Donald Trump señala a Ucrania como obstáculo para la paz: "Menos dispuesta a..."

Luego, cuando se le preguntó por qué creía que el presidente ucraniano estaba poniendo palos en la rueda para firmar el acuerdo de paz, Trump se limitó a decir: “Creo que simplemente está teniendo dificultades para llegar allí”.

Embed Trump: Zelenski obstaculiza la paz, mientras que Putin "está listo" para llegar a un acuerdo https://t.co/JSJPJcg6m4 pic.twitter.com/g7wOmgOrsh — RT en Español (@ActualidadRT) January 15, 2026

Lo cierto es que el plan estadounidense, de 28 puntos, que Kiev y Europa no aceptan por considerarlo “prorruso”, retoma las condiciones maximalistas planteadas a lo largo de la guerra por el Kremlin, como la cesión territorial por parte de Ucrania de Donetsk y Lugansk (autoproclamadas como repúblicas de la Federación Rusa) y de las provincias de Zaporozhie y Jersón (anexionadas a Rusia en 2022).

Por su parte, más adelante en la entrevista, Trump afirmó que estaría dispuesto a reunirse con Zelensky en el próximo Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. El presidente estadounidense dijo a Reuters que, contrariamente a los informes, no estaba al tanto de un posible viaje a Moscú de su yerno, Jared Kushner, y del enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

