedado sin aplicación desde el año 2020”, indicaron las fuentes.

Y añaden que, “el Gobierno Nacional ha retomado el proceso de las mismas por incumplimientos a todas líneas aéreas. El objetivo primario de estas sanciones es proteger a los pasajeros, aunque el propósito definitivo se verá reflejado cuando las empresas cumplan con sus servicios en tiempo y forma, bajando el promedio de infracciones que se realizan por mes”.

Se reportaron más de 22.000 pasajeros afectados en la aerolínea de bajo costo, que anuló 125 vuelos regionales entre el jueves 08/01 y lunes 12/01. Ese día, se cancelaron 20 de los 76 vuelos previstos, mientras que el domingo 11/01 suprimió otros 20 sobre un total de 74.

Por otra parte, el el martes 13/01, 24 de los 47 vuelos programados para la jornada fueron suspendidos y los pasajeros debieron aguardar horas esperando respuestas y que sus viajes sean reprogramados.

Flybondi.com presentó su primer avión en el Aeroparque metropolitano de la Ciudad de Buenos Aires. El Boeing 737-800 de la primera low - cost nacional fue bautizado con el nombre de Nelson, al igual que el gerente de soporte emocional de la compañía. Foto Escena de cuando Flybondi, con el lema "La libertad de volar" presentó su primer avión, un Boeing 737-800 que bautizó como "Nelson". Había grandes expectativas porque se venía del retiro de LAN Argentina.

Datos concretos

Cuando llegó Scatturice se anunció que ingresaban 10 aviones en la modalidad ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance). Mucho público renovó su confianza, en crisis, con Flybondi.

Desde septiembre se espera que Flybondi cumpla su promesa de 7 aviones A320 contratados a la empresa Avión Express y 3 B737-800 a la croata ETF, que se sumarían a los 14 de su flota estable para transportar unos 2.800.000 pasajeros entre enero y marzo, +56% respecto a 2025. Números decisivos para convencer a los acreedores.

En octubre, Flybondi ratificó su programación para la temporada de verano, con un incremento de vuelos domésticos semanales de entre el 69% y el 300% según la ruta.

Pero luego ocurrieron problemas técnicos:

2 aeronaves en taller,

1 avión afectado por un fuerte temporal con granizo en el aeropuerto de Córdoba,

y demorado ingreso de 4 A320.

La consultora Adventus, la única que mide la puntualidad en la Argentina desde 2024, después que la ANAC dejó de hacerlo (pésima decisión para los usuarios, otra tontería de Federico Sturzenegger y van... ), señaló que en los primeros 14 días de 2026 Flybondi canceló el 24.84 % de sus vuelos.

El reclamo a ANAC fue enorme y reiterado. Su titular, Oscar Villabona, quedó en evidencia y ahora ya no pudo postergar la decisión.

