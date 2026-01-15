El pasado miércoles la artista Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron que están comprometidos y que pronto vendrá su casamiento. La famosa publicó una serie de fotos en donde se ve en detalle el anillo de compromiso y los detalles no tardaron en aparecer.
¡SE CASAN!
Los detalles inéditos del anillo de compromiso de Lali Espósito y Pedro Rosemblat
Lali Espósito y Pedro Rosemblat sorprendieron a todos anunciando su casamiento y hay ciertos detalles del anillo que no pasaron desapercibidos.
Si bien Lali y Pedro hicieron el sorpresivo anuncio el 14 de enero, lo cierto es que hay indicios que demuestran que su compromiso fue mucho antes. De hecho existen fotos que comprueban que fue en 2025 cuando él le entregó el anillo a ella.
Lali Espósito y Pedro Rosemblat: todo sobre el anillo
Si bien Lali habló en reiteradas oportunidad sobre la posibilidad de casarse y en todas ellas afirmó que no se veía vestida de blanco ni mucho menos casándose con alguien, la vida la sorprendió con una pareja a su altura y finalmente tomaron un paso más en su relación. La famosa tuvo un 2025 perfecto donde llenó cinco estadios Vélez, anunció dos shows en River y hasta le pidieron matrimonio.
Yendo al anillo de compromiso, el ejemplar que le entregó Pedro no pasó desapercibido para nada. Se trata de una joya de oro de 18 kilates con dos diamantes estilo 'toi et moi', en francés "tú y yo", el cual fue popularizado por Napoleón Bonaparte en 1796 cuando le pidió matrimonio a Josefina de Beauharnais. También la cantante Ariana Grande enseñó uno muy similar en 2020 cuando se comprometió con Dalton Gomez.
Las dos piedras, o diamantes, simbolizan la unión de dos personas individuales que se encuentran en un punto común. Si bien aquel anillo que entregó Napoleón era en forma de gota, las de Lali tienen forma cuadrada y redonda. Además una de ellas tiene un ligero tono diferente.
Lali mostró en anillo y nadie se dio cuenta
Una vez que el anuncio fue tendencia en todas las redes sociales muchos empezaron a indagar a ver si existieron indicios del compromiso. Uno de los más claros fue cuando la artista salió vestida de novia en su último recital en Vélez en medio de la canción "Un amor". Sin embargo, hay dudas de si en ese momento Pedro ya le había propuesto matrimonio.
Más tarde, el 25 de diciembre, Lali compartió en X una foto suya en la playa muy casual donde muestra su mano y casualmente se ve este anillo de compromiso. Sin embargo, nadie sacó conjeturas ni tampoco hubo indicios de una propuesta. Por ende, la misma se comprometió en 2025.
--------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
"Nos casamos": Lali Espósito y Pedro Rosemblat acaban de anunciar que se casan
¿Nicolás Vázquez se arrepiente de haberse separado? La mención a Gimena Accardi que llamó la atención
Graciela Alfano delata a Mauricio Macri y ventila cómo es en la cama
El verdadero Luciano Castro quedó expuesto tras un mensaje explosivo: "Aparecí"