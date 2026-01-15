Donald Trump señala a Ucrania como obstáculo para la paz: "Menos dispuesta a..."

El presidente estadounidense, Donald Trump, culpó este jueves a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de representar un obstáculo para un alto el fuego con Rusia, y señaló que su par ruso, Vladímir Putin, sí está listo para alcanzar la paz.
LAPIDARIO
Donald Trump afirmó que es Ucrania, y no Putin, quien frena el acuerdo de paz para poner fin a cuatro años de guerra.
En una entrevista para la agencia Reuters, Donald Trump dijo abiertamente que Ucrania —y no Rusia— retrasa el acuerdo de paz. Sus declaraciones contrastan con la retórica de los líderes europeos, quienes critican el plan de paz estadounidense, el cual contempla ceder al Kremlin la cuenca del Donbás y Crimea. A diferencia del inquilino de la Casa Blanca, Europa cree que Putin no está dispuesto a una tregua, e incluso, que pretende desestabilizar a los gobiernos de los países nórdicos y de Europa del Este, a los que, desde hace décadas, según ellos, planea anexar “por la fuerza”.
"Creo que él está listo para llegar a un acuerdo", señaló Trump al referirse a Putin, antes de contraponer la postura de Zelensky. "Creo que Ucrania está menos dispuesta a llegar a un acuerdo", añadió, aludiendo a la actitud del presidente ucraniano.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en contraste con Trump, declaró el 11 de enero que Rusia tenía la responsabilidad de "demostrar su interés en la paz".
En una entrevista exclusiva en el Despacho Oval el miércoles, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que Zelensky, y no Putin, está bloqueando el acuerdo de paz. De hecho, cuando se le consultó por qué las negociaciones de paz lideradas por Estados Unidos aún no habían logrado poner fin al mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, el actual inquilino de la Casa Blanca respondió: “Zelensky”.
Luego, cuando se le preguntó por qué creía que el presidente ucraniano estaba poniendo palos en la rueda para firmar el acuerdo de paz, Trump se limitó a decir: “Creo que simplemente está teniendo dificultades para llegar allí”.
Lo cierto es que el plan estadounidense, de 28 puntos, que Kiev y Europa no aceptan por considerarlo “prorruso”, retoma las condiciones maximalistas planteadas a lo largo de la guerra por el Kremlin, como la cesión territorial por parte de Ucrania de Donetsk y Lugansk (autoproclamadas como repúblicas de la Federación Rusa) y de las provincias de Zaporozhie y Jersón (anexionadas a Rusia en 2022).
Por su parte, más adelante en la entrevista, Trump afirmó que estaría dispuesto a reunirse con Zelensky en el próximo Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. El presidente estadounidense dijo a Reuters que, contrariamente a los informes, no estaba al tanto de un posible viaje a Moscú de su yerno, Jared Kushner, y del enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.
