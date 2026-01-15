Los detalles inéditos del anillo de compromiso de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

image El impactante anillo de compromiso que Pedro Rosemblat le entregó a Lali Espósito.

Lali mostró en anillo y nadie se dio cuenta

Una vez que el anuncio fue tendencia en todas las redes sociales muchos empezaron a indagar a ver si existieron indicios del compromiso. Uno de los más claros fue cuando la artista salió vestida de novia en su último recital en Vélez en medio de la canción "Un amor". Sin embargo, hay dudas de si en ese momento Pedro ya le había propuesto matrimonio.

Más tarde, el 25 de diciembre, Lali compartió en X una foto suya en la playa muy casual donde muestra su mano y casualmente se ve este anillo de compromiso. Sin embargo, nadie sacó conjeturas ni tampoco hubo indicios de una propuesta. Por ende, la misma se comprometió en 2025.

